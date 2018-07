Epke Zonderland is weer hard aan het trainen voor het EK-turnen van 2018

Wanneer vrouwlief precies is uitgerekend, vraagt de regionale tv-verslaggever aan Epke Zonderland. Die zegt dat hij het precieze moment van zijn vaderschap liever voor zich houdt. Verder wil hij van alles kwijt over zijn huidige turnjaar, het veertiende seizoen in de seniorencategorie.

Epke Zonderland in actie. Foto ANP

Het is een ander turnseizoen voor de olympische rekstokkampioen van 2012. Zonderland heeft in de winter zijn studie geneeskunde afgerond en is pas sinds half april weer serieus aan het trainen. Na de WK van Montreal, waar hij in het najaar 2017 met de befaamde eenhandige reuzenzwaai (‘Epke Zonderhand’) het zilver op rek veroverde, deed de Fries beperkt werk in de trainingszaal.

Over hoe het deze winter ging in het Epke Zonderland Turncentrum te Heerenveen: ‘Het was anderhalf uur trainen in de avond. Om de boel toch een beetje te onderhouden. Zodat de overstap naar de volle inspanning, zoals we deze weken doen, niet te groot zou zijn. Maar na twee, drie maanden raakte ik toch wat vermoeid en skipten we een training per week. Dat maakte dat mijn lichaam de voorbije tijd behoorlijk moest wennen aan de opgevoerde training. Het lijf vond dat niet leuk.’

Zonderland, 32 inmiddels, had vaker met dat vermoeidheidssyndroom te maken. Veel van zijn problemen in de aanloop naar de Olympische Spelen van Rio (2016) kwamen voort uit een gebrekkige trainingshoeveelheid. Hij had last van hoofdpijnen door een verwaarloosde hersenschudding en hij kneusde bij voortduring vingers. Een val in de olympische finale deed een zware, lastige fase in zijn gelauwerde loopbaan afsluiten.

De toernooien om Europese titels vielen de voorbije jaren in het volgestampte schema van ‘dokter Zonderland’ lastig te plannen. In april, na een winter met studieblokken, is hij altijd ver verwijderd van topvorm. In 2015 trad hij in Montpellier nog aan om zijn Europese troon van 2014 (Sofia) te verdedigen, maar eindigde hij teleurstellend als 23ste. Het was de inleiding van een aantal zeer zware maanden, met als dieptepunt de 31ste plaats bij de WK van Glasgow in dat najaar.

Epke Zonderland in actie. Foto Jiri Buller

De EK-toernooien van 2016 en 2017 liet de Nederlander aan zich voorbij gaan. In 2018 heeft hij de Europese titelstrijd weer wel op zijn schema gezet, omdat de Europese gymnastiekbond UEG het toernooi vier maanden later op de kalender heeft geplaatst. Het wordt in Glasgow gehouden, als onderdeel van een soort mini-Olympische Spelen van Europa. Zwemmen, roeien, wielrennen, golf en triatlon zijn andere onderdelen in de Schotse stad. Tegelijkertijd, van 2 tot 12 augustus, wordt in Berlijn gestreden op de Europese kampioenschappen atletiek.

In die Europese sportzomer heeft Zonderland duidelijk heel veel zin. Hij heeft een dag per week werk in ziekenhuis Tjongerschans, een nieuw huis in Heerenveen-Oost met een tuin om te besproeien en verder alle tijd voor zijn hoofdbestaan, het topturnen. In de ijshockeyhal van Thialf maakte hij zich de voorbije weken conditioneel gereed voor de grote afspraken van dit jaar, de EK van Glasgow en vervolgens de WK van Doha (Qatar).

Zaterdag toonde Zonderland zich uiterst enthousiast over zijn nieuwe trainingsplek. In Thialf is in de arena een podium nagebouwd dat lijkt op de grote stadions, waar de toptoernooien worden gehouden. Zonderland vertelde zaterdag, na de tweede plaats in de rekstokcompetitie achter de Belg Noah Kuavita (14,350 om 14,250 punten), over het verschil tussen een normale zaal (zonder podium) en een arena.

‘Deze rekstok, een Gymnova waar we in Glasgow aan turnen, stond in Beekbergen, in de trainingshal van de gymnastiekbond. Wat is dat voor een stok, zeiden wij. Geen enkel gevoel. En nu ie hier in Thialf staat, op een podium, is hij plotseling prima. De vloer geeft iets mee. Dat maakt nu het verschil tussen een gewone voorbereiding en deze. ‘Echt heel fijn’, aldus de gymnast uit Heerenveen.

In de vier wedstrijden van de voorbije weken is die perfecte voorbereiding nog niet echt af te lezen. Na prima trainingsweken volgde zaterdag ‘een dip’, zoals die volgens Zonderland wel vaker voorkomt. Hij kortte zijn programma aan de rekstok ongeveer met de helft in. De van hem zo bekende combinaties van twee vluchtelementen (Cassina met Kovacs, Kolman met Gaylord 2) kwamen er in de gewonnen interland met Zweden en België niet uit. Er vielen slechts twee losse salto’s boven de stok te noteren, met tussenzwaaien.

Toch betoonden Zonderland en zijn coach Daniël Knibbeler zich tevreden over de vorderingen. De coach onthulde voor de aanstaande winter een zwaar wedstrijdprogramma. Zonderland turnt als een specialist de World Cups van Cottbus, Melbourne, Doha en Bakoe. Het is een individuele route, zoals ringenspecialist Yuri van Gelder die aflegt, waarbij de winnaar van die competitie (per toestel) een olympisch ticket kan veroveren. Knibbeler noemde dat een ‘back-up’, een extra mogelijkheid om de Olympische Spelen van 2020 in Tokio te bereiken. Zonder conditionele problemen moet Zonderland die zware route kunnen afleggen.