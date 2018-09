Er zijn maar een paar voetballers waar je een kalender over kan maken, Abe Lenstra is daar een van

In 2020 is het 100 jaar geleden dat Abe Lenstra werd geboren. Ter gelegenheid hiervan is er een scheurkalender samengesteld met allerlei verhalen en documenten uit het leven van een van de beste voetballers van Nederland. Sterker, het leven van ‘Us Abe’ was zo markant dat de kalender twee jaar beslaat.

Abe Lenstra. Foto ANP

‘Cristiano Ronaldo is een vedette, Abe Lenstra is een sportheld.’ Met deze woorden overhandigde Freek de Jonge donderdag in het stadion van Heerenveen de scheurkalender over een van de beste Nederlandse voetballers aan Lenstra’s dochter Janneke. De kalender staat vol verhalen en documenten uit het leven van ‘Us Abe’, de eigenzinnige vedette van Heerenveen en Enschede die vrijwel elke wedstrijd scoorde.

De scheurkalender is gemaakt ter gelegenheid van de 100ste geboortedag van Lenstra in 2020. ‘Er zijn maar een paar voetballers waar je een kalender over kan maken. Cruijff, Van Hanegem, Wilkes en Lenstra. Het zegt dus genoeg dat de kalender van Abe twee jaar beslaat’, aldus Rob van Vuure, een van de samenstellers. ‘Vier maanden ben ik samen met Cees van Nijnatten elke dag bezig geweest met het verzamelen van meer dan 700 Abe-items. Met dank aan alle verzamelaars is het gelukt.’

Lenstra, geboren in 1920, debuteerde op zijn 15de al in het eerste van Heerenveen, het dorp dat in zijn gloriedagen ook wel ‘Abeveen’ werd genoemd. Hij speelde zo sterk dat hij begin jaren vijftig als amateur een blanco cheque kon ondertekenen bij het Italiaanse Fiorentina. Hij verkoos Friesland omdat de burgermeester van Heerenveen niet wilde beloven dat Abe na een buitenlands avontuur weer aan het werk kon als ambtenaar.

Toch is volgens Van Vuure het beeld van Abe de oer-Fries die nergens anders kon aarden, niet terecht. ‘In 1954 ging hij spelen bij SC Enschede. Ook omdat hij mee zou profiteren van de recette.’ In 1960 ging Abe Lenstra voor de rivaal Enschedese Boys voetballen, om drie jaar later zijn carrière op 42-jarige leeftijd te beëindigen.

Dat Lenstra meer kon dan voetballen, blijkt uit de kalender. Er zijn foto’s te zien van een dammende en een schaatsende Lenstra. Hij speelde op het eerste bord van Oranjewoud en hij was een van de snelste kortebaanschaatsers van Nederland. Bovendien liep hij de 100 meter volgens de overlevering in nog geen 11 seconden.

Zijn vrouw Hiltje: ‘Ik vond het een eigenwijze vent. Onderweg naar de sportdag in Sneek wilde hij indruk maken op de meisjes en sprong hij uit de tram om te laten zien dat hij net zo hard als de tram kon lopen. Hij dacht dat hij alles beter kon. Ik moet wel zeggen: dat kon hij ook. Die akelige vent kon alles het beste.’

Qua eigenzinnigheid had Lenstra trekjes van een andere grootheid. Op de vraag of Lenstra een betere voetballer was dan Cruijff zegt Van Vuure: ‘We zijn nu in Friesland, dus ik zeg Abe Lenstra.’