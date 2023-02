Eredivisie: Heerenveen duwt Cambuur nog dieper in de put

Daniel van Kaam van Cambuur en Jeffrey Bruma van Heerenveen tijdens de Friese derby. Beeld ANP

Ondanks een snelle achterstand heeft Heerenveen in Leeuwarden de beladen derby tegen Cambuur gewonnen. De thuisclub kwam binnen een minuut op voorsprong via Bjørn Johnsen, maar gaf daarna al snel weer het initiatief uit handen. Heerenveen trok de wedstrijd naar zich toe via doelpunten van Osame Sahraoui en Milan van Ewijk: 1-2. De ploeg van trainer Kees van Wonderen staat met 30 punten achtste plaats, Cambuur staat onderaan met 13 punten. De achterstand op de ‘veilige’ vijftiende plaats van Volendam is inmiddels 7 punten.

Programma en uitslagen

Vrijdag

20.00 uur: RKC - Fortuna Sittard 3-1

Zaterdag

16:30 uur: Volendam - Vitesse 2-0

18:45 uur: FC Groningen - FC Emmen 1-1

21:00 uur: Feyenoord - AZ 2-1

Zondag

12:15 uur: Cambuur - Heerenveen 1-2

14:30 uur: Go Ahead Eagles - FC Twente

14:30 uur: FC Utrecht - PSV

16:45 uur: Ajax - Sparta

20:00 uur: Excelsior - NEC

Wat verder opvalt

• Feyenoord won zaterdag met 2-1 van AZ en vergrootte daarmee de voorsprong in de eredivisie tot 5 punten. De Alkmaarders kwamen in de Kuip in de 17de minuut op voorsprong door een eigen doelpunt van Javairô Dilrosun. De gelijkmaker kwam in de blessuretijd van de eerste helft op naam van Alireza Jahanbakhsh. In de tweede helft kreeg Feyenoord de grootste kansen, maar duurde het tot de 90ste minuut voordat de 2-1 viel. Verdediger Marcus Pederson schoot van afstand met links in de verre hoek raak. Lees hier het wedstrijdverslag.

• Ruud van Nistelrooij ontbreekt op de bank bij PSV in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht. De trainer van de Eindhovense ploeg wordt vervangen door Fred Rutten omdat hij ziek is. Om die reden ontbreekt ook Ibrahim Sangaré in De Galgenwaard. De middenvelder wordt vervangen door Mauro Júnior. Voorin krijgt Johan Bakayoko de voorkeur boven Ismael Saibari en achterin speelt Armando Obispo in plaats van André Ramalho.

• Union Berlin bracht Ajax donderdag weer met beide benen op de grond. Na vijf wedstrijden heeft John Heitinga nog niet verloren, maar tegen de Duitsers ging dat met hangen en wurgen. Bij winst tegen Sparta, de verrassende nummer zes, wacht een extra beloning: dan kruipen de Amsterdammers naar de tweede plek, boven AZ. Ook PSV kan de Alkmaarders morgen inhalen.

• Onderin de eredivisie blijft Volendam maar punten pakken. Nu was het Daryl van Mieghem die zijn ploeg in de thuiswedstrijd tegen Vitesse aan de winst (2-0) hielp. Hij maakte beide doelpunten, waardoor Volendam nu met twintig punten vijftiende staat. Dat komt vooral door de 14 punten die in 2023 zijn behaald. Door het gelijkspel tussen Emmen (16de) en Groningen (17de) en het verlies van Cambuur loopt de ploeg ook nog uit op de degradatieconcurrentie.