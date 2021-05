Eredivisie eert recent overleden topscorer Willy van der Kuijlen met naar hem vernoemde trofee

PSV-fans eren Willy van der Kuijlen na zijn overlijden. Beeld Pro Shots / Thomas Bakker

Het is een passend eerbetoon voor een man wiens naam voor eeuwig verbonden blijft aan de topscorer van de eredivisie, aldus competitiedirecteur Jan de Jong bij de bekendmaking. ‘Al was het maar omdat het heel lang gaat duren voordat iemand zijn record uit de boeken gaat schieten. Als dat al ooit gaat gebeuren.’

De trofee is een replica van het officiële ‘Skiete Willy’-standbeeld in Eindhoven dat in 2004 door PSV is onthuld aan de oostzijde van het Philips Stadion. Skiete Willy was de bijnaam van de Helmonder die driemaal topscorer was van de eredivisie, met PSV drie landstitels won en eenmaal de Uefa Cup in 1978.

De familie van Van der Kuijlen is verheugd over het initiatief. ‘Ons pap leefde voor het voetbal’, aldus dochter Wendy van der Kuijlen. ‘Zijn favoriete quote was niet voor niets: De mooiste kleur is die van gras’ Deze trofee is een kroon op zijn werk. Daar zijn we als familie enorm trots op.’

De Griek Georgios Giakoumakis is de huidige topscorer van de eredivisie. Met nog drie speelronden te gaan staat de spits van VVV-Venlo op 24 doelpunten. Steven Berghuis (Feyenoord) en Donyell Malen (PSV) volgen met zeven goals minder.