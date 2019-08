Engelsen cricketer Ben Stokes maakt zich onsterfelijk met recordaantal runs tegen aartsrivaal Australië

Een keer per generatie staat er een Engelse cricketer op die ‘Larger Than Life’ is. Meestal een allrounder, een speler die zowel goed kan werpen als slaan. In de jaren tachtig was dat Ian Botham, die in 1981 geschiedenis schreef door Engeland uit een volstrekt verloren stand een testzege te bezorgen op eeuwige rivaal Australië. In 2005 was het Andrew Flintoff, de geweldenaar die The Ashes na 18 jaar terugbracht naar Engeland.

En nu is daar Ben Stokes, die op jonge leeftijd van zijn geboorteland Nieuw-Zeeland met zijn ouders naar Engeland was gekomen. Zijn veelbelovende carrière leek twee jaar geleden tot een voortijdig einde te zijn gekomen na een straatgevecht, maar de rechtbankjury sprak de gespierde en met tatoeages beschilderde cricketer vrij. De natie mag de twaalf juryleden dankbaar zijn. Begin juli leidde hij de Engelsen naar de eerste wereldtitel. Maar deze prestatie viel in het niet bij hetgeen de rossige held zondagmiddag liet zien.

Wat eraan vooraf ging: Engeland speelt deze zomer vijf vijfdaagse wedstrijden tegen Australië. De Engelsen moeten winnen om de Ashes te veroveren, want Australië had de vorige editie gewonnen. De eerste test werd door Engeland verloren en de tweede, half verregend, eindigde in een gelijkspel. Bij de derde test, op het fameuze Headingly-stadion in Leeds, ging Engeland zondag goed van start dankzij de supersnelle werper Jofra Archer, maar diens goede werk werd teniet gedaan toen de Engelse slagmannen voor 67 all out gingen, een gênant lage score.

In de tweede inning moesten de gastheren uiteindelijk 359 runs bijeen slaan om te winnen. Slechts negen keer eerder hadden teams op de vijfde en laatste speeldag zo’n aantal gehaald, in 2.357 testwedstrijden. Engeland was het nooit gelukt. Rond een uur of drie zondagmiddag waren er nog twee van de elf slagmensen over: Stokes en Jack Leach, een bebrilde slagpartner die heel goed kan werpen maar amper kan batten. Er moesten nog 73 runs worden gescoord tegen een geweldige Australische aanval, op de heetste 25 augustus ooit.

De 28.000 toeschouwers hoopten op een herhaling van ‘het wonder van 1981’. En ja, Stokes kreeg het op zijn heupen. Om kwart over vier kwam het historische moment toen Stokes, met een engel op zijn schouder, de bal voor de zoveelste keer uit het veld sloeg en de benodigde runs binnen waren. Oud-topspeler Geoffrey Boycott, nu de sceptische nestor onder de analisten, kon zijn ogen niet geloven. ‘Ik heb veel grote cricketmomenten gezien, maar dit overtreft alles.’

Engeland moet minimaal een keer winnen en gelijk spelen in de resterende tests om de urn te veroveren. Maar Stokes is al welkom geheten in de eregalerij van Engelse supersporters, zittend naast Bobby Charlton, Roger Bannister, Bradley Wiggins, Lewis Hamilton, Lennox Lewis, Steve Redgrave en Jonny Wilkinson.