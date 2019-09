Epke Zonderland kampt met verstopte holtes en twijfelt over deelname WK

Epke Zonderland zaterdag in actie in Heerenveen. Beeld Hollandse Hoogte

De WK worden van 4 tot 13 oktober gehouden, met als grote inzet negen olympische tickets voor de landenteams en persoonlijke kwalificaties op de toestellen. Wie een toestelfinale haalt, en dat doet Zonderland vrijwel altijd op rek, is nagenoeg zeker van een ticket voor Tokio.

Zonderland zei zaterdag in Heerenveen na afloop van de vierlandenwedstrijd tussen Nederland, Turkije, Spanje en België dat hij pas over twee weken een beslissing neemt. Door een teruggekeerde kwaal, verstopte voorhoofdsholtes na twee stevige verkoudheden, kampt hij met een flinke trainingsachterstand. Zijn understatement: ‘Het kan beter.’

In trainingskampen bleef hij de voorbije weken soms werkeloos aan de kant. Om het lichaam niet te zeer uit te putten, maar kans te geven te herstellen. Vooral daarom werd de Fries zaterdag in de B-ploeg van Nederland opgesteld. Dat vond hij zelf een juiste beslissing.

Vier jaar geleden, in de aanloop van de WK te Glasgow, had Zonderland, eerder dat jaar geveld door een hersenschudding, ook al last van ontstekingen in de holtes. Hij werd daarvoor een dikke maand later zelfs geopereerd in het ziekenhuis van Assen. Bij die WK van 2015 beleefde hij een zware teleurstelling. Hij werd in de kwalificatie van de rekstokwedstrijd 31ste. In 2013 en 2014 werd hij nog wereldkampioen aan ‘het hoogrek’.

Mistig hoofd

Van die Schotse mislukking heeft Zonderland, afgestudeerd arts, geleerd. Hij weigert nog langer door de pijn van een mistig hoofd met een wazig evenwichtsgevoel heen te turnen. ‘Ik wil nu eerst fit zijn. Als je blijft trainen met zulke problemen, dan duurt het herstel juist weken. Dan blijft het maar doorsudderen. Doe je dat niet, dan kun je veel eerder weer aan de stok.’

De komende twee weken zijn beslissend in de race tegen de klok. Hij turnde zaterdag in het Epke Zonderland Turncentrum een goede brugoefening, zijn andere specialiteit, en een basale oefening aan de rekstok, met slechts twee vluchtelementen. Hij had daarbij een matige landing – goed voor tienden aftrek – en was behoorlijk kapot van het krachten slopende zwaaien aan de stok.

Zijn analyse: ‘Normaal ben je drie, vier weken voor de WK klaar met je oefening en moet je alleen nog de puntjes op de i zetten. Ik doe nu een basisoefening en moet zeker nog met één of twee vluchtelementen uitbreiden. Ik vond het redelijk gaan en als het lichaam zo blijft en ik heel wat setjes aan de rekstok kan maken de komende dagen, dan kan het nog goed komen.’

Laatste moment

Zonderland, 33 inmiddels, benadrukte echter dat hij de beslissing al over twee weken wenst te nemen. Hij gaat niet mee naar Duitsland als er twijfels bestaan over zijn fitheid. Terugtrekken op het laatste moment vindt hij een belasting van het team dat in zijn opvatting ook zonder hem een goede kans maakt op olympische kwalificatie.

Bondscoach Bram van Bokhoven zei dat hij alles op alles zal zetten om Zonderland in zijn opstelling te krijgen. De olympisch kampioen van 2012 is altijd goed voor vele extra punten op brug en rek. Dat kan het verschil maken tussen plaatsing en mislukking.