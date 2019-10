Engelse rugbyers maken einde aan hegemonie All Blacks en spelen finale tegen Zuid-Afrika

Engeland wint de scrum, Willi Heinz staat op het punt de bal te trappen tegen Nieuw-Zeeland. Beeld EPA

Twaalf jaar geleden verloren de All Blacks voor het laatst een WK-wedstrijd. Toen werd het 20-18 voor Frankrijk in Cardiff. Sindsdien wonnen de Nieuw-Zeelandse rugbyers twee wereldtitels op rij. De spelers waanden zich onverwinnelijk. De derde titel op rij lonkte. Maar aan de zwarte hegemonie werd zaterdag ruw een einde gemaakt door de mannen van Eddie Jones, de Australische coach van Engeland.

Al voor het eerste fluitsignaal zetten de Engelsen de toon. In plaats een rij te vormen bij de Haka, de krijgsdans van de Maori’s waarmee de Nieuw-Zeelanders hun tegenstanders voor aanvang uitdagen, besloten de Engelsen de All Blacks als het ware te omsingelen bij de uitvoering. Ze vormden een grote V, de V van victory, met Billy Vanipola en Joe Marler aan de uiteinden. De twee stonden volgens de scheidsrechters te dicht bij de Haka, maar ze weigerden opzij te gaan.

Hoe gretig de Engelsen waren, bleek toen Manu Tuilagi, de in Samoa geboren speler van Leicester, de bal binnen twee minuten achter de Nieuw-Zeelandse tryline dumpte. Nog nooit in de WK-geschiedenis hadden de All Blacks zo snel een try geïncasseerd. Sterker, ze hadden de bal nog amper aangeraakt. Tuilagi’s ploeggenoot bij Leicester, George Ford, benutte de conversie. In de daaropvolgende 78 minuten had Nieuw-Zeeland geen antwoord.

De spelers van Nieuw-Zeeland verlaten teleurgesteld het veld na afloop van de halve finale. Beeld BSR Agency

In alles waren de Engelsen beter: in de scrum, in de lucht, bij de breakdowns, bij de inworpen, in de verdediging en zelfs in de aanval. De All Blacks maakten fouten en onnodige overtredingen. Ford zou nog vier penalty’s scoren. De Welshe scheidsrechter Nigel Owens, een van de beste arbiters ter wereld, keurde ook nog twee Engelse try’s af. Hij deed dat na een voor iedere toeschouwer te volgen overleg met de videoscheidsrechters.

In de 57ste minuut, bij de stand 13-0, scoorde Nieuw-Zeeland een try na een misverstand van de Engelsen bij een line-out, maar de Engelse spelers raakten niet in paniek. Het was niet eerder gebeurd dat de All Blacks op een WK zolang op punten hadden moeten wachten. Na afloop vierden de Engelsen hun eerste WK-zege op de All Blacks met ingehouden vreugde, wetend dat er nog een horde is.

De Britse natie droomde van een finale tussen Engeland en Wales, dat zondag in de tweede halve finale aantrad tegen Zuid-Afrika. De vier afgelopen ontmoetingen tussen Wales en Zuid-Afrika eindigden allemaal in een Welshe zege. Maar in Tokio herhaalde zich een andere geschiedenis. Net als op het WK in 2015 bleken de Springbokken op het belangrijkste moment te sterk te zijn.

Dat waren ze in een zwaar gevecht, met veel scrums en kicks, waaronder de bijzondere ‘bananenballen’ van de Zuid-Afrikaan Faf de Klerk, de kleine scrumhalf tussen de reuzen. Net toen de wedstrijd op een verlenging afstevende, kreeg Zuid-Afrika een penalty waarmee flyhalf Handre Pollard zich kon ontpoppen tot matchwinner: 19-16. De finale is een herhaling van die in 2007. Toen wonnen de Zuid-Afrikanen.