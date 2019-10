‘Er komt een moment dat Mathieu van der Poel moet kiezen’

Drie keer wereldkampioen, zeven groene truien in de Tour: Peter Sagan (29) is een wielerfenomeen. In Amsterdam praat hij vrijuit over dat andere fenomeen, Mathieu van der Poel, over de dood in het peloton en de noodzaak van plezier.

Signeren kun je wel aan Peter Sagan overlaten. Terwijl de Slowaak van de zomer in de Tour de France bezig was om bijna stapvoets de Tourmalet te bedwingen, rende een fan met hem mee en duwde hem zijn biografie en een viltstift onder zijn neus. Of hij even zijn handtekening wilde zetten. ‘Nee, ik was niet verrast’, zegt Sagan over dat moment. ‘Als ik iemand een plezier kan doen, waarom niet?’

De verbazing kwam pas de volgende dag, zegt hij. ‘Tientallen toeschouwers stonden tijdens de beklimmingen met hun boeken klaar. Dat werd een beetje te gek. Je kunt niet iedereen tevreden stellen in het leven.’

Drievoudig wereldkampioen Peter Sagan (29) en zijn gevolg zijn neergestreken in Amsterdam voor de opening van een showroom van sanitairfabrikant Hansgrohe, de sponsor van zijn ploeg. Zojuist heeft hij 130 boeken, die bezoekers als relatiegeschenk meekrijgen, van een handtekening voorzien. Later in de middag staat hij journalisten te woord.

Maar nu moppert hij over het tafelvoetbal dat in zijn interviewruimte staat. Niet goed afgesteld, vindt hij. Zijn persmanager, de Italiaan Gabriele Uboldi, grijnst: ‘Hij bedoelt eigenlijk dat hij verloren heeft.’

Het is twee dagen na de WK in Yorkshire, waar Sagan vijfde werd tijdens de wegkoers. De wedstrijd was voor hem de afsluiting van het seizoen; een seizoen waarin hij een Tourrecord vestigde door voor de zevende keer de groene trui te winnen, maar waarin hij verder niet zo kon schitteren als in eerdere jaren, mede als gevolg van een buikvirus dat hij in februari opliep en waarbij hij 4 kilo verloor.

Een nieuwe generatie renners diende zich aan. De 22-jarige Colombiaan Egan Bernal won de Tour, de Belg Remco Evenepoel (19) zegevierde in Clasicá San Sebastián en Mathieu van der Poel schitterende in de Amstel Gold Race. Het 24-jarige multitalent startte vorige week als grote favoriet op het WK, maar werd in de finale geveld door een hongerklop.

Heb jij dat ooit gehad, hongerklop?

‘In de E3 Harelbeke, met Michal Kwiatkowski in de vluchtersgroep. Ik was echt goed die dag, heel goed. Maar ineens was het alsof iemand de lichtschakelaar omzette. Ik zag alleen nog maar zwart.’

Het lag niet aan onervarenheid van Van der Poel?

‘Nee. Je kunt nog zo goed eten, maar als je 6,5 uur in de regen rijdt, zoals in Yorkshire, dan doet je lichaam dingen die je tevoren niet had kunnen voorzien.’

Heeft er zich een nieuwe generatie renners aangediend, denk je?

‘Elk jaar komen er jonge mensen bij, zo gaat dat. In het wielrennen, in het leven. Nu is de vraag of ze aan de top zullen blijven. Dat zal de toekomst uitwijzen.’

Nog even over Van der Poel…

Persmanager Uboldi grijpt in. Met een mengeling van spot en ernst: ‘Laatste vraag over Van der Poel. Dan moet je hém spreken. Je zit nu tegenover Peter.’

Nou ja, ik vroeg me af op Peter zich in hem herkend. Ze hebben beiden een achtergrond als mountainbiker. Is hij misschien de jonge versie van Peter?

Uboldi: ‘Peter is knapper.’

Sagan: ‘Op mijn 20ste ben ik van mountainbike overgestapt op de racefiets. Van der Poel combineert alle disciplines nog. Er zal een moment komen dat hij moet kiezen. Dan wordt hij waarschijnlijk nóg beter, omdat hij dan meer ervaring krijgt.’

Is het een voordeel als wegrenner, als je ook aan cross en mountainbike hebt gedaan?

‘Ik denk dat het de beste manier is om één te worden met je fiets. Als je jong bent, pik je die handigheid vanzelf op. Verder ben ik ervan overtuigd dat als je jong bent, je vooral lol moet hebben in wat je doet. Dan leer je spelenderwijs allerlei vaardigheden. Presteren komt later wel. Als wielrennen je werk is geworden.’

Van der Poel verveelt zich vaak tijdens zo’n wegwedstrijd. Heb jij dat ook?

‘Soms wel. Een moutainbikewedstrijd is een uur vol gas geven, terwijl Milaan-San Remo 300 kilometer lang is. Dat duurt maar en duurt maar. In de Tour heb je ook van die etappes. Dan is het puur een kwestie van overleven tot de finish.’

Sagan werd drie keer op rij wereldkampioen op de weg. In 2015 in het Amerikaanse Richmond, een jaar later in Doha, Qatar en in 2017 in het Noorse Bergen. Vorig jaar werd hij opgevolgd door de Spaanse routinier Alejandro Valverde. Die biechtte onlangs in een documentaire op dat hij de regenboogtrui vooral als een last had ervaren. De honger om te winnen was weg, zei hij. En daarmee ook het plezier.

Hoe ben jij daarmee omgegaan, als drievoudig wereldkampioen?

‘Het gaat er om er wat voor gedachten je in je hoofd stopt. Als je gaat denken: ik heb die trui, wat nu? Dan gaat het mis. Het is niet makkelijk, dat snap ik. Aan de andere kant: je moet het ook niet te zwaar nemen allemaal.’

Wat stopte jij in je hoofd dan, welke boodschap?

‘Maak plezier. Als je de eerste rit in de regenboogtrui niet wint, misschien dan de tweede. En anders de derde. Je moet het doen met wat het leven je brengt.’

Dit jaar overleed Bjorg Lambrecht in de Ronde van Polen.

‘Ik was daar niet bij.’

Is wielrennen niet een enorm gevaarlijke sport geworden? Dodelijker dan de Formule 1.

‘Maar dat is logisch. In de Formule 1 zijn de coureurs helemaal beschermd en uitgerust. Wij dalen in licrakleding en met alleen een helm op ons hoofd met 100 kilometer per uur een berg af. En dat met tweehonderd renners om je heen. Dan kan het misgaan. Dat kan iedereen overkomen.’

Kun je de sport veiliger maken?

‘Zeg maar hoe? We dragen al helmen.’

Maar er is iemand overleden hè?

‘Mensen overlijden elke dag. In het wielrennen, in het leven. Je doet iets waar gevaren aan kleven. Daar moet je maar niet te veel aan denken.’

Dus als jouw zoontje zegt: ik wil gaan fietsen, wat antwoord je dan?

‘Als hij het leuk vindt, moet hij dat doen. Het moet vooral zijn keuze zijn, niet die van mij.’

Dan zit de tijd er op. Peter Sagan hijst zich uit de bank en gaat zich opmaken voor de opening van de showroom. Hij is moe na een zwaar seizoen.

Tot slot: wat vond je van Amsterdam?

‘Het was rustig in de stad. We zijn ergens gaan eten, langs de kanalen.’

En, Van der Poel nog gezien?

Manager Uboldi lacht. ‘Nee. Die was maandagavond nog bezig met finishen in Harrogate denk ik. Arme jongen.’