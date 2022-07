Engelse voetbalsters winnen eerste EK-wedstrijd op volgepakt Old Trafford

Beth Mead (midden) en de Oostenrijkste keeper Manuela Zinsberger na afloop van de wedstrijd. Beeld AFP

Van de Galgenwaard naar Old Trafford, die stap heeft het vrouwenvoetbal in vijf jaar gezet. In 2017 waren de Nederlandse voetbalsters nog een tikkeltje verbaasd dat ze het EK in eigen land openden in een vol stadion in Utrecht, op het EK in Engeland is de lat een stuk hoger gelegd. In het vrijwel uitverkochte stadion van Manchester United won het thuisland van Oostenrijk.

Enige dompertje voor de Engelsen was dat het slechts 1-0 bleef. Al was het thuispubliek, dat vanwege de vele kinderen een paar octaven hoger klonk dan normaal op Old Trafford, er niet minder enthousiast om.

Engeland kwam al na zestien minuten op voorsprong toen Beth Mead de bal over de Oostenrijke keeper heen lobde. De ploeg van de Nederlandse coach Sarina Wiegman had daarna vrijwel de hele wedstrijd de controle, maar liep zichzelf aanvallend geregeld voorbij.

De magere winst komt Wiegman misschien niet eens zo slecht uit. Engeland presteerde zo goed in de voorbereiding – met onder meer een 5-1 winst tegen Nederland – dat het met de wedstrijd meer tot favoriet werd gebombardeerd. Om de titel te winnen moet de concentratie zes wedstrijden worden vastgehouden en dan kan het geen kwaad dat de boel een beetje op scherp blijft staan.

Wiegman weet dat ze is aangesteld om in Engeland te herhalen wat ze in 2017 met Nederland deed: met het thuisland de Europese titel pakken. De Haagse zegt ze er wel voortdurend bij dat het land, het team, de tegenstanders anders zijn. En vooral ook dat de verwachtingen vooraf wel heel erg veel hoger zijn.

Nederland gold in 2017 als een van de outsiders, voor Engeland is alles behalve de titel een teleurstelling. Vijf jaar geleden strandde het land in de halve finale en ook op het WK van 2019 werd ook de finale net niet bereikt. Met de Nederlandse succescoach moet nu de laatste stap wel worden gezet.

Wiegman heeft het voordeel van een sterke, brede selectie met speelsters die bijna allemaal in eigen land in de Women’s Super League spelen. De Engelse competitie is de sterkste, meest ontwikkelde van Europa , met vrijwel allemaal clubs die ook in de Premier League spelen.

Meer aandacht voor de sport

DE FA, de Engelse voetbalbond, steekt ook veel geld in de ontwikkeling van het vrouwenvoetbal. Het EK is niet alleen een sportief evenement, maar ook een marketingmiddel om de sport onder de aandacht van het grote publiek te brengen.

De Engelse speelsters zijn deze weken te zien op de Tower Bridge en de krijtrotsen bij Dover. Net als op chipszakken, want de commercie heeft de voetballende vrouwen ook ontdekt. Beproefd recept om het vrouwenvoetbal te promoten zijn inmiddels de wedstrijden in grote iconische stadions. Die trekken veel gezinnen en ook mensen die nog niet eerder naar een wedstrijd van een vrouwenteam zijn geweest.

Die eendaagse acties zijn vaak een succes en trekken dan tienduizenden toeschouwers. Dat moet op termijn doorsijpelen naar het hele vrouwenvoetbal, maar zover is het nog lang niet. De Engelse organisatie kreeg veel kritiek omdat er ook veel wedstrijden in kleinere stadions worden gespeeld, maar die blijken lang niet allemaal vol te zitten.

Nederland speelt twee keer in Leigh, waar normaal gesproken de vrouwen van Manchester United spelen. In dat stadionnetje kunnen 12.000 mensen, maar voor de wedstrijden tegen Portugal en Zwitserland zijn nog duizenden kaarten beschikbaar. Voor de eerste wedstrijd, zaterdag tegen Zweden, zijn er al wel meer dan 15.000 verkocht, maar in dat stadion kunnen ruim twee keer zoveel mensen.

Voor de finale op 31 juli zijn al geen kaarten meer verkrijgbaar, ongeveer 90.000 mensen zullen er op Wembley naar kijken. Vijf jaar geleden was de eindstrijd in de Grolsch Veste.