Er wordt steeds meer geïnvesteerd in vrouwenvoetbal. Maar met meer geld, spelen er ineens ook nieuwe belangen

Lieke Martens probeert haar opponent te passeren tijdens het WK-kwalificatieduel tussen Nederland en Belarus (3-0) van 28 juni. Beeld Getty Images

Binnen 43 minuten waren de kaartjes voor de EK-finale weg. Een kleine 90 duizend toeschouwers zullen eind juli op Wembley zien welk land de beste voetbalvrouwen van Europa heeft. Als de voetbalsters van Engeland en Oostenrijk woensdag het toernooi in Manchester openen is ook Old Trafford al stijf uitverkocht.

Vrouwenvoetbal ontwikkelt zich stormachtig, zo blijkt uit de cijfers van dit dertiende EK: het toernooi werd in 1984 voor het eerst gehouden. Vijf jaar geleden kwamen op het EK in Nederland 247.041 mensen af, dat was toen een record. Het toernooi in Engeland stevent af op meer dan een verdubbeling.

Dat de voetbaltempels in Manchester en Londen vol zitten, is de bekroning voor een lange emancipatiestrijd. ‘Zonde van het gras’, werd nog niet eens zo lang geleden geroepen als vrouwen in grote stadions speelden. Nu pronken grote clubs met bezoekersrecords: 91.548 keken in Camp Nou naar Barcelona tegen Wolfsburg.

Het model van de mannen

De wereld van het vrouwenvoetbal begint steeds meer te lijken op die van de mannen, vooral als het gaat om de toenemende invloed van geld. Dat kan tot gevolg hebben dat er een grote kloof ontstaat tussen de top en de rest. ‘Er is een groot risico dat het model van de mannen wordt gekopieerd in het vrouwenvoetbal’, zegt Maurizio Valenti, hoofddocent aan de Universiteit van Manchester. ‘Alleen dan met nog grotere financiële en sportieve verschillen.’

De Italiaan doet al jaren onderzoek naar de zakelijke kant van het vrouwenvoetbal en naar de betrokkenheid van bestaande clubs. Lang wilden de meeste clubs niets met het vrouwenvoetbal te maken hebben. Net als de voetbalbonden die het lange tijd zelfs helemaal in de ban deden.

Die tijd is voorbij: steeds meer clubs met een geschiedenis in het mannenvoetbal zien juist toekomst in het vrouwenvoetbal. Zeker ook de grote clubs die het Europese mannenvoetbal domineren. De toppers uit de Premier League hebben allemaal een vrouwentak, Paris Saint-Germain strikte onlangs Lieke Martens en haar vorige club Barcelona was pionier in Spanje. Nu die club successen heeft, wil en kan Real Madrid niet achterblijven.

Zichtbaarheid

Het is een ontwikkeling waar veel speelsters op hebben gehoopt en voor hebben gestreden. Zelf waren ze vaak fan van een van die clubs, nu kunnen ze eindelijk zelf dromen van het dragen van hun favoriete shirt. Vivianne Miedema verlengde onlangs haar contract bij de Engelse topclub Arsenal, ze speelt in de sterkste competitie van Europa, maar ooit hoopt ze voor Feyenoord te spelen. Die club haakte afgelopen seizoen voor het eerst aan in de Vrouwen Eredivisie.

De grote clubs zorgen bovendien voor meer zichtbaarheid. En dus meer geld. Het is niet alleen daarom dat er tv-deals worden gesloten en er meer sponsors aanhaken, maar het draagt er zeker aan bij.

‘Het lijkt er op dat de kracht van het merk dat door mannen is opgebouwd kan worden overgedragen op de vrouwentak’, legt Valenti uit. Geen overbodige luxe, want voor de meeste competitiewedstrijden is nog weinig belangstelling: zelfs in de Engelse Women’s Super League komt het gemiddeld aantal toeschouwers nog niet boven de 3 duizend uit.

Andersom liggen er ook kansen voor de clubs. Commerciële, al moet er op dit moment vooral geïnvesteerd worden. Maar als ze relevant willen blijven in een samenleving waarin vrouwen en mannen gelijker worden, kunnen ze maar beter oog hebben voor de lang genegeerde helft van de bevolking. ‘Als ik met bestuurders praat, dan zeggen ze dat ook’, legt Valenti uit. ‘We verliezen geld aan vrouwenvoetbal, maar dat maakt ons niet uit, want we doen wat goed is. Ze zien de maatschappelijke waarde en daar kan het vrouwenvoetbal op inspelen en van profiteren.’

Drijfveren

Of het nu vanuit goede bedoelingen gebeurt of uit financiële overwegingen, de investeringen hebben het Europese vrouwenvoetbal volledig op de kop gezet. In de eerste jaren van de Women’s Champions League streden clubs als Umea IK en Turbine Potsdam om de titel, nu zijn het Barcelona, Chelsea en Olympique Lyon. FFC Frankfurt, de eerste winnaar van de cup, lukt het nu niet meer om op eigen benen te staan – de club fuseerde onlangs met de mannen van Eintracht Frankfurt.

