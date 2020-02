Epke Zonderland net op tijd fit om olympisch ticket veilig te stellen

Epke Zonderland slingert aan de rekstok in Melbourne. Beeld EPA

De grootste verrassing kwam in Melbourne na afloop van de wereldbekeroverwinning van Epke Zonderland. Zijn grote concurrent in de strijd om het ene olympische rekstokticket, de Japanner Hidetaka Miyachi, liet na diens tegenvallende vijfde plaats weten geen kans meer te zien de Nederlandse turngrootheid te verslaan.

Hij besloot, ogenschijnlijk ter plekke, de laatste twee wereldbekerwedstrijden, die van Bakoe en Doha in maart, te laten schieten. Als die via Instagram geventileerde beslissing van Miyachi standhoudt, dan is Zonderland, 33 jaren oud, voor de vierde keer geplaatst voor de Olympische Spelen.

In 2008 haalde Zonderland de finale van de rekstok te Bejing, waarbij hij onvrijwillig tegen het schuimrubber ging. Vier jaar later in Londen werd hij de ‘man van de Spelen’ met zijn gouden drievoudige vluchtelement, de triple. In Rio greep hij, als tweevoudig wereldkampioen, in de finale naast de stok, een herhaling van Bejing 2008.

Tegenvallend najaar

Het Ariake van Tokio, het van hout opgetrokken olympisch turncentrum, dient nu serieus rekening te houden met de komst van de Nederlandse turnlegende die in 2019 een tegenvallend najaar beleefde. Na zijn grandioze Europese titel van april in Polen, waar hij werd gehuldigd met zoontje Bert op de arm, viel de Fries weer ten prooi aan zijn oude bijholteklachten. Het hoofd deed pijn bij het rondslingeren aan de stok. De oriëntatie was niet optimaal.

Bij de WK in Stuttgart in oktober, de gemakkelijkste toegang tot Tokio 2020, was de geplaagde gymnast verre van fit en viel hij in de kwalificatie als een beginneling van de stok. Zonderland, Mister High Bar in de aankondigingen van schreeuwende speakers, was na de doffe plof op de uitslagenlijst pas op de 165ste plaats terug te vinden.

In november liet hij zich opereren. Hij kon een maand lang niet aan de stok hangen en wist terdege dat de kwalificatie via de wereldbekerreeks (acht wedstrijden, drie tellende resultaten) een zware opgave zou worden. De Japanse durfduivel Miyachi boekte in Cottbus bij wereldbeker nummer vijf diens derde zege, waar Zonderland vooralsnog op twee triomfen stond.

De Nederlander moest allereerst gelijkmaken (3-3) en vervolgens zorgen dat hij, over die drie overwinningen, een hoger totaalcijfer zou boeken dan zijn Japanse tegenstrever. Alles werd opzijgezet voor de doorgang via die zijdeur. Zonderland vertrok in januari voor vijf weken naar Australië voor de aanloop van de eerste van drie World Cups, die van Melbourne. Hij kreeg als chaperonnes drie getalenteerde turners mee, Bram Verhofstad, Rick Jacobs en Frank Rijken.

Niet klachtenvrij

In het warme Australië herstelde Zonderland per week. Hij had af en toe een terugval, bekende hij vorige week tegenover de NOS. ‘Ik ben niet helemaal vrij van klachten. En dan zijn er soms dagen dat je echt vermoeid bent, dat zijn je valkuilen. Dat je in die vermoeidheid niet bijstuurt.’

Pas een goede week geleden kon Zonderland zijn signatuuroefening, tweemaal twee vluchtelementen, weer van seconde 1 tot seconde 45 volmaken. Vrijdag in de kwalificatie deed hij twee losse vluchtelementen. Zondag vlocht hij de Cassina en Kovacs aan elkaar gevolgd door de Kolman en de Gaylord 2.

Hij trad als eerste aan voor de finale en moest ‘volle bak’. Een magere zege zou hem dan wel op 3-3 (90-90 in punten) gelijke stand hebben gebracht, maar hij zou dan qua totaalscore achter Miyachi zijn gebleven. In zijn voorbeschouwing ging Zonderland ervan uit dat tweemaal een score van 15,000 punten de zaak in het slot zou gooien, eenmaal 15, dan stond hij er ook goed voor en ‘met 14 hoog wordt het heel spannend’. Het ‘wereldrecord’ is van Zonderland, met 15,266, het totaal bij zijn gewonnen EK-finale van vorig jaar.

In de finale van Melbourne werd het 14,900, een score waar de anderen niet tegenop konden. Alleen Miyachi gooide er net zo veel vluchtelementen uit, maar zijn rijtje eindigde na het vierde vliegonderdeel, de Kolman, met een misser op de reuzenzwaai. Dat betekende aftrek van een punt.

Ticket voor Zonderland

De Japanner feliciteerde Zonderland daarna met diens zege en diens plaatsing voor de Spelen. Van Instagram: ‘De wereldbekerstrijd om een olympisch ticket is afgelopen. Omdat ik de volgende wedstrijden niet meedoe, is het ticket op rekstok voor Zonderland.’

De Nederlandse ploegleiding weigerde zichzelf rijk te rekenen. Zij willen zekerheid dat Miyachi in maart niet in Bakoe dan wel Doha verschijnt. Coach Daniël Knibbeler en bondscoach Bram van Bokhoven willen contact leggen met de Japanse bond. Knibbeler kan dat zonder moeite, want hij heeft voor een jeugdploeg een trainingskamp belegd in Japan.

Zonderland reist, om jetlag te voorkomen, niet terug naar Nederland. Hij heeft een week vrij die hij met zijn gezin in Dubai doorbrengt. Daarna richt hij zich, volgens het originele plan althans, op de laatste twee wereldbekerwedstrijden. Topprestaties in maart in Azerbeidzjan en Qatar kunnen hem ook aan de vereiste olympische topvorm helpen.