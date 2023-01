Er lijkt een vloek te rusten op het winnen van een grandslam in het vrouwentennis. Hoe komt dat?

Emma Raducanu kan de verwachtingen sinds het winnen van de US Open niet waarmaken. Beeld AFP

De 21-jarige Poolse nummer één van de wereld is de uitgesproken favoriet op de Australian Open, die vandaag in Melbourne begint. De andere winnaressen van de afgelopen zes jaar zijn gestopt of diep weggezakt op de wereldranglijst. Vier verklaringen voor het extreme verval.

Verwachtingspatroon

‘Onderschat niet wat er op een speelster af komt na het winnen van een grandslamtitel’, zegt oud-tennisster Kristie Boogert. ‘Het verandert hun leven.’ De voormalig nummer 29 van de wereld wijst op Emma Raducanu. De Engelse tennisster won in 2021 op 18-jarige leeftijd verrassend de US Open en ging vanaf toen, zeker in eigen land, als een beroemdheid door het leven, inclusief moddervette contracten bij Porsche, British Airways, Dior en Vodafone.

Sinds haar titel op de US Open kwam ze op de grandslamtoernooien niet verder dan de tweede ronde. De voormalig toptien speelster begint als nummer 77 aan de Australian Open. ‘Als er als jong meisje zoveel op je af komt en je zoveel geld verdient, is het niet heel gek dat de focus op tennis minder wordt’, zegt oud-tennisster Kiki Bertens. ‘Vrouwen zijn er, denk ik, meer mee bezig wat de buitenwereld van ze vindt dan mannen.’

Volgens Bertens speelt bij vrouwen de commerciële kant een nog grotere rol dan bij mannen. ‘Vrouwen worden eerder als modellen voor campagnes gezien’, aldus de tennisster die in 2016 de halve finale op Roland Garros haalde. ‘Zeker wanneer je zoals Raducanu jong en fotogeniek bent en een multiculturele achtergrond hebt. Het kan lastig zijn om dan de goede balans te bewaken.’

Boogert vergelijkt het winnen van een grandslamtitel met het oplossen van een puzzel. ‘Zonder dat ik de psycholoog wil uithangen, denk ik dat die puzzel voor vrouwen moeilijker te leggen is dan voor mannen. Vrouwen twijfelen van nature meer, terwijl mannen makkelijker hun gedachten uitzetten. Alleen de toppers kunnen hiermee omgaan.’

Eendagsvliegen

In het vrouwentennis heerst al een paar jaar anarchie, omdat niemand de sport kan domineren als Williams. De onderlinge verschillen zijn kleiner. Het biedt de ruimte voor eendagsvliegen; speelsters bij wie alles goed valt op een grandslam: een gunstige loting, de vorm van de dag en fitheid. Van de laatste veertien kampioenen veroverden er acht slechts één grandslamtitel.

De Amerikaanse Sofia Kenin won in 2020 de Australian Open en steeg naar de vierde plek op de wereldranglijst. Ze bereikte dat jaar ook de finale op Roland Garros, maar kwam in de rest van haar carrière nooit verder dan de vierde ronde op een grandslamtoernooi. Ze staat momenteel 280ste op de wereldranglijst.

‘Kenin is een type tegen wie de tegenstanders de ballen kunnen gaan rapen als ze in vorm is en de ballen goed staat te raken. Dat heeft ook met haar spel te maken. Ze is een speelster die kan pieken als alles goed valt’, zegt Boogert. Ze vergelijkt Kenin met eenmalige winnaressen als Elena Rybakina, Jeļena Ostapenko en Sloane Stephens.

‘Stephens is een luie speelster’, zegt Elise Tamaëla. Volgens de captain van het Billie Jean Cup team en voormalig coach van Bertens tennist de Amerikaanse huidige nummer 36 van de wereld wanneer ze zin heeft. ‘Dan kun je een keer een grandslam winnen als alles meezit, maar ga je nooit acht grandslamtitels pakken.’

Zwangerschap

Even was het onduidelijk waarom Naomi Osaka dit jaar niet meedoet aan de Australian Open toen de organisatie alleen meldde dat de tweevoudig winnares in Melbourne zich had afgemeld. Maar een dag later verschafte de 25-jarige Japanse zelf duidelijkheid: ze is zwanger.

Osaka is niet de enige grandslamwinnares. De 34-jarige Angelique Kerber verwacht binnenkort eveneens haar eerst kind. De voormalige nummer één van de wereld is afgezakt naar plek 101. Ze hoopt dit jaar op de US Open terug te keren. En ook de Australische drievoudig grandslamwinnares Ashleigh Barty, die vorig jaar op 25-jarige leeftijd vroegtijdig met pensioen ging, is in verwachting.

‘Vrouwen staan voor andere keuzes dan mannen’, zegt Bertens. De voormalig nummer vier van de wereld stopte ruim anderhalf jaar geleden met tennis. Acht maanden later beviel ze van haar zoon Mats. ‘Het is altijd maar de vraag of je na je zwangerschap terug wilt komen en hoe lichaam erop reageert.’

Ze maakt de vergelijking met Rafael Nadal. De Spaanse titelverdediger op de Australian Open werd in oktober vader van een zoon. Drie weken daarna speelde hij zijn eerste wedstrijd weer. In Melbourne gaat hij op voor zijn 23ste grandslamtitel.

Corona

Tennis is een veeleisende sport waarbij de speelsters het hele jaar door reizen om in alle uithoeken van de wereld wedstrijden te spelen. Toen dat bijna drie jaar geleden vanwege corona niet meer kon, zag Tamaëla een opvallend verschil aan het oppervlakte komen.

‘Ervaren speelsters zoals Kerber, Kvitova, Halep, Muguruza, die al jaren in de top stonden, vonden het prima dat de druk even van de ketel ging en lasten een adempauze in’, aldus Tamaëla. ‘De nieuwe generatie tennissters daarentegen was enorm gemotiveerd. Swiatek, Sakkari en Sabalenka trainden vol door om er na corona te staan.’

Volgens Tamaëla betalen enkele voormalig grandslamkampioenen nu de prijs voor de stap terug die zij in de coronaperiode hebben gezet. ‘Muguruza is nog steeds een heel goede tennisster, maar trekt het fysiek niet meer’, aldus Tamaëla over de voormalig nummer één van de wereld die tegenwoordig de 73ste plek bezet. ‘Terugkeren in de top is lastig gebleken, zeker met jonge gretige speelsters erbij.’