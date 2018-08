Engelse cricketheld Ben Stokes staat terecht voor nachtelijke vechtpartij

In het weekeinde was hij nog de grote held bij de adembenemende cricketoverwinning op India, maar deze week staat Ben Stokes terecht voor een vechtpartij.

Ben Stokes verlaat de rechtbank in Bristol. Foto REUTERS

De 27-jarige ‘bad boy’ van het Engelse team was vorig jaar september betrokken bij een nachtelijk opstootje buiten een nachtclub in Bristol. Hij sloeg daarbij twee mannen bewusteloos die nu naast hem in het verdachtenbankje zitten. Als Stokes schuldig wordt bevonden, kan dat wel eens het voortijdige einde van zijn interlandloopbaan betekenen.

De in Nieuw-Zeeland geboren Stokes is de talisman van het Engelse team. Dat heeft niet alleen te maken met zijn brille als werper en slagman, maar ook met zijn vechtlust en inspirerende optredens. Niemand spot met Big Ben, weten vriend en vijand. Probleem is zijn gedrag buiten het veld. Hij hinderde ooit politieagenten die hem hadden aangehouden wegens rijden onder invloed, is na een bacchanaal naar huis gestuurd tijdens een Australische crickettour en brak zijn hand toen hij na een nederlaag op een opbergkluisje sloeg.

Gebroken oogkas

Na een wedstrijd tegen de West-Indies ging het goed mis in het uitgaansleven van Bristol. Bij een nachtclub kregen Stokes en een teamgenoot te horen dat ze niet terug konden keren. Ziedend schold hij de uitsmijter verrot. Daarna zou Stokes twee flamboyante homoseksuele bezoekers hebben nagedaan en gooide hij een peuk naar een van hen. Dit duo werd vervolgens lastiggevallen door twee andere bezoekers, waarna Stokes ingreep. Hij sloeg deze twee mannen, onder wie een Afghanistan-veteraan, in elkaar. Bij een van die twee brak Stokes de oogkas.

Later beweerde Stokes dat hij was opgekomen voor de twee homo’s. Als nu blijkt dat Stokes ze eerst belachelijk heeft gemaakt, kan dat grote gevolgen hebben, juridisch en sportief. De wintertournee naar Australië en Nieuw-Zeeland heeft hij al moeten missen door deze episode. Donderdag begint Engeland, zonder hem, de tweede testwedstrijd tegen India. Bij het begin van het proces had de rechter elk jurylid gevraagd of ze fanatieke cricketliefhebbers zijn, om mogelijke bevooroordeling te voorkomen.