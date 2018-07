Engelse bondscoach Gareth Southgate steekt veel op van andere sporten

Engelse bondscoach Gareth Southgate tijdens een persconferentie. Foto REUTERS

De Colombianen moeten oppassen dat ze vanavond niet te veel corners en vrije trappen weggeven, want daar blinken de Engelsen in uit. Dat is mede te danken aan de interesse van bondscoach Gareth Southgate in andere sporten, basketbal bijvoorbeeld.

Op het openingsdoelpunt tegen Panama hadden de Engelsen flink geoefend. Het zag er zo simpel uit: Kieran Trippier neemt vanaf rechts met zijn rechtervoet een hoekschop. De bal draait richting de penaltystip waar vier Engelse spelers hard wegrennen: twee naar rechts, twee naar links. Panama-spelers hebben vooral oog voor de twee Harry’s: Kane en Maguire. Door een Panama-verdediger te blokkeren zorgt Ashley Young ervoor dat de lange verdediger John Stones als vrij man de zestien kan binnen stormen. Deze kopt vervolgens raak. De ban was gebroken.

Dode spelmomenten

Liefst zes van de acht Engelse doelpunten tegen Tunesië en Panama zijn uit dode-spelmomenten gekomen: vrije trappen, hoekschoppen en penalty’s. Een van de strafschoppen kwam weer voort een corner. Deze opvallende statistiek komt niet uit de lucht vallen. Southgate had voorzien dat dode-spelmomenten belangrijk zouden worden nu verdedigers dankzij de videoscheids niet meer onbestraft heupworpen en rugbytackles kunnen uitvoeren in de zestien, al kwamen de Tunesische verdedigers nog aardig weg met hun overtredingen.

Southgate wist ook dat hij er de spelers voor had. Met Maguire en Stones beschikt hij over twee kopsterke verdedigers, terwijl Kane als een stroper in en rond het doelgebied loopt. Cruciaal zijn de voorzetten van Kieran Trippier, de aanvallende rechtsachter van Tottenham Hotspur die een beckhamiaanse traptechniek bezit. Wat vooral opvalt is de manier waarop de Engelse spelers ruimte scheppen en verdedigers op het verkeerde been zetten, al moet nog blijken of het ook werkt tegen Frankrijk of Brazilië.

Leergierige bondscoach

Het succes is een gevolg van de leergierigheid van de 47-jarige bondscoach die de oude rot Sam Allardyce in het najaar van 2016 was opgevolgd. Vanaf het eerste moment kijkt de voormalige verdediger van Middlesbrough en het Engelse team goed om zich heen. Hij liet de Australische rugbycoach zijn selectie toespreken, de charismatische Eddie Jones die de Engelse rugbyers hun angst om te verliezen had afgeleerd. Tevens ging hij op bezoek bij de All Blacks, de Nieuwzeelandse rugbyers, bekend om hun onoverwinnelijke aura en afkeer van grote ego’s binnen de groep.

Sterker: hij bezocht ook cricket, atletiek, boksen, wielrennen, zwemmen, Formule 1 en schaatsen. Southgate deed zelfs inspiratie op bij de ontdekkingsreiziger Sir Ranulph Fiennes.

Maar op het technische vlak leerde hij het meest bij de Amerikaanse topsporten. Eerder dit jaar was Southgate bij de basketbalwedstrijd tussen de Minnesota Timberwolves en de Milwaukee Bucks. Wat hij zag en hoorde van zijn basketbalcollega’s, maakte diepe indruk, zo liet hij The Daily Telegraphs voetbalverslaggever Jason Burt weten. Hij leerde van de manier waarop basketballers vrijheid zoeken in een kleine ruimte, bijvoorbeeld door tegenstanders op legale wijze te blokkeren. Dat is precies wat er gebeurde bij de treffer tegen Panama.

De innovatieve manager was tevens aanwezig bij de afgelopen twee Super Bowl-finales. Southgate zag dat American Footballers een soortgelijke blokