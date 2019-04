Epke Zonderland aan de rekstok: ‘Zo lekker heb ik het de laatste tijd niet gehad’

Epke Zonderland wil zijn derde Europese titel winnen. Beeld AFP

In de laatste beurt van de kwalificatie werd turner Epke Zonderland nog van zijn haast traditionele eerste plaats in het klassement op de rekstok gestoten. Artur Dalalojan, een Russische acrobaat die ­vorig jaar wereldkampioen allround werd, gooide er aan het ‘hoog rek’ liefst vijf vluchtelementen uit en kreeg van de jury een iets hogere beloning dan de ­Nederlander: 14,666 om 14,533 punten.

Zonderland, volgende week wordt hij 33, kon er geen moment mee zitten. De Fries, juist bij de kapper langs geweest en strakker ogend dan ooit, glom van tevredenheid na afloop van de eerste dag van de Europese titelstrijd in Szczecin, de Poolse havenstad net over de Duitse grens. Dat had alles met zijn fitheid te maken.

Bij de reeks van wereldbekertoernooien die hij dit jaar turnde, was hij ernstig in aanraking gekomen met jetlag en vermoeidheid. Hij herstelde niet echt tussen de World Cups van Melbourne, Bakoe en Doha. In Doha, de hoofdstad van Qatar waar de Fries vorig jaar zijn derde wereldtitel aan de rekstok greep, viel hij zelfs van de stok. Het lichaam weigerde even mee te werken.

Gymnastiekarena’s

De leeftijd, Ep, het is de leeftijd, kreeg hij voor de voeten gegooid. ‘Ook wel’, erkende de man die al zestien jaar door de internationale gymnastiekarena’s gaat, sinds een half jaar vader is en een studie geneeskunde heeft afgerond.

‘Maar hier voelde ik me heel lekker’, kwam Zonderland over zijn conditie in Szczecin vertellen. ‘Zo lekker heb ik het de laatste tijd niet gehad’, was een volgende vaststelling van de man die klagen niet in zijn vocabulaire voert. Er moet echt gevraagd worden naar zaken die de conditie aantasten.

Hij kwam er uiteindelijk met één: de toestand van de pees die bij de elleboog op het bot hecht. Sinds kort draagt hij daar een brace, een bandje dat met klittenband wordt vastgezet op de geplaagde pees. ‘Het ontlast het bot. Ik heb tape gebruikt, maar dat liet dan los, zelfs in training, zonder dat ik het in de gaten had. En dat was niet fijn.’

De honderden kilo’s trekkracht, die met de reuzenzwaaien aan de zwiepende rek­stok via de armspier en de pees op het bot worden uitgeoefend, zijn sinds de WK van Doha, vorig jaar november, een kleine plaag die hij met lapmiddelen probeert te ontlopen. ‘Dit heet een golferselleboog. Maar ik golf niet. Ik zou niet eens weten wat mijn handicap is’, zo maakte hij zich er wat humorvol van af.

De kwaal, geen zware blessure, eerder een hinderlijk feit, moet genezen, straks in de relatieve rust na de EK van Polen, zodat de gymnast volledig fit aan de start van de WK in Stuttgart kan verschijnen. Die wereldtitelstrijd beslist in oktober over de olympische tickets. ‘Ik heb het nu onder controle, die elleboog, maar het wordt weleens tijd dat dit ophoudt.’

Afgrijzen

Zonderland weet ook dat het allemaal veel erger kan. Net als alle andere turners keek hij met afgrijzen naar de Brit Dominick Cunningham, de Europees kampioen vloer van vorig jaar, die de knie kapot draaide na een verkeerde landing op het springtoestel. Dokters snelden toe. Artsen horen daar professioneel naar te kijken, maar de dokter die in Zonderland huist is op zulke dagen niet aanwezig. Als sportman heeft de wereldkampioen enorm te doen met zo’n ongelukkige collega.

In die trant sprak Zonderland zich ook uit over de uitschakeling van de titelverdediger, de Zwitser Oliver Hegi, de man die vorig jaar in Glasgow Zonderland naar de tweede plaats duwde. Hegi viel na een vluchtelement van de stok. ‘Ik zag in de lucht al dat het misging. Oliver is vorige week bij een brugoefening met de ribben op de ligger gevallen en heeft niks kunnen doen in de voorbereiding.’

Een concurrent minder, zou menigeen zeggen. Zonderland, viervoudig sportman van het jaar in Nederland, is van de andere soort. ‘Nee, ik ben niet van opgeruimd staat netjes. Ik wil winnen door een goede oefening neer te zetten. Dat ik mijn concurrent op die manier in de finale kan verslaan.’

Zondagmiddag zal het in Polen bij Zonderlands jacht op een derde Europese titel (na die van 2011 en 2014) gaan om een duel met de Kroaat Tin Srbic en de verrassende Rus Artur Dalalojan. De laatste verraste de specialisten aan de rekstok zodanig dat de Nederlandse kopman de oefening van de Rus niet eens had gezien. Zonderland zelf was niet verrast. Hij houdt met alles rekening. ‘Vorige week werd me gevraagd waarom Russen nooit goed zijn aan de rekstok. Nou over die vraag hoeven we het niet meer te hebben.’