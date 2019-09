Engelse cultheld Lee Cattermole voelt zich thuis in Venlo: ‘De Nederlandse manier van voetballen heeft mij altijd getrokken’

Cattermole (l) in duel met Benschop van FC Groningen. Beeld BSR Agency

Hij vocht duels uit op Old Trafford, het stadion van Manchester United. Maakte tackles op Anfield tegen Liverpool. En hield Chelsea-aanvoerder Frank Lampard in bedwang op Stamford Bridge. Maar zaterdagavond verschijnt een glimlach op het gezicht van Lee Cattermole als hij na de wedstrijd VVV – FC Groningen (2-1) boven aan de authentieke trap, die leidt van de kleedkamers naar het veld, uitkijkt over stadion De Koel, met grasstroken tussen de tribunes en bomen achter het doel. ‘Prachtig, toch?’, zegt de 31-jarige Engelsman.

Zelf is hij inmiddels gewend aan zijn nieuwe omgeving, maar in Venlo kunnen ze het nog steeds nauwelijks geloven dat de karaktervolle middenvelder dit seizoen het geelzwarte shirt van VVV draagt. Het was een van de opzienbarendste transfers in de eredivisie deze zomer. Cattermole, voormalig Engels jeugdinternational, speelde tussen 2005 en 2017 maar liefst 272 wedstrijden in de Engelse Premier League voor Middlesbrough, Wigan Athletic en Sunderland. Met die laatste club degradeerde hij afgelopen twee seizoenen naar de League One, het derde niveau.

Logische stap

Wat dreef een routinier uit de Premier League naar Venlo? ‘Ik snap dat veel mensen verrast waren, maar voor mij was het een logische stap’, zegt de cultvoetballer, die met 88 gele kaarten in de toptien van de Premier League staat. ‘Ik wilde weg uit Engeland. Het was tijd voor een nieuw avontuur. Ook met het oog op een eventuele trainerscarrière. De Nederlandse manier van voetballen heeft mij altijd getrokken.’

Toch moest Cattermole, die bij zijn debuut tegen FC Utrecht als invaller binnen tien minuten een gele kaart kreeg, Google raadplegen toen zijn zaakwaarnemer ruim een maand geleden met VVV op de proppen kwam. Hij had nog nooit van de club gehoord. ‘Maar toen ik hoorde dat de club uit Nederland kwam en op het hoogste niveau speelde, was ik meteen nieuwsgierig.’

De contacten tussen zijn zaakwaarnemer en VVV verliepen via Stan Valckx. De technisch manager van de Limburgse club kende de zaakwaarnemer al langer, maar was toch verrast toen die de naam van Cattermole liet vallen. ‘Ik wist in eerste instantie niet of het realistisch was’, zegt Valckx vlak voor de wedstrijd tegen Groningen.

De oud-speler van PSV en VVV kent het spel dat zaakwaarnemers soms spelen. Ze gebruiken een topspeler uit hun stal als lokkertje om vervolgens tien mindere spelers aan te bieden. ‘Maar dit keer was het anders. Binnen anderhalf uur hadden we afgesproken dat Lee een week zou komen meetrainen.’

Kunstgras

Hoewel Cattermole meteen enthousiast was, hield een ding hem tegen: het verfoeide kunstgras in Venlo. Jarenlang liet hij met zijn spijkerharde tackles diepe sporen na en stapte hij met een broekje onder de modder van het veld. Wat moest daarvan terechtkomen op het plasticgras met rubberen korrels? ‘Het kunstgras schrok mij af, maar toen ik er een paar keer op had getraind, bleek het reuze mee te vallen.’

Ook Valckx zag al snel dat het goed zat. Vanaf de eerste training zette Cattermole iedereen op zijn plek. En ook met het personeel van de club had hij snel een klik. ‘Het klinkt misschien gek, maar dit was een van de makkelijkste transfers die ik voor VVV heb gedaan’, zegt Valckx. ‘Geld speelde geen rol voor Lee. Hij zei: ik heb in mijn carrière genoeg verdiend en heb het ook nog bewaard.’

Zijn overgang van Sunderland naar VVV zorgde voor een mini-invasie aan Engelse media in Venlo. Niet in de laatste plaats omdat Cattermole als aanvoerder een van de hoofdrolspelers is in Sunderland ‘til I die, de populaire Netflix-documentaire over het rampseizoen waarin Sunderland na de degradatie uit de Premier League probeert terug te keren, maar nog verder afzakt.

Persvoorlichter Stijn Vullings kreeg naar eigen zeggen tientallen interviewverzoeken vanuit Engeland binnen. Van The Guardian tot Sky News en The Sun tot de Sunderland Fansite. Voor de wedstrijd tegen Groningen, waarin Cattermole voor het eerst in de basis begint, is de BBC naar Venlo getogen.

Vanaf het eerste fluitsignaal is Cattermole druk met zijn medespelers. Hij wijst en gebaart en zeurt tegen de scheidsrechter, al blijft een gele kaart hem bespaard. In de laatste minuten gaat hij voorop in de strijd als VVV een Gronings slotoffensief moet zien te overleven.

Opvallend genoeg zag hij de veelgeprezen documentaire over zijn oude club zelf nog niet. ‘Ik bewaar geen goede herinneringen aan dat seizoen omdat we degradeerden. Liever kijk ik vooruit naar het avontuur bij VVV.’