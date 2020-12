‘Er is altijd geroepen dat niemand zat te wachten op vrouwenvoetbal op tv. De cijfers zeggen iets anders’

De vrouwen van Ajax versloegen VV Alkmaar. Beeld Pro Shots / Remko Kool

Langs de rand van het veld nemen Fox-presentatrice Fresia Cousiño Arias en analist Leonne Stentler geroutineerd plaats achter hun desk voor de nabespreking, zoals ze de eerste helft van dit seizoen wekelijks hebben gedaan. Met een gemiddelde van 37.125 kijkers zijn de live-uitzendingen van de vrouweneredivisie volgens Fox een succes. De cijfers zijn vergelijkbaar met die van de eerste divisie.

Ook de samenvattingen bij Studio Sport op zondagavond worden behoorlijk bekeken met gemiddeld 889.000 kijkers. Het liveverslag van de topper tussen FC Twente en PSV, het eerste live-duel bij de NOS, trok ruim een half miljoen mensen. ‘Er is altijd geroepen dat niemand hierop zat te wachten en dat de competitie niets voorstelde’, zegt Stentler. ‘Dit is het bewijs dat er wel degelijk interesse voor is.’

Na twee jaar aanmodderen met de Coöperatie Eredivisie Vrouwenvoetbal en onderling geruzie tussen de acht clubs, nam de bond dit jaar de regie in handen. ‘De eerste stap die gezet moest worden was zichtbaarheid’, zegt Joris de Boer, hoofd mediarechten bij de KNVB.

Extra reclameborden

‘Clubs konden geen waarde aan sponsoren geven.’ Dat lukt nu wel gezien de sponsorgesprekken die VV Alkmaar de afgelopen maanden voerde. ‘Eerst hoorden we ‘nee’, nu willen ze kijkcijfers zien’, zegt manager Patrick Tenthof. Zo verkocht de club in vier maanden tijd al zes extra reclameborden langs het veld.

De deal tussen de KNVB en Fox, met een duur van vier jaar, is onderdeel van het commercieel convenant dat de bond en de clubs in juni sloten. Daar hoort ook de komst bij van een hoofdsponsor, tevens naamgever van de vrouweneredivisie.

In het nieuwe jaar zal de KNVB de naam bekendmaken. De inkomsten die alle acht clubs hieruit verkrijgen zullen op lange termijn ervoor zorgen dat alle clubs hun speelsters een voltijdcontract kunnen aanbieden. Dat kunnen nu alleen Ajax en PSV.

Aanalist Stentler is optimistisch over de plannen van Zeist. ‘Ze denken groter dan ze ooit hebben gedaan, dat is mooi. Hopelijk verandert dat ook iets aan de kwaliteitseisen voor clubs. Uiteindelijk moet het voor clubs een eer zijn om mee te doen aan de competitie, in plaats van een gunst die ze verlenen.’

Het effect van kwaliteitseisen is te zien in Engeland, met de sterkste vrouwencompetitie van dit moment. Ook Spanje en Frankrijk ontwikkelen zich snel. Het krachtsverschil met Nederlandse topclubs is groot. In de Champions League leed PSV afgelopen weken twee ruime nederlagen tegen Barcelona. Datzelfde gold voor de vrouwen van Ajax, die uitgeschakeld werden door Bayern München.

Alleen Ajax en PSV kunnen hun speelsters een voltijdcontract aanbieden. Beeld Pro Shots / Remko Kool

Leeftijd rond de 18 jaar

Ook in de eredivisie is sprake van een splitsing, met clubs die kunnen investeren en opleidingsclubs als Excelsior en VV Alkmaar, waar de gemiddelde leeftijd rond de 18 jaar schommelt en het gros van de meiden nog op school zit.

Ajax, Twente en PSV vulden de eigen jeugd aan met grote namen, maar ondanks de vracht aan ervaring wisten Sari van Veenendaal, Mandy van den Berg (beiden PSV), Kika van Es (FC Twente) in het eerste deel van het seizoen nog niet hun stempel op de competitie te drukken. Stefanie van der Gragt, die bij Ajax in prima vorm steekt, is de uitzondering.

‘Er zal overeenstemming moeten komen tussen de KNVB en de clubs waar ze willen staan over tien jaar’, zegt Stentler. ‘Wil Nederland de top van Europa zijn en gaan we daarvoor de voorwaarden scheppen? Of kiezen we voor grote namen, die wel veel ervaring brengen, maar voetballend misschien niet de beste keuze zijn.’

In de laatste wedstrijd voor de winterstop viel het krachtsverschil tussen winterkampioen Ajax en hekkensluiter VV Alkmaar mee. ‘Ajax heeft de naam, maar wij voelden ons als team supersterk vandaag’, zegt Ginia Caprino van VV Alkmaar.

‘Na de winterstop gaan we sowieso meer punten pakken.’ Normaal gesproken loopt de 17-jarige verdediger op dit tijdstip een krantenwijk. ‘Maar die moet maar tot morgen wachten’, zegt ze lachend.