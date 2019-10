Engelse rugbyers verslaan titelhouder Nieuw-Zeeland en bereiken WK-finale

Engelsman George Ford wordt getackeld tijdens de halve finale van het WK Rugby. Beeld BSR Agency

Engeland ging op daverende wijze van start. Binnen twee minuten wist Manu Tuilagi een try te scoren na een vloeiende aanval. Op eenvoudige wijze maakte George Ford er 7-0 van middels een conversie. Hiermee zetten de mannen van Eddie Jones de toon van de halve finale. De All Blacks kwamen amper aan hun befaamde aanvallen toe. Dat zorgde voor onzekerheid bij de wereldkampioenen van 2011 en 2015, zich uitend in fouten.

In de aanloop naar de halve finale had Engeland al prachtig rugby laten zien, met grote overwinningen op Argentinië en Australië. De echte test was Nieuw-Zeeland, een team dat Engeland nog nooit had weten te verslaan op een wereldkampioenschap. Bij het vorige WK werd Engeland, in eigen land, nog uitgeschakeld in de groepsfase. Manager Jones heeft een geweldig team gesmeed, een team zonder zwakke plakken.

In de 25e minuut scoorde uitblinker Sam Underhill een try na een geweldige schijnbeweging van ploeggenoot Anthony Watson. Maar Nigel Owens, de beste scheidsrechter ter wereld, meende een technische fout in de aanloop te hebben gezien. Hij overlegde met de videoscheidsrechter – een gesprek dat alle toeschouwers thuis en in het stadion konden volgen – en besloot de try af te keuren. Engeland liet zich niet van de wijs brengen.

Op slag van rust breidde Engeland de voorsprong uit middels een voortreffelijk genomen penalty van Ford: 10-0. Het was voor het eerst in zeker twee decennia dat Nieuw-Zeeland met een nul op het scorebord de rust in ging. Na de pauze ging Engeland verder waar het gebleven was. Ben Youngs vond een gaatje in de zwarte muur en scoorde een try, maar opnieuw had de Welshman Owens zijn twijfels en opnieuw werd een Engelse try afgekeurd door de videoscheidsrechter.

Engeland toonde wederom karakter en bleef de bal veroveren op de All Blacks, die niet wisten wat ze overkwam. Ze bleven onnodige overtredingen maken. Nadat Ford weer een strafschop had benut (13-0) leek de wedstrijd in hogere zin gespeeld te zijn. Maar een misverstand bij een Engelse inworp nabij de eigen tryline gaf de All Blacks hoop: Ardie Savea kon vrij doorlopen en de bal tegen de grond drukken, waarna de conversie makkelijk werd benut: 13 – 7.

Engeland beseft dat nog een try van Nieuw-Zeeland dodelijk zou zijn, maar raakte niet in paniek. Het bleef de strijd onder controle houden, ook na het inbrengen van vier invallers. Jones heeft een brede selectie, waar de invallers bijna even goed zijn als de basisspelers. Ford scoorde nog twee strafschoppen, en dan te bedenken dat de fly-half van Leicester de tweede keuze is. De speler die normaal gesproken kickt, Owen Farrell, speelde met een spierblessure.

De spelers van Nieuw-Zeeland verlaten teleurgesteld het veld na afloop van de halve finale. Beeld BSR Agency

Op de tribunes zongen de Engelse fans het rugbylied Swing Low, Sweet Chariot nadat Owens een einde aan de wedstrijd had gemaakt. Engeland staat op de drempel om voor het eerst sinds 2003 wereldkampioen te worden. Wanneer het Zuid-Afrika treft komt er een herhaling van de WK-finale van 2007, toen de Engelse manager Jones aan de kant van de Zuid-Afrikanen stond. Uniek zou een geheel Britse finale tussen Engeland en Wales zijn.