Engelse rugbyers troosten landgenoten in lockdown met titel Six Nations

Engeland won ruim van Italië in het Six Nations-toernooi. Beeld Getty

Door de coronacrisis zal de 2020-editie van het zeslandentoernooi de geschiedenis ingaan als het langste ooit. Op 1 februari vond in Cardiff de eerste wedstrijd plaats, waar gastheer Wales weinig moeite had met de Italianen, als altijd de kop van jut: 42-0. Een dag later verloor Engeland op bezoek in het Stade de France de eerste wedstrijd tegen Les Bleus. Negen maanden later werd het toernooi voltooid.

In de laatste speelronde voor de lockdown vond de spannendste wedstrijd plaats. Een afgeladen Twickenham was het decor van een heroïsch gevecht tussen Engeland en titelverdediger Wales, waarbij de gasten uit de rugbygekke land strijdend ten onder gingen: 33-30. Voor het meest besproken moment van deze klassieker stond de Engelsman Joe Marler garant door Alun Wyn Jones van Wales bij de ballen te grijpen.

Tijdens de lockdown waren de korte termijn-vooruitzichten somber. Lang zag het ernaar uit dat de Six Nations voor het eerst niet zou worden afgemaakt. Zelfs nadat er was besloten om toch door te gaan, ontstond er twijfel toen zowel Frankrijk als Wales onlangs overgingen tot een lockdown, maar rugby mocht doorgaan.

Sam Underhill, flanker van Engeland, in een scrum tussen spelers van Engeland en Italië. Beeld AFP

In sportief opzicht stond een spannende slotronde op het programma. Ierland, Engeland en Frankrijk hadden drie wedstrijden gewonnen en er een verloren. De Ieren koesterden een extra bonuspunt meer dan de rivalen, omdat ze in twee wedstrijden vier of meer tries hadden gemaakt. Er speelde ook een persoonlijk tintje mee: de 45-jarige coach van de Ieren, Andy Farrell, is de vader van de Engelse aanvoerder Owen.

In het lege Olympische Stadion van Rome scoorde Owen Farrell negen punten, drie conversies en een penalty. De uitblinker bij de 34-5-overwinning van de Engelsen was scrum-half Ben Youngs die zijn honderdste wedstrijd voor de nationale ploeg bekroonde met twee tries. Voor vader Farrell en zijn mannen was de opdracht duidelijk: in Parijs moest Frankrijk met een verschil van zeker zes punten verslagen worden, of met een bonuspunt.

De Fransen hadden op hun beurt ook nog kans op de titel, maar dan zouden ze met een verschil van 31 punten moeten winnen, een vrijwel onmogelijke opgave. In hun Romeinse hotel zagen de Engelsen een gelijk opgaande eerste helft, die eindigde in een 17-13-voorsprong voor de Fransen. Na de pauze leek er iets te zijn gebroken bij de bezoekers, waardoor de Fransen wegliepen naar een makkelijke zege.

Zodoende kunnen de Engelsen zich voor het eerst sinds 2017 Europees rugbykampioen noemen. Na afloop zei Farrell dat de ploeg ‘de mensen thuis blij wilden maken’. Dat is gelukt, maar de realiteit leert dat er het dit seizoen stil zal zijn op de Engelse rugbyvelden. Alleen de profs mogen de ovale bal aanraken, in lege stadions uiteraard.