‘Er is honger om Nederland weer op de kaart te zetten’

Wijnaldum van het Nederlands elftal viert zijn 1-0 tegen Frankrijk tijdens het duel in de groepsfase van de Nations League. Beeld ANP

Het was een kwestie van puur voetbalgevoel, het subtiele passje op Donyell Malen, het wonderwippertje voor de 2-3 vorige maand in Hamburg tegen Duitsland. ‘Gewoon intuïtie’, stelt Georginio Wijnaldum.

Wijnaldum staat langs het veld in Zeist, terwijl jeugd kreten slaakt in afwachting van de openbare training van Oranje. De middenvelder, 28 jaar, 59 interlands met 13 doelpunten, is een succesnummer bij Oranje en bij zijn club Liverpool, al zal hij zo’n woord nooit gebruiken, toonbeeld van bescheidenheid als hij is.

Donderdag voetbalt Nederland in de Kuip, het stadion waar hij als prof debuteerde bij Feyenoord, tegen Noord-Ierland, dat nog steeds tweede staat in de stand, met een duel meer afgewerkt. Bij winst schiet het aardig op met plaatsing voor het EK. De zege in Duitsland (2-4) heeft het zelfvertrouwen van het groeiende elftal gepolijst.

Wijnaldum prijst de samenwerking, op en buiten het veld. Het loopt lekker, ook op het middenveld met hem als meest aanvallende pion, vaak met Frenkie de Jong en Marten de Roon als controleurs. Hijzelf is de nummer 10, al is Donny van de Beek dan zo goed in vorm dat het de vraag is wanneer die zich vast in de ploeg speelt. Dan zou Wijnaldum weer controleur kunnen zijn, hoewel Van de Beek dat ook kan, blijkt bij Ajax. Wijnaldums voorkeur? ‘Je wilt natuurlijk het liefst aanvallen en goals maken, omdat ik dat al jarenlang doe.’

De 2-3 in de klassieker tegen Duitsland was wonderschoon en klassiek, ook vanwege het loopvermogen, de techniek en het inzicht van Wijnaldum. Hij reconstrueert: ‘Ik kreeg de bal mee van Memphis. Eerst keek ik of ik zelf kon schieten. Dat werd moeilijker omdat de verdediger kwam. Als ik de bal over de grond had gespeeld, had de verdediger meer kans gehad om te blokken. Dus ik besloot een stiftje te geven.’ Hij liep eerst een pasje om de bal heen, ‘om het zo goed mogelijk te doen. Dat maakte het makkelijker voor mezelf.’

Hij legt het bijna rekenkundig uit, terwijl het denkwerk zich in luttele tijd voltrok. ‘Bij Feyenoord speelde ik met spits Roy Makaay. Als hij naar binnen trok, kon hij in de laatste seconde beslissen om door de benen van de verdediger te schieten. Je moet dan zien dat de verdediger zijn been uitsteekt om de bal te blokken, kijken waar de keeper is en dan nog door zijn benen schieten. Het is intuïtie. Dat stiftje kwam in me op, dan doe ik dat op dat moment. Voor hetzelfde geld stapt die verdediger een pas opzij. Dan ziet het er lullig uit.’

Duitsland en Noord-Ierland leiden de groep met 12 punten uit 5, Nederland volgt met 9 uit 4. De profs van Noord-Ierland zijn onbekende grootheden uit lagere echelons van het Britse voetbal. ‘Sinds ik in Engeland voetbal, zegt dat me niets meer. Het is een team dat van nature alles doet om te winnen. We maken dat wekelijks mee in Engeland. In de Premier League zijn er bijna geen makkelijke wedstrijden. Je moet constant 100 procent geven en geconcentreerd zijn.’

Liverpool is koploper, met acht punten voorsprong op kampioen Manchester City, en verdedigt de titel in de Champions League. ‘De Champions League wilde ik heel graag een keer winnen. Nu wil ik het vaker. Kijk naar Real Madrid: drie keer op rij. Zoiets zou ik ook wel willen. Vooral omdat we hebben gezien wat het doet met de stad, met je carrière en met de club. Dat werkt verslavend.’

Wat doet het dan met de stad? ‘Ik denk dat je die tour door de stad wel hebt gezien.’

Met de loopbaan dan? ‘Het is gewoon een heel mooi gevoel als je eraan terugdenkt. Het is een prijs die heel moeilijk te winnen is.’ In de halve finale tegen Barcelona verloor Liverpool in Catalonië met 3-0. Het thuisduel ontpopte zich tot wedstrijd van het jaar: 4-0, met twee treffers van de ingevallen Wijnaldum.

De vraag blijft: Wijnaldum viel tijdens de rust in voor de geblesseerd geraakte Andrew Robertson. Zou hij ook zo snel zijn ingevallen als Robertson geen blessure had opgelopen? ‘Dat weet ik niet. Dat moet je even aan Klopp (de trainer) vragen. Nee, ik heb het nooit gevraagd. Dat doet er ook niet meer toe.’

Wijnaldum is een positieve denker, al twijfelde hij aan de verhuizing van Oranje van pleisterplaats Noordwijk naar Zeist, na de aanstelling van Ronald Koeman als bondscoach. Zijn mening is veranderd. ‘Er is veel honger om met elkaar te spelen en Nederland weer op de kaart te zetten. Ik ben blij dat we hier naartoe zijn gekomen. In het begin had ik twijfels. Maar het team is dichter bij elkaar gekomen. In Noordwijk zat ik vaker alleen op de kamer. Nu zijn we met elkaar bezig. Soms praten we alleen. Je zat in Noordwijk in een hotel met allerlei andere mensen, met andere doelen. Hier hebben wij één doel: het EK halen.’