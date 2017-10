Er valt wat te halen op de persconferentie van Oranje: leed, chagrijn en berusting

Boos

Het Jeugdjournaal wil weten waarom Advocaat altijd zo boos kijkt. Tja, hij was een beetje boos in Wit-Rusland, omdat het niet liep zoals hij wilde. Waarvan hij echt chagrijnig was geworden? Van al die piepjes op zijn telefoon, telkens de melding van een Zweeds doelpunt tegen Luxemburg. De hele voorbereiding was op slag waardeloos. Maar dinsdag gaat hij lachen, belooft hij.



Het was nog niet zo druk met pers als maandag, tijdens deze kwalificatie. Tientallen camera's, een korte persconferentie voor de laatste training in de Arena, waar de 'klappers' al klaarliggen op de stoelen. Van de zes afgebeelde spelers ontbreken er drie: Sneijder is niet opgeroepen, Promes en Strootman zijn geblesseerd. In alles valt symboliek te ontwaren.



Een zaal vol Zweden, van wie eentje vraagt: waar is het misgegaan met Nederland, drie jaar na de derde plaats op het WK? Advocaat beperkt de beschouwing tot zijn aandeel. Hij nam het halverwege de reeks over van Danny Blind. Hij rekende en hij dacht: als we vier van de vijf wedstrijden winnen, en die ene van Frankrijk verliezen, moet dat genoeg zijn voor het bereiken van de tweede plaats. Wrang: 'Maar Zweden dacht daar anders over, met de zege op Frankrijk.'