Eredivisieclubs snakken na WK-stop naar herstart in januari

Is Cody Gakpo, hier actief op het WK, straks weer in de eredivisie te bewonderen? Bij PSV houden ze rekening met het vertrek van de aanvaller. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het WK in Qatar noopte de eredivisieclubs tot een lange winterslaap, van 13 november tot 6 januari liefst. Supporters balen ervan, maar menig speler en trainer vond het wel prima. Ze hadden meteen twee weken of langer vrij, een ongekende luxe. Sparta-speler Bart Vriends kon eindelijk naar Kaapstad, Zuid-Afrika, een langgekoesterde wens. ‘Heerlijk, want het was daar zomer. Normaal lukt dat niet, zo’n verre reis in de winterstop.’

Heerenveen-trainer Kees van Wonderen ging naar Tanzania. Feyenoord-speler Orkun Kökcü toog naar Mekka. Volendam-speler Carel Eiting sprak in Thailand met de minister van sociale ontwikkeling en ging langs bij een aantal weeshuizen, natuurgebieden en tempels. ‘Het was fantastisch!’

RKC draaide het om, eerst tien dagen hard trainen daarna tien dagen volledig vrij, dan weer rustig beginnen in de hoop met dat schema uiteindelijk fitter aan de aftrap te staan op 7 januari tegen Heerenveen. In Waalwijk werd voor die eerste tien dagen training een alternatief programma opgetuigd waarbij twee spelers met uiteenlopende karakters werden gekoppeld en allerlei opdrachten moesten uitvoeren waar ze punten voor kregen: trainingsvormen, potjes padel, footgolf en een soort vossenjacht door de Loonse en Drunense Duinen. De ervaren Iliass Bel Hassani was gekoppeld aan de jonge Belg Sebbe Augustijns. ‘Hij is veel rustiger dan ik, we verschillen als dag en nacht, maar we hebben elkaar door en door leren kennen,’ vertelt Bel Hassani enthousiast. ‘We moesten bijvoorbeeld een heel opdrachtenparcours door de duinen en bossen afwerken waarbij we een fiets meekregen. Om en om moesten we fietsen en hardlopen. Maar sommige stukken zat ik op het stuur, terwijl hij trapte.’

Trainen en plezier

Ieder koppel had een bijpassende dierennaam, dat van Bel Hassani-Augustijns was ‘os’. Bel Hassani: ‘Want een os is rustig maar kan ook snel boos worden en voor zichzelf opkomen. Dus dat klopte wel. Het was een toffe manier om zwaar te trainen en plezier te hebben. Maar dat ik het zo leuk vond, kan ook komen doordat je met de eindwinnaar spreekt.’

De blauwdruk voor deze verlengde winterstop lag er al bij veel clubs, want de zomerstop duurt ongeveer net zo lang, zegt Peter Eppinga, performance manager bij Emmen. Met een belangrijk verschil: in januari moeten direct twee wedstrijden per week worden afgewerkt. De tweede seizoenshelft loopt ook langer door dan anders (tot 28 mei), omdat er nog 20 wedstrijden worden afgewerkt.

Daarom is het zaak om ‘direct de belasting wat meer op te zoeken zonder de motor op te blazen’, schetst Eppinga. De fysieke conditie van spelers is deels meetbaar, maar minstens zo belangrijk is het om spelers simpelweg vaak ‘in de ogen te kijken’. ‘Vooral de eerste maand moet je in de gaten houden of je iets meer of minder moet trainen. Dat wordt een leuke uitdaging.’

Op trainingskamp

Zeker als er nog nieuwe spelers bijkomen. De transfermarkt is van 3 januari tot 31 januari open. Met name Ajax heeft daarnaast nog te maken met het inpassen van WK-gangers. Liefst elf Ajacieden voetbalden de voorbije weken in Qatar en kregen daarna vrij. Ajax kreeg daar 3,5 miljoen euro aan compensatie voor, maar moest de selectie wel in twee groepen verdelen: de niet-WK-gangers en de WK-gangers. Die eerste groep ging eind november al op trainingskamp in Zuid-Spanje. De focus lag op omschakelen van balbezit naar balverlies, vertelt trainer Alfred Schreuder. ‘Het was goed daar vast aan te werken. Dat doe je natuurlijk liever met een voltallige groep. Wat dat betreft hebben andere clubs misschien een voordeel, maar daar kijk ik niet naar.’

Ajax eindigde de eerste seizoenshelft in mineur met veel puntverlies waardoor het op drie punten van koploper Feyenoord staat. Schreuder: ‘Het was wel even goed voor de spelers om in een andere omgeving te zijn. Veel jongens hebben veel gespeeld in Qatar. Daar word je nooit slechter van. Ik denk dat ze fris genoeg terugkomen, met goede energie en dat we direct vol gas kunnen geven.’

De selectie van Schreuder kan nog flink van samenstelling veranderen in januari. Het is geen geheim dat de trainer versterkingen wil nadat in de zomer het halve basiselftal vertrok. Bij PSV, gedeeld tweede met Ajax, wordt ernstig rekening gehouden met een snel vertrek van reserve-aanvoerder Cody Gakpo na diens drie WK-treffers.

Fundament leggen

AZ, dat vierde staat op vier punten van Feyenoord, zag geen enkele speler naar het WK gaan. AZ-trainer Pascal Jansen wil niet zover gaan dat dat een groot voordeel is. ‘We hebben liever nog meer internationals en WK-gangers in de ploeg. Aan de andere kant is dit wel prettig, omdat we met een volledige groep goed kunnen trainen en een stevig fundament kunnen neerleggen.’

Schreuder kijkt uit naar de drukke weken met ook nog Europees voetbal tussendoor voor de top 4. ‘Dat is juist heerlijk voor een speler. Onze ploeg is in ontwikkeling doordat er veel nieuwkomers zijn. Hoe meer we spelen, hoe sneller die ontwikkeling gaat.’

Ook Bel Hassani kan niet wachten. ‘Ik heb deze winter in Marokko voor het eerst het ouderlijk huis van mijn vader opgezocht in het Rifgebergte, en het graf van mijn oma. Waardevolle ervaringen. Maar we waren met RKC lekker bezig voor de winterstop dan wil je eigenlijk doorgaan.’

Hij snakt naar volle stadions, naar echte wedstrijdspanning. ‘Het duurt erg lang allemaal. En dan ben ik ook nog de eerste twee wedstrijden geschorst. Laat het WK volgende keer maar weer in de zomer zijn.’