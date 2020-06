'Droomt u ook zo raar sinds het coronavirus rondwaart?’ Deze vraag stond als kop boven een artikel op de nieuwssite van de VRT. De publicatie is van 30 maart en ik antwoordde toen met een volmondig ‘ja’ omdat ik kort ervoor voor de rest van mijn leven in een Colombiaanse gevangenis werd opgesloten om redenen die me nog steeds niet bekend zijn.

Ik was in Colombia om een wielerkoers te betwisten – een absurditeit voor een 62 jarige. Kort voor de start werd mijn fiets gestolen. Ik vond de dader snel, maar de fiets wilde hij niet teruggeven. In de commotie werd ik door een spontaan gevormd volksgericht berecht. Wat me nog wel werd toegestaan was een soort van laatste avondmaal met mijn echtgenote (dik zes jaar geleden overleden) op een binnenplein met publiek erbij.

In het artikel komt een neuroloog/slaapspecialist en een professor klinische psychologie aan het woord. Deze intensere tijd heeft ontegenzeglijk impact op onze dromen, stellen beiden. En beiden stellen dat alle dromen zeer leerzaam zijn. Professor Mia Leijssen leerde van Jung dat een droom is als een brief. Die brief kun je maar beter openen want ‘een droom heeft het altijd goed met je voor’.

Dat laatste waag ik te betwijfelen, maar ik heb mijn brief geopend; toch tijd zat in de gevangenis.

Ik kom op dit onderwerp omdat ik gisteren in het AD een stuk las over de nachtelijke belevenissen van topsporters nu in coronatijd hun levenstramien verstoord is.

Er wordt wat afgedroomd, zoveel is duidelijk. Wielrenster Ellen van Dijk droomt vaak dat ze onvoorbereid aan een wedstrijd moet beginnen. Laurien van Riessen, succesvol getransformeerd van schaatsster naar baanwielrenster, komt regelmatig te laat aan de start. Onlangs was ze bijvoorbeeld haar raceschoenen kwijt. Ze is ook al een keer olympisch kampioen geworden, althans met de oogjes toe. Tegenwoordig droomt ze ook vaak over haar studie. De nacht voor het interview werd ze ontvoerd, maar dat liep gelukkig goed af.

Veel dromen, evenveel brieven. Laurien van Riessen heeft geen idee waar het allemaal vandaan komt, en ze wil het ook niet weten. Droomcoach Nicoline Douwes Isema vindt het heel verstandig om niet in vage droomwoordenboeken te snuffelen. Dromen moeten tot zelfkennis leiden, dromen moeten inspiratie geven, maar ‘dromen onderzoeken is niet voor watjes’.

Judoka Noël van ’t End droomt vaak de net-niet-droom. Vóór corona paste hij ooit zijn wedstrijdstrategie aan na een droom vol twijfels.

Hier komen we al in de buurt van wat de droomcoach de pro-actieve aanpak noemt: het oefenen en visualiseren van prestaties tijdens je slaap. Uitrusten en trainen tegelijk dus, ‘het is lastig, maar het blijkt echt te werken’.

En ik altijd maar denken dat de bewuste slaap alleen is weggelegd voor verlichte, de wereld verzakende yogi’s. De betere dromer heeft goud in handen.