Engelse eliteclubs willen alles te vertellen krijgen over Premier League

Georginio Wijnaldum viert zijn doelpunt voor Liverpool samen met zijn teamgenoten. Beeld BSR Agency

Drijvende krachten achter de grootste hervormingen van de Engelse voetbalwereld sinds de oprichting van de Premier League, 28 jaar geleden, zijn de Amerikaanse eigenaren van Liverpool en Manchester United. Toevallig de twee topclubs die afgelopen weekeinde met respectievelijk 7-2 en 6-1 werden afgedroogd.

Op het eerste gezicht ogen de voorstellen sympathiek.

Zo geven de Premier League-clubs een kwart miljard aan clubs uit drie lagere divisies, om te voorkomen dat ze door de harde coronamaatregelen van de regering-Johnson failliet gaan. Vervolgens krijgen ze elk jaar een kwart van de opbrengsten van de Premier League. Om deze reden steunt de English Football League de plannen.

Voor de trouwe supporters is er ook goed nieuws: de toegangsprijzen voor bezoekende fans mogen voortaan niet hoger zijn dan omgerekend 22 euro en er komen meer staantribunes naar Duitse model.

Addertjes onder het gras

Er zitten nogal wat addertjes onder het gras. De negen clubs die sinds de oprichting van de Premier League op het hoogste niveau hebben gespeeld (waaronder de topzes: Chelsea, Liverpool, Tottenham, Arsenal en beide Manchesters) zullen in de toekomst een alles bepalende stem krijgen. Nu nog geldt het principe dat elke club in de Premier League een even zware stem heeft. De nieuwe opzet is zuur voor grote clubs als Newcastle United, Leicester City en Aston Villa.

Omstreden is ook het voorstel om clubs toe te staan liefst vijftien spelers te verhuren. Vier daarvan mogen op huurbasis bij dezelfde club spelen. Ook dit lijkt in het voordeel te zijn van de rijke clubs. Zij kunnen volop talenten inkopen om deze elders te laten rijpen en met winst door te verkopen.

Een belangrijk deel van de plannen bestaat uit het verminderen van het aantal wedstrijden in eigen land. Daartoe moet de Premier League met twee krimpen tot achttien clubs en komt de Community Shield, de Engelse Super Cup, te vervallen. Het liefst zien de topclubs dat de League Cup, de minst belangrijke van de twee bekercompetities, verdwijnt. Een alternatief is om de League Cup te behouden, zonder deelname van de eliteclubs. Een thuiswedstrijd tegen Barcelona is voor Chelsea interessanter dan een bekerpotje bij Crawley Town.

De achterliggende gedachte is om meer ruimte vrij te maken voor Europees voetbal. Over vier jaar zal de Champions League waarschijnlijk uitbreiden, een nieuwe stap naar een Europese competitie. Dat is commercieel buitengewoon interessant voor eigenaren als de familie Glazer (Manchester United) en Fenway Sports (Liverpool), miljardairs die weinig affiniteit hebben met de Engelse voetbalcultuur.

De plannen hebben nogal wat losgemaakt.

Het merendeel van de Premier League-clubs was niet op de hoogte van de kartelvorming en moest de inhoud ervan zondag uit The Daily Telegraph vernemen. Het ministerie van Sport gaf in een verklaring aan ‘verrast en teleurgesteld’ te zijn in de plannen ‘die in achterkamertjes zijn bekonkeld’.

De prominente voetbaljournalist Henry Winter vatte de plannen als volgt samen: ‘Waar het op neerkomt is de volgende vraag: is het wenselijk dat Joel Glazer het Engelse voetbal bestiert?’