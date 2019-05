Engelse voetbalclub deelt voedselbonnen uit aan personeel

De ‘voedselbonnen’ zijn gegeven door plaatselijke ondernemers, anoniem gebleven fans en liefdadigheidsinstellingen. Personeelsleden hebben al twee weken geen salaris meer gehad. ‘Met deze steun kunnen ze een normaal leven blijven leiden’, verklaarde clubkapelaan Phil Mason tegenover The Bolton News. Ook spelers van het uit de Championship gedegradeerde Bolton wachten al tijden op hun loon. Bij de laatste thuiswedstrijd gingen ze in staking, gesteund door de spelersvakbond, zodat Brentford drie punten cadeau kreeg.

Vanwege de financiële onregelmatigheden zal Bolton komend seizoen met minus twaalf punten van start gaan in League One. Als de 145-jarige club, die ooit is opgericht als Christ Church FC, tegen die tijd tenminste nog bestaat.

Voorgevel van het University of Bolton-stadion. Beeld BSR Agency

Suikeroom

Bolton is een van de twaalf clubs die in 1880 aan de wieg stond van het Engelse competitievoetbal. In 1923 won het de beker tegen West Ham United in de fameuze White Horse Cup Final, vernoemd naar het witte paard van de bobby die fans bij aanvang van het veld ‘veegde’. Op de tribunes van het net geopende Wembley was geen ruimte voor de toegestroomde menigte. In 2008 stond Bolton nog in de laatste zestien van de UEFA Cup, waarin het nipt verloor van Sporting Lissabon.

Sinds de degradatie uit de Premier League, zeven jaar geleden, kampt het met geldproblemen. Zakenman Ken Anderson nam het bijna failliete Bolton over, maar het was oud-eigenaar Eddie Davies die de club gaande hield met gulle schenkingen van in totaal 180 miljoen pond. Toen deze suikeroom het in 2015 voor gezien hield, ging het bergafwaarts. De English Football League is volgens critici medeschuldig omdat het Anderson, die na een reeks faillissementen eigenlijk geen bedrijf mocht leiden, tolereerde.

Bolton is niet de enige club die afgelopen jaren in financiële problemen is gekomen. Nottingham Forest, Leeds United, Ipswich, Oldham, Southend, Northampton Town, Coventry City, Mansfield Town en Notts County hadden of hebben nog steeds financiële sores, meestal met betrekking tot belastingschulden. Liquide problemen van een geheel andere orde heeft, 24 kilometer verderop, Manchester City. De UEFA dreigt de landskampioen te schorsen wegens schending van de Financial Fair Play-regels.