Eredivisie is vrijgevig en instabiel: geplaagde grote drie winnen ruim

Ja, zo wil de pers de situatie nu eenmaal noemen, dan doet hij gewoon mee. Maar dan is daar die 0-4 in Heerenveen, met drie doelpunten van spelers over wie juist veel discussie is: eerst twee van David Neres, de aankoop van 12 miljoen van bijna een jaar geleden. Was hij wel een goede aankoop? Was de zelf opgeleide Kluivert niet veel beter? Neres voetbalt ook helemaal niet goed zondag, maar hij kan wel scoren, zo bewees hij al eerder. Hij is vrij koelbloedig.



Dan is daar na rust de benutte strafschop van Schöne, de vondst van Bosz als controlerende middenvelder vorig seizoen, maar ook degene die vooral goed controleert in de kleinere wedstrijden, die de job soms niet aankan als de tegenstander van kaliber is. Op die dagen is het middenveld van Ajax te licht.



Bij alle drie treffers is Klaas-Jan Huntelaar betrokken, de spits die vooralsnog de strijd met Dolberg in zijn voordeel beslist. En dan scoort ook de Oostenrijker Wöber, na een flipperkastsituatie in de slotfase, bij zijn eerste wedstrijd in de basis.