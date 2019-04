Epke ‘mister High Bar’ Zonderland pakt Europese titel met de beste score ooit

Epke Zonderland op de EK turnen in Polen. Beeld Iris van den Broek

Stuntman Epke Zonderland heeft al een hele reeks grote titels gehaald aan de rekstok, maar zijn derde Europese titel zal hij niet licht vergeten. Daar gaan ze later in de familie Zonderland op terugkijken, met zoon Bert erbij.

‘Over een paar jaar hebben we het hier nog over. Dat hij als klein broekie hierbij was’, bracht de kersverse kampioen zijn eerste emotie over zijn overwinning in Polen onder woorden. Zonderland is zes maanden vader en zijn lach op het podium was nog steeds even vertrouwd en breed. Maar de ware professional onder de Nederlandse gymnasten – de toon over zijn turnen is vaak serieus – ontdooide compleet toen vrouw Linda met kleine Bert kwam aangesjouwd en hij het blakende joch op de arm nam en omstandig kuste.

Bert Eize, zijn volledige naam met Friese input, likte aan de gouden ­medaille van zijn vader. De camera’s snorden, een toeziende mevrouw met moedergevoel voelde de ogen vochtig worden.

Vaders zijn zeldzaam in het metier van actieve turners. Het vak van topturner is gemiddeld te slopend om het tot op hogere leeftijd vol te houden. Zonderland houdt het vol. Hij is inmiddels van routinier bijna een veteraan geworden.

Dinsdag wordt hij 33 en hij gaf toe dat er dagen zijn dat hij dat ook voelt. ‘Het voelt anders op deze leeftijd. Je moet je pieken echt opzoeken. Vroeger was dat veel gemakkelijker. Nu moet ik zo’n piek echt plannen, maar hier was het dan weer mooi dat ik mijn vorm uit de kwalificatie van woensdag goed heb kunnen vasthouden. De rekstok in de trainingszaal voelde niet goed, finetunen was er niet bij en dan kun je ook niks vergelijken. Maar bij de podiumtrainingen had ik direct het goede gevoel. Ik had deze stok meteen door. Daar heb ik op vertrouwd.’

De voorbereiding op het gouden moment in het Poolse Szczecin was een andere dan hij ooit in zijn zestienjarige carrière als topturner (sinds de WK van 2003 in Anaheim) had meegemaakt. Zijn vrouw Linda kwam over met kind. Hij kon twee dagen op rij een minuutje of tien vrijmaken om een korte wandeling te maken. ‘Dat zijn wel voorwaarden waardoor je lekker in je vel zit’, was de beoordeling van zijn mentale gesteldheid.

Er was meer dan Bert, Linda en de familie om het toernooi in Polen niet te vergeten. ‘Dit was echt een heel vette score’, was zijn directe inschatting van de 15,266 punten. Zijn persoonlijk record, ook het ‘wereldrecord’ voor de huidige puntencode van het mannenturnen, was royaal beter dan de 15,100 waarmee hij in november in Doha het wereldkampioenschap op het ‘hoog rek’ veroverde. Ook daar was hij al in geestdrift uitgebarsten over de 15-plus waarmee hij zijn wereldtitel greep.

Het gehalte van zijn verrichting was direct duidelijk door de houding van het Poolse publiek. Dat ging massaal staan na de oefening van Zonderland, zonder dat er nog een jurycijfer was getoond, zonder dat een regisseur erom had gevraagd.

Het werd in de volgepakte Netto Arena een staande ovatie en Zonderland, nog compleet in de ban van zijn eigen concentratie, moest er door zijn Russische concurrent Stretovitsj op gewezen worden dat de lange zijde van het stadion hem een enorme eer bewees. Hij stond nog even met zijn gezicht de verkeerde kant op.

Epke Zonderland werd aangekondigd als ‘Mister High Bar’. Beeld AFP

‘Moet je kijken, zei die gozer. Ik dacht: misschien deden ze dat wel bij elke oefening. Want ja, je bent niet er niet bij, hè’, bewees hij weer eens zijn sportieve nederigheid.

Zonderland is geen opschepper, geen man die met de vinger in de eigen borst priemt, maar in het internationale turnen heeft hij, net als in Nederland waar hij viervoudig sportman van het jaar is geworden, de status van legende.

‘Mister High Bar’, zo werd hij zondagmiddag aangekondigd.

Zijn recordscore en het ontroerende applaus waren gerechtvaardigd deze middag. Dat zijn verrichting top was geweest, hoorde hij ook van de man die hem in 2017 van de wereldtitel hield, de Kroaat Tin Srbic. ‘Die zei dat deze oefening beter was geweest dan die van de WK in Doha. Ja, ze houden me in de gaten.’

In Szczecin turnde Zonderland de vertrouwde dubbele combinaties vluchtelementen: eerst de Kovacs verbonden met de Cassina, daarna de Kolman met de Gaylord 2. Het laatste, waarbij de stok in ondergreep wordt gepakt na een salto in de lucht, voerde de Fries beter uit dan ooit. Ook daar kwam de euforie na afloop uit voort.

Zo werd het een toernooi om niet snel te vergeten. Zoon, medaille, record, serie. De reeks van successen van de afgestudeerde arts begint oude vormen aan te nemen. In 2013 werd Zonderland in Antwerpen wereldkampioen, daarna veroverde hij in 2014 de Europese titel (Sofia) en de wereldtitel (Nanning). Die laatste WK in China beschouwde de turner jarenlang als zijn meesterscriptie. Szczecin, stelde hij zondag vast, was van dezelfde kwaliteit.

Het belooft veel voor de komende 478 dagen tot en met de olympische ­finale van Tokio.