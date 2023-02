Eredivisie: puntje voor Cambuur, Groningen weer laatste na dik verlies

Verdriet bij Groningen-speler Isak Maatta na verlies in Volendam. Beeld ANP

Programma & Uitslagen

Vrijdag

20.00 uur: AZ - Excelsior 5-0

Zaterdag

18.45 uur: NEC - Cambuur 0-0

20:00 uur: PSV - Groningen 6-0

Op een avond dat de emoties door het Philips Stadion gierden, had PSV weinig moeite tegen FC Groningen. Lees hier het wedstrijdverslag.

21:00 uur: Emmen - Fortuna 0-1

Zondag

12.15 uur: Sparta - Go Ahead Eagles

14.30 uur: Vitesse - Utrecht

14:30 uur: Heerenveen - Feyenoord

16:45 uur: Ajax - RKC

16:45 uur: Twente - Volendam

Waar op te letten dit weekend

• Heerenveen moet het zondag tegen Feyenoord nog doen zonder de geblesseerde Andries Noppert. Zijn vervanger Xavier Mous kon donderdag in de bekerwedstrijd van Feyenoord zien hoe een reservekeeper de hoofdrol kan pakken. Mattijs Branderhorst vertelt hoe het hem lukte om een nieuw record – 23 reddingen – te vestigen.

• Tegen RKC staat Ajax-trainer John Heitinga voor het eerst langs de lijn in de Johan Cruijff Arena. In de bekerwedstrijd tegen Twente was het spel tam, Ajax won wel weer, voor de derde keer op rij. Paul Onkenhout zag bovendien dat ook Ajax-directeur Edwin van der Sar deze week, op tv bij Rondo, een overwinning boekte.