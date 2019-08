Er is altijd wat loos bij FC Utrecht, die mooie club

VVV-keeper Thorsten Kirschbaum redt met de voet na een inzet van Issah Abass. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Oh, gierende emoties bij winnaars en verliezers. De een valt massaal aan, de ander houdt met zijn allen tegen. Het volk leeft intens mee. De videoarbiter maakt het allemaal nog spannender door minuten bezig te zijn met onderzoek naar een mogelijke, uiteindelijk niet gegeven strafschop aan Utrecht. Wat dan weer tot meer woede en ongenoegen leidt.

FC Utrecht is een vreemde, roerige, mooie club. Er is altijd wat loos. Menigeen is het eens: dit moet het seizoen van Utrecht worden. De club haalde onder anderen middenvelder Adam Maher, spits Adrian Dalmau, vleugelaanvaller Vaclav Cerny en verdediger Justin Hoogma, bovenmodale voetballers. De razendsnelle Gyrano Kerk verlengde zijn contract. Utrecht was opgetogen en blij, en hoopt een wig te drijven tussen de traditionele topdrie. Dat kan ook misschien, want zeker Feyenoord is kwetsbaar.

Maar dan verliezen de spelers in de voorronde van de Europa League eerst op beschamende wijze van een team uit Bosnië, met een uitwedstrijd zo slecht als je ze niet vaak ziet. Ze beginnen vervolgens uitstekend aan de competitie, met zeven punten uit drie duels, maar op de dag dat de koppositie voor het oprapen ligt, vanwege het vrije weekeinde van de topclubs, faalt FC Utrecht. Nee, dat heeft niets met spanning te maken, denkt trainer John van den Brom na afloop. ‘De koppositie was leuk geweest, maar wat is die waard na zo’n weekeinde met een scheve stand? Ik denk niet dat het in de koppies van de jongens zat.’

Ophopende frustratie

Utrecht voetbalt ook niet zo slecht, maar mist legio kansen en laat het bescheiden VVV twee keer vrij eenvoudig scoren. En dan is daar altijd die rauwe frustratie in Utrecht, waar Wesley Sneijder een skybox huurt in de hoek hoog in het stadion, waar je hem soms kunt zien, in de buurt van de replica van de Europa Cup.

Het is als fan een opgave om rustig te blijven. Scheidsrechter Kamphuis vraagt de VAR om advies bij een penalty, het delibereren duurt ruim 4 minuten. Vier minuten van ophopende frustratie. Mensen weten het niet meer: is het strafschop, buitenspel, een overtreding? Ze beginnen met bier te gooien. Steeds meer bier, terwijl doelman Thorsten Kirschbaum rustig reageert in de doelmond. Van den Brom wist het zweet van zijn hoofd en grossiert in wegwerpgebaren. De straatjongen komt in hem boven als het tegenzit. Hij spreekt na afloop van de hitte van de strijd.

Gyrano Kerk lijkt een duel met Christian Kum te winnen, maar de routenier van VVV zal de bal toch nog weg tikken. Beeld Guus Dubbelman / de Volkskrant

Het stadion van FC Utrecht imponeert door de steile tribunes en het galmende geluid. Het volkse karakter geeft de club een typisch, eigen imago. Het transferbeleid is deze zomer imponerend geweest. Bart Ramselaar keert ook nog eens terug van PSV. Het publiek juicht als hij even in beeld komt, zittend op de tribunes. Zeker met hem heeft Utrecht straks een uitgebalanceerd middenveld, met ook Simon Gustafson en Adam Maher. Dalmau was topschutter bij Heracles. Hij valt in met een doelpunt. Het is bijna ongelooflijk dat FC Utrecht daarna niet minimaal langszij komt. Kansen. Afgekeurde treffers.

VVV trekt een muur op, een gele muur, en scoort voor rust twee keer via clubtalent Evert Linthorst, eerst met het hoofd, dan met een fraaie halve omhaal. Linthorst is 19 jaar jong, Venlonaar, ook vorige week trefzeker tegen Ajax. ‘Hij kan veel leren van ervaren jongens als Lee Cattermole en Danny Post’, denkt trainer Robert Maaskant. Scouts zitten voor hem op de tribune.

Kleurrijker

VVV verdedigt en vertraagt. ‘De overwinning is gestolen’, geeft Maaskant toe. Negen minuten extra tijd zijn nog niet genoeg voor de gelijkmaker. Twee doelpunten van Utrecht worden afgekeurd, plus een strafschop ingetrokken omdat het even­eens buitenspel was. VVV overleeft, mede dankzij Lee Cattermole. Een notoire maker van overtredingen. Een cultvoetballer, uit de toptien van gele kaarten in de Premier League, waar hij speelde voor Middlesbrough, Wigan en Sunderland. De sliding waarmee hij een bijna zeker doelpunt voorkomt, gaat meteen viraal, en hij krijgt als invaller al na tien minuten de gele kaart. ‘Als ik hiervoor al geel krijg in Nederland, zal ik mijn speelwijze moeten aanpassen’, zegt hij olijk.

Hoe zo iemand in Venlo terechtkomt? Via het netwerk van manager Stan Valckx. Maaskant: ‘Met een waanzinnige tackle voorkwam hij een doelpunt. Hij is nog iemand die ouderwets met het mes tussen de tanden voetbalt. Laat het voetbal in Nederland dan maar wat harder worden.’ Cattermole wilde naar het buitenland, als voorspel op een loopbaan als trainer. En de eredivisie kan wel een kleurrijke voetballer gebruiken.