‘Het is natuurlijk mooi dat er geïnvesteerd wordt’, zegt Leoni Blokhuis, de zaakwaarnemer van veel speelsters van het Nederlands elftal. ‘Maar overal waar geld verdiend kan worden, stappen mensen in. Wij zien nu ook veel nieuwe agenten. Ik ben niet tegen nieuwe collega’s, maar ik vraag me weleens af waar ze de expertise vandaan halen en ik ben benieuwd wat hun drijfveren zijn.’

Blokhuis was zelf al actief toen vrouwen nog niets of vrijwel niets verdienden met voetbal. Ze werd er om uitgelachen op verjaardagen, moest er jarenlang ander werk naast doen, maar heeft nu een bedrijf met twee werknemers. Ze juicht de professionalisering vooral toe, heeft er jaren voor gepleit en gaat er ook in mee. Eerder dit jaar verkocht ze een minderheidsbelang van haar bedrijf FlowSports aan SEG, een groot managementbureau dat al lang in het voetbal en andere sporten actief is.

‘Dat het steeds zakelijker wordt, hoeft ook niet verkeerd te zijn’, zegt ze. ‘Als er wordt geïnvesteerd is dat een teken dat de sport serieus wordt genomen. Maar het heeft ook schaduwkanten. De verschillen worden wel echt groter. In de Engelse competitie valt echt wat te halen, die brengt spelers wat, iedereen wil daar naartoe.’

Middenklasse

In het mannenvoetbal werkt het al decennia zo. Clubs uit de Big Five – Engeland, Spanje, Duitsland, Frankrijk en Italië – verdienen zoveel meer geld aan tv-gelden en sponsorcontracten, dat het voor clubs uit kleinere competities vrijwel onmogelijk is om nog de absolute top te halen.

Bij de vrouwen is dat gevaar zo mogelijk nog groter, omdat de basis minder breed is. Er zijn relatief minder goede spelers, en ook minder van middenklasse, de clubs met de toppers steken er daarom al snel bovenuit. De salarissen zijn bovendien veel lager, dus het is veel makkelijker om met relatief weinig geld het verschil te maken.

‘Met een klein percentage van het salaris van Cristiano Ronaldo kun je een heel vrouwenteam betalen’, zegt Valenti. ‘En als Real Madrid zich meldt voor een talent, dan maakt Turbine Potsdam geen kans natuurlijk.’

Het gevaar is al lang niet meer denkbeeldig, de clubs uit grote landen domineren de Women’s Champions League. En ook binnen die competities zijn weer enorme verschillen. In Spanje won Barcelona dit jaar alle dertig wedstrijden, met een doelsaldo van 159 voor en 11 tegen. In Frankrijk, Italië en Duitsland steken twee clubs ver boven de rest uit. Alleen in Engeland is de top breder.

Voor Nederlandse clubs en voetbalsters is het slecht nieuws. Nog voordat het vrouwenvoetbal echt op stoom is gekomen, dreigt er al een rol in de marge voor de eredivisie. Dat is ook voor het Nederlands team niet goed, omdat jonge talenten hier veel minder weerstand krijgen dan in het buitenland. Zeker als de beste speelsters vertrekken.

Groeipijn

In een gunstig scenario staat de sport nu pas aan het begin en ontwikkelt het vrouwenvoetbal zich nog veel meer in de breedte. Meer clubs haken aan, de concurrentie groeit, net als het aanbod van goeie spelers. Dat zou ertoe kunnen leiden dat de grote clubs alle talenten wegpikken en er alleen een klein eliteclubje overblijft. Dat zou de sport niet ten goede komen, want uit Valenti’s onderzoek blijkt dat het publiek de komst van bekende clubs weliswaar toejuicht, maar ook spannende wedstrijden wil zien.

‘We hebben een vrije markt, dus ik denk niet dat je dit af kunt remmen’, vreest de Italiaan. In theorie zou je bijvoorbeeld nog kunnen denken aan salarislimieten of budgetplafonds, zoals bij sporten in de Verenigde Staten. ‘Maar ik zie niet hoe je dat kunt doen bij een beweging die juist investeringen nodig heeft.’

Blokhuis is nog altijd vooral positief over de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Dat de groei met pijn gepaard gaat, beseft ze ook, maar dat valt volgens haar moeilijk te stoppen. ‘Daarvoor zijn de krachtenvelden te groot. En met geld is bijna alles te koop.’

Bijna alles, want uiteindelijk bepalen de speelsters zelf of ze er wel of niet in meegaan. Zij adviseert ze vaak zich niet alleen door geld te laten leiden. ‘Dat is uiteindelijk gewoon het belangrijkste’, zegt de zaakwaarnemer. Miedema, een van haar speelsters, kon onlangs naar twee clubs die meer boden, maar bleef liever bij Arsenal. ‘Soms moet je een kleiner zakje geld kiezen omdat het beter is.’