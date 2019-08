Engelse voetbalmanager: boycot sociale media wegens racisme

Coach van het Engels dameselftal en voormalig Manchester United-verdediger Phil Neville Beeld BSR Agency

Vorig seizoen was de Premier League ook al het decor van enkele racistische voorvallen, al is de situatie op het eiland nog lang niet zo erg als in Zuid- en Oost-Europese landen waar zwarte spelers vaak het doelwit van racisme zijn.

Kort nadat Paul Pogba maandagavond in de uitwedstrijd bij Wolverhampton Wanderers (1-1) een strafschop had gemist, kreeg de Franse middenvelder doodsverwensingen van Twitter-trollen die de beledigende term ‘nigger’ gebruikten. Pogba, die zeven miljoen Twitter-volgers heeft maar sinds eind juli geen tweet meer heeft verstuurd, werd meteen in bescherming genomen door zijn club en door ploeggenoten. Harry Maguire riep Twitter en Instagram op om betere controles uit te voeren op mensen die een account openen.

Een week eerder was Chelsea-aanvaller Tammy Abraham het slachtoffer van Twitter-racisme nadat hij een beslissende strafschop had gemist in de Europese Super Cup-finale. Een gemiste strafschop was ook de reden dat Readings Frans-Ivoriaanse aanvaller Yakou Meite de volle laag kreeg. De Nottingham Forest-supporter die zich op Twitter racistisch had uitgelaten over Derby County’s Duane Holmes heeft inmiddels bezoek gehad van de politie. Haatmisdaden worden zeer serieus genomen op het eiland, waar racisme bijzonder gevoelig ligt.

Engelse voetbalclubs doen hun best om racisme uit de stadions te weren. Zo heeft Chelsea de supporter die Raheem Sterling vorig jaar de huid vol schold met racistische opmerkingen een levenslang stadionverbod gegeven. De Spurs-aanhanger die een jaar geleden een banaan gooide in de richting van Arsenals Pierre-Emerick Aubameyang is komende vier jaar lang welkom. Tottenham Hotspur-verdediger Danny Rose, die zowel de Britse als Jamaicaanse nationaliteit bezit, beweerde dat racisme zelfs een reden was om uit te kijken naar het einde van zijn voetballoopbaan.

Volgens Neville doen Twitter en Facebook (de eigenaar van Instagram) lang niet genoeg om rassenhaat op hun podia te bestrijden. ‘Ik vraag me af wat er gebeurt als de voetbalgemeenschap een echt sterk signaal verstuurt,en zich verwijdert van sociale media. Voor zes maanden, bijvoorbeeld, en dan kijken wat voor een effect dat sorteert op zulke bedrijven.’ Ook het vrouwenvoetbal kampt met dit probleem. Een speelster van Sheffield United werd dit voorjaar ontslagen na het maken van apengeluiden richting Renee Hector van Tottenham Ladies.

Uit cijfers van het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken blijkt evenwel dat het aantal voetbalsupporters dat wegens racistisch gedrag is gearresteerd een dalende lijn vertoont, van 115 in 2015-16, 94 in 2016-17 tot 75 in 2017-18. Met 27 voert Manchester United de lijst aan, maar die club heeft dan ook de grootste aanhang. Championship-clubs Leeds United en Millwall volgen.