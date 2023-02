Eredivisie: Ajax en PSV kunnen tweede plek overnemen na verlies AZ in de Kuip

AZ-spits Vangelis Pavlidis in duel met matchwinnaar Marcus Pedersen. Beeld ANP

Feyenoord heeft door winst (2-1) op AZ de voorsprong in de Eredivisie vergroot tot 5 punten. De Alkmaarders kwamen in de Kuip in de 17de minuut op voorsprong. Na een hoekschop van Jesper Karlsson kopte Javairô Dilrosun de bal in zijn eigen doel. De gelijkmaker kwam in de blessuretijd van de eerste helft op naam van Alireza Jahanbakhsh. In de tweede helft kreeg Feyenoord de grootste kansen, maar duurde het tot de 90ste minuut voordat de 2-1 viel. Verdediger Marcus Pederson schoot van afstand met links in de verre hoek raak.

Lees hier het wedstrijdverslag van Feyenoord-AZ.

Programma en uitslagen

Vrijdag

20.00 uur: RKC - Fortuna Sittard 3-1

Zaterdag

16:30 uur: Volendam - Vitesse 2-0

18:45 uur: FC Groningen - FC Emmen 1-1

21:00 uur: Feyenoord - AZ 2-1

Zondag

12:15 uur: Cambuur - Heerenveen

14:30 uur: Go Ahead Eagles - FC Twente

14:30 uur: FC Utrecht - PSV

16:45 uur: Ajax - Sparta

20:00 uur: Excelsior - NEC

Om op te letten

• Union Berlin bracht Ajax donderdag weer met beide benen op de grond. Na vijf wedstrijden heeft John Heitinga nog niet verloren, maar tegen de Duitsers ging dat met hangen en wurgen. Bij winst tegen Sparta, de verrassende nummer zes, wacht een extra beloning: dan kruipen de Amsterdammers naar de tweede plek, boven AZ. Ook PSV kan de Alkmaarders morgen inhalen.

• Cambuur bungelt samen met Groningen helemaal onderaan de ranglijst. Zondagmiddag kan de club uit Leeuwarden niet alleen belangrijke punten pakken, maar ook een van de twee wedstrijden winnen waar het in Friesland om draait: de derby tegen Heerenveen.



• Onderin de eredivisie blijft Volendam maar punten pakken. Nu was het Daryl van Mieghem die zijn ploeg in de thuiswedstrijd tegen Vitesse aan de winst (2-0) hielp. Hij maakte beide doelpunten, waardoor Volendam nu met twintig punten vijftiende staat. Dat komt vooral door de 14 punten die in 2023 zijn behaald. Door het gelijkspel tussen Emmen (16de) en Groningen (17de) loopt de ploeg ook nog uit op de degradatieconcurrentie.

• De spelers van Vitesse voetbalden tijdens de wedstrijd tegen Volendam met rouwbanden vanwege het overlijden van oud-speler Christian Atsu, die is omgekomen bij zware aardbevingen in Turkije. De Ghanees speelde in het seizoen 2013-2014 voor de club uit Arnhem.