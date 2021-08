Er hangt weer een oranje gloed over Barcelona

Frenkie de Jong voetbalt groots, pingelt, combineert, tackelt, kopt, sprint en is overal. Beeld Getty

Vier punten uit twee wedstrijden is geen droomstart, maar na de overtuigende zege op Real Sociedad (4-2) en het gelijkspel afgelopen zaterdagavond bij het gretige Athletic Bilbao (1-1) doorstond het Messi-loze Barcelona in elk geval de eerste stormen. Al oogt de kern angstig smal en breekbaar.

De hoop is gevestigd op het Nederlandse contingent. Frenkie de Jong en Memphis Depay zijn door de Spaanse media al gedoopt tot nieuwe voortrekkers na hun ijzersterke start, coach Ronald Koeman is de laatste standvastige zuil te midden van de financiële puinhoop waartoe FC Barcelona verworden is.

Vooral De Jong voetbalt groots, hij is de nieuwe lieveling van compilatiekunstenaars die uitmuntende acties van een speler verzamelen in een korte videoclip op een bijpassend muziekje. Vaak zijn die beelden bijeen geharkt uit meerdere wedstrijden. Bij De Jong heb je aan negentig minuten voldoende voor een masterclass van alle facetten van het spel. De Arkelaar pingelt, combineert, tackelt, kopt, sprint. Hij is overal op het veld, zit overal tussen en streelt eenmaal aan de bal geregeld het oog, hoe weinig tijd of ruimte er ook is.

Nog geen vier maanden geleden leek de Nederlandse enclave in Barcelona onthoofd te worden. Koeman kreeg te horen dat voorzitter Laporta eerst op zoek ging naar een andere coach, hoewel de Nederlandse trainer in zijn eerste seizoen kampioen Atlético Madrid nog even in de nek had gehijgd en de beker won, terwijl sterspeler Messi vanwege een niet ingewilligde vertrekwens een depressie nabij was.

Coach Ronald Koeman is de laatste standvastige zuil te midden van de financiële puinhoop waartoe FC Barcelona verworden is. Beeld Getty

Bij elke andere club was de trotse trainer wellicht opgestapt, maar Barcelona, waar hij als speler furore maakte, is speciaal voor hem. Koeman liet het bij een venijnige boodschap van zijn management en zag Laporta snel op zijn schreden terugkeren. Messi wilde ineens blijven, dat kon niet los gezien worden van de sfeer die Koeman en zijn assistenten hadden gecreëerd.

Alsnog barstte de bom. Messi moest vanwege overkoepelende financiële regelgeving vertrekken. Torenhoge transfersommen, Eiffeltorenhoge salarissen en de coronacrisis maakten van de rijkste club een armlastige.

Barcelona verkeerde in rouw. Wat resteert is een Spaans blok dat vermoeid of op leeftijd is. Steeds duidelijker wordt dat Nederlanders de boel moeten reanimeren zoals in het verleden Johan Cruijff en, in mindere mate, Louis Van Gaal dat al eens deden. Die laatste kreeg het verwijt Barcelona te veel te ‘vernederlandsen’.

Toch probeert ook Koeman zich, zoals bijna elke trainer, met zoveel mogelijk bekenden te omringen. Hij greep naast Georginio Wijnaldum, maar kon wel de transfervrije Depay overtuigen voor een veel lager salaris dan hij elders kon verdienen naar Barcelona te komen. Een jaar geleden werd de in Almere geboren aanvalslustige rechtsback Sergiño Dest al binnen gehengeld. Frenkie de Jong, die in zijn eerste seizoen wat anoniem aan de zijkant mee hobbelde, promoveerde onder Koeman tot draaischijf van de ploeg.

Vooral over Depay was er scepsis na een matig EK. Hij voetbalt niet als een dankbare adjudant, maar zakt net als Messi graag uit om het spel te verdelen, neemt de vrije trappen en straalt uit geen levende ziel te vrezen.

Memphis Depay maakt veel vuile meters, bereidt kansen voor en poeiert de 1-1 in het dak van het doel. Beeld Getty

Messi is genialer, geraffineerder en doeltreffender,maar verdedigde de laatste jaren niet meer mee. Depay maakt veel meer (vuile) meters. Iedereen schakelt nu snel om bij balverlies, er zijn geen privileges meer. Anderzijds, zo stipte Koeman aan, bindt Messi altijd meerdere tegenstanders aan zich en werd de 33-jarige aanvaller vorig seizoen, depressie of niet, topscorer.

In de openingswedstrijd tegen Real Sociedad speelde Barcelona het eerste half uur evenwel ‘het beste voetbal sinds jaren’, meende Koeman. Depay en De Jong gaven een assist en waren net als in de voorbereiding dominant aanwezig.

Subtopper Athletic Bilbao vormde de eerste echte test. De gastheer oogde fitter, niet verwonderlijk want Barcelona-spelers García, die in de slotfase rood kreeg, en Pedri waren zowel op het EK als de Olympische Spelen tot in de eindfase actief. Om overbelasting te voorkomen krijgen zij twee weken vakantie.

Ook de Spaanse routiniers Busquets en Alba waren op het EK actief, terwijl hun generatiegenoot Piqué al na een half uur geblesseerd uitviel. Ter Stegen, Agüero, Coutinho, Dembele, Mingueza en Fati waren nog niet wedstrijdfit.

Weergaloze De Jong

Athletic kreeg kansen bij de vleet en scoorde kort na rust uit een hoekschop. Barcelona groeide pas het laatste half uur in de wedstrijd, uitgezonderd De Jong die het hele duel weergaloos was. Hij voorkwam met een noodsliding een tegentreffer, lobde op de lat en zette Depay alleen voor de keeper. ‘Leider’ kopten de Spaanse kranten gretig.

Ook Depay werd besprenkeld met lovende woorden. Hij overvleugelde aanvalspartners Griezmann en Braithwaite, bereidde kansen voor en poeierde de 1-1 in het dak van het doel met zijn mindere linkerbeen. Na afloop ontbrak de bravoure, de Moordrechtenaar baalde vooral van een gemiste kans nadat De Jong hem had gelanceerd.

Er hangt onmiskenbaar weer een oranje gloed over Barcelona, waar ook de naam van Sevilla-spits Luuk de Jong circuleert. Al weet Koeman als geen ander hoe snel de wind kan draaien in Catalonië.