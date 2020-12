Engelse profvoetbal wil misschien af van knielende spelers - To Knee or not to Knee?

Spelers van Everton en Chelsea knielen voor de wedstrijd. Beeld EPA

Taking the Knee zorgt voor steeds meer commotie, zeker sinds de terugkeer van toeschouwers in de stadions. Cambridge United is zelfs van plan om toeschouwers die tijdens het ritueel boe roepen of fluiten een stadionverbod te geven.

De discussie begon nadat supporters van Millwall, West Ham United en Colchester United twee weken geleden op vocale wijze hun onvrede hadden geuit over de knielende spelers. Het zat er een beetje aan te komen. In de zomer hadden voetbalsupporters, onder meer van genoemde clubs, zich in de Londense binnenstad verzameld om het beeld van Winston Churchill en het nationale oorlogsmonument te beschermen tijdens demonstraties van Black Lives Matter.

In het najaar distantieerden de Premier- en Football League zich reeds van BLM als politieke beweging, maar bleven BLM steunen als antiracismebeweging. Bij de meeste wedstrijden, ook in de lagere regionen, wordt nog steeds ‘de knie genomen’ en bij het tv-programma Match of the Day wordt het ritueel wekelijks getoond. Eind september besloot Queens Park Rangers er echter mee te stoppen. ‘De boodschap is verloren gegaan,’ legde directeur Les Ferdinand indertijd uit, ‘knielen brengt geen verandering, anders dan daadwerkelijke acties.’

Ongenoegen

Bij de wedstrijd Cambridge United - Colchester, afgelopen dinsdag, lieten enkele thuisfans wederom hun ongenoegen horen, dit tot schrik van clubvoorzitter Ian Mather. In The Daily Telegraph kondigde hij aan boe-roepende fans op te sporen en voortaan uit het stadion te weren.

Het knielen heeft ook gezorgd voor een ruzie tussen Millwall en Sky Sports. De Zuidlondense club weigert journalisten en cameraploegen van Sky toe te laten voor de oudejaarswedstrijd tegen Watford, dit omdat de omroep te sensatiebelust zou zijn.

Komende dagen moet aan de hand van het onderzoek van de Professional Footballers’ Association blijken of spelers nog steeds bereid zijn ermee door te gaan. Bij de recente wedstrijd tussen Crystal Palace en Tottenham Hotspur deed zich een komisch tafereel voor toen de Belgische spits Christian Benteke na het fluitsignaal niet knielde, maar meteen ten aanval trok. Big Ben moest worden tegengehouden door Heung-Min Son. Een paar weken eerder vergat ook Manchester Uniteds Anthony Martial het ritueel.