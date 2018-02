Er wordt over de Vlaamse keien gerost: het wielerseizoen is begonnen

Het heet dat het wielerseizoen pas echt is begonnen als er over die vermaledijde Vlaamse kasseien wordt gerost. Sterker nog, pas dan hangt de belofte van een voorjaar in de lucht. Al wat voorafging was spielerei in de woestijn. Hooguit een testje om de benen op te warmen. In januari was het bij de Tour Down Under veertig graden. Het hoofd van de wielerliefhebber staat dan nog niet naar zulke temperaturen. Mathieu van der Poel moest eerst nog wereldkampioen veldrijden worden.