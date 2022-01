Engelse voetbalfan is blij met terugkeer staantribune, maar de politie vreest grote ongelukken

Het stadion van Chelsea explodeert nadat Christian Pulisic voor Chelsea heeft gescoord tegen Liverpool. Beeld Chelsea FC via Getty Images

Een uur voor de wedstrijd tegen Liverpool staat de 71-jarige Chelsea-supporter John Turton met zijn 34-jarige zoon Jonathan bij een foto van de legendarische Chelsea-doelman Peter Bonetti. De afbeelding hangt op de muur van The Shed, de oude staantribune. ‘Op deze plek heb ik in de jaren zestig en zeventig gestaan,’ zegt senior, ‘de meeste supporters stonden in die dagen. Nu ik een dagje ouder ben, zit ik liever.’

Hij doet dat op de tweede ring van de Matthew Harding-tribune. Daar scheiden de wegen met zijn zoon, want die heeft ervoor kozen te gaan staan, op de onderste ring. Hij is een van de ruim 12 duizend aanwezigen, bijna een kwart van de capaciteit, die de topper op deze wijze volgt. ‘Ik ben een groot voorstander,’ zegt Jonathan, ‘Het verhoogt de sfeer, het is warmer en je kunt beter zingen. Veel fans stonden toch al dus het was logisch het legaal te maken’

Op Stamford Bridge waren afgelopen zomer in het kader van de Safe Standing-proef ‘railings’ geïnstalleerd, balustrades op twee tribunes achter de doelen. Naast Chelsea doen ook Cardiff City, Tottenham Hotspur en beide clubs uit Manchester mee aan het terugbrengen van staantribunes, een belofte die de regering-Johnson had gemaakt. Liverpool heeft een eigen project, waarbij fans op spannende wedstrijdmomenten mogen verrijzen.



Erfenis van Hillsborough

De club van de Merseyside is altijd wat huiverig geweest bij het herintroduceren van staantribunes. Het verplicht zitten is de erfenis van de grootste ramp in de Engelse voetbalgeschiedenis. Tijdens een bekerwedstrijd tussen Liverpool en Nottingham Forest op Hillsborough in Sheffield werden in april 1989 bijna honderd fans van Liverpool doodgedrukt in het Lepping Lane-stavak achter een van de doelen.

In zijn rapport over deze ramp opperde onderzoeksrechter Peter Taylor destijds om staanplaatsen in de hoogste twee divisies af te schaffen. Het verdwijnen ervan viel grofweg samen met de vorming van de Premier League. Na twee decennia van hooliganisme, kreeg het Engelse voetbal te maken met een beschavingsoffensief waarbij het voetbalstadion meer op een theater ging lijken, compleet met een zittend publiek.

Maar de fanatiekste fans zijn altijd blijven staan, zeker in de uitvakken. De roep om het terugbrengen van staantribunes is nooit verdwenen en zelfs versterkt door de goede ervaringen die bijvoorbeeld bij Borussia Dortmund met haar enorme Zuidtribune zijn opgedaan. Door 90 centimeter hoge railings te plaatsen voorkom je kans op verdrukking en massa’s die in beweging komen bij een treffer.

Supporters van Liverpool juichen na de 1-0-voorsprong. Beeld Getty Images

‘Ik ben blij voor de fans omdat ze het leuk vinden en plekken willen waar ze staand kunnen kijken, meer hun emoties kunnen uiten,’ had Thomas Tuchel voor de wedstrijd gezegd. Net als zijn Liverpool-collega – en landgenoot – Jürgen Klopp heeft hij in Dortmund gezien hoe goed het kan werken. Ook Klopp is een voorstander. ‘Mensen zijn verantwoordelijk genoeg om het op de juiste wijze te doen.’

Politie vreest ongelukken

Bovendien is door de jaren het besef gegroeid dat staande supporters niet de voornaamste oorzaak waren bij de tragedie van Hillsborough, maar falend politieoptreden en de onbuigzame hekken. Hekken zijn al lang verdwenen in het Engelse voetbal. Een groter gevaar is nu dat supporters vallen over de kuipstoeltjes waar achter ze staan. Tevens moet het een einde maken aan discussies met stewards.

De politie is tegen herintroductie, omdat staande mensen minder goed in de gaten te houden zijn. In een BBC-interview beweerde commissaris Mark Roberts dat staantribunes, hoe veilig ook, een ‘recept voor een ramp’ zijn, omdat vooral mannen willen staan. Uit een peiling was evenwel gebleken dat 92 procent van de fans voorstander van de terugkeer van staan was, alsmede 19 van de 20 clubs.

Supporters krijgen een vaste staanplek toegewezen en het is niet de bedoeling dat ze tijdens de wedstrijd gaan rondlopen. Een voordeel voor de fans is dat de prijzen van kaartjes misschien omlaag gaan, zoals in de Bundesliga is gebeurd. Uit een rapport van de Adam Smith Institute, een denktank, bleek dat Engelse clubs de toegangsprijzen met de helft zouden kunnen verlagen.

Hoeveel ze ook hebben betaald, de ruim 40 duizend toeschouwers in West-Londen kregen waar voor hun geld. De oude rivalen vochten een epische duel waarbij Chelsea kort voor rust een 0-2 achterstand omboog in een 2-2, onder meer dankzij een wereldgoal van Mateo Kovacic. Hoewel in de tweede helft niet meer werd gescoord, bleef de wedstrijd zo bloedstollend dat ook de zittende toeschouwers grote moeite hadden niet te gaan staan.

.