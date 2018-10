Eredivisieclubs bieden extraatjes om supporters ook bij matig voetbal naar het stadion te lokken

Het lukt meerdere vooraanstaande eredivisieclubs niet meer hun stadions vol te krijgen. FC Utrecht en Vitesse hebben al jaren duizenden lege stoeltjes per wedstrijd, terwijl FC Groningen en Heerenveen in drie jaar tijd meer dan 3.000 toeschouwers voor een thuisduel zijn kwijtgeraakt. Volgens de clubs verlangen de fans tegenwoordig meer dan alleen een voetbalwedstrijd. Ze trachten de terugval te keren door het bezoek aan een wedstrijd te veranderen in ‘een belevenis’.

Het Abe Lenstra-stadion in Heerenveen zit lang niet vol. Foto ANP Pro Shots

Groningen, Utrecht en Vitesse proberen meer sfeer te creëren door middel van horecapleinen, activiteiten voor de kinderen en artiesten voor het stadion. Edwin Froma van FC Groningen: ‘Mensen moeten op maandagochtend bij de koffieautomaat wat te vertellen hebben.’ Bij FC Utrecht en Vitesse is een kalender samengesteld met thema’s voor wedstrijden. Het gaat bij Utrecht bijvoorbeeld om een wedstrijd in het teken van het Duitse Oktoberfest, met personeel in bijpassende kleding en een dweilorkest. ‘Toeschouwers moeten ongeacht het resultaat toch terug willen komen, omdat ze vermaakt zijn’, zegt Remy van Gelderen van FC Utrecht. ‘Een wedstrijd tegen Ajax hoef je natuurlijk niet te thematiseren.’

Heerenveen probeert de band met het achterland te versterken door een sponsorovereenkomst met vervoersmaatschappij Arriva. Supporters van de Friese club kunnen op wedstrijddagen in de provincies Groningen en Friesland gratis reizen, op vertoon van hun seizoenkaart. Ook supporters van Vitesse en FC Groningen kunnen op bepaalde lijnen gratis met de bus. ‘Ik zou ook graag bij FC Utrecht zien dat supporters gratis met de bus kunnen. Wij zijn met allerlei partijen aan het overleggen, om dit voor elkaar te krijgen’, zegt Van Gelderen.

Volgens de clubs lopen de wensen van supporters uiteen. Om iedereen tevreden te houden, brengen clubs de verschillen tussen fans nauwkeurig in beeld. Zo maakt Vitesse het onderscheid tussen families, de sfeersupporter, de prijsbewuste supporter en de comfortsupporter. Ze passen hun communicatie aan het type supporter aan. De harde kern wordt bijvoorbeeld niet met ‘u’ aangesproken, terwijl de supporter op leeftijd dit wel prettig vindt.

Abdenasser El Khayati scoort voor ADO Den Haag tegen Vitesse. Achter hem vrijwel lege tribunes in het Gelredome. Foto ANP Pro Shots

Uitdaging

Vitesse en FC Groningen zeggen dat alle supporters belangrijk zijn, maar dat het vooral een uitdaging is om de gezinnen aan de club te binden. In gezinnen zitten namelijk kinderen, de supporters van de toekomst. Ook geven gezinnen geld uit op de tribune.

Het is de vraag of de maatregelen van de clubs voldoende zijn om de supportersfrustratie over matig tot slecht voetbal te niet te doen. Volgens Pieter Nieuwenhuis van Hypercube, een bedrijf dat onderzoek doet naar de aantrekkelijkheid van de Eredivisie, komt de terugval bij FC Groningen vooral door het slechte voetbal. ‘Het huidige team van FC Groningen is zoveel minder dan het team van bijvoorbeeld 10 jaar geleden. Als er in Groningen beter gevoetbald wordt, dan zit het stadion zo weer vol.’

De faciliteiten in het stadion zijn volgens Nieuwenhuis goed. ‘In het stadion van Groningen kan je eten en drinken halen, terwijl je gewoon zicht op het veld blijft houden. Dat zijn dingen die fans belangrijk vinden. Mensen hechten ook waarde aan bijvoorbeeld parkeren en goede toiletvoorzieningen. Clubs hebben te maken met consumenten in de 21ste eeuw.’

Trainer Dick Advocaat van FC Utrecht. Achter hem de halflege tribunes van FC Groningen. Foto ANP

Te veel wedstrijden

Om deze consumenten beter te kunnen bedienen, proberen de clubs in te spelen op de veranderingen in de maatschappij. ‘Uit onze enquête met seizoenkaarthouders, blijkt dat veel supporters aangeven dat het bezoeken van 17 wedstrijden in een seizoen te veel is. Dit komt bijvoorbeeld door veranderende werktijden of omdat het nu makkelijker is om een weekendje naar Spanje te gaan’, zegt Van Gelderen.

De clubs denken dat ze meer moeten bieden dan een seizoenkaart en losse kaarten. ‘Denk bijvoorbeeld aan een pakket waarmee mensen zelf een aantal wedstrijden kunnen selecteren. Bijvoorbeeld een pakket van acht wedstrijden met twee topwedstrijden’, zegt van Gelderen. Ook FC Groningen is hier serieus mee bezig. ‘Wij gaan in ieder geval geen kaarten tegen stuntprijzen aanbieden. Dat vinden wij niet loyaal naar onze seizoenkaarthouders toe’, zegt Froma.

Volgens Pieter Nieuwenhuis zijn de ontwikkelingen voor sommige clubs desondanks problematisch. ‘16.000 toeschouwers om de twee weken is natuurlijk niet verkeerd, tenzij de begroting is ingericht op veel meer toeschouwers. De stadionhuur bij Heerenveen is bijvoorbeeld zo hoog, dat een groot percentage van de begroting naar het stadion gaat. Volle tribunes werken ook aanstekelijk voor de businessplaatsen in het stadion.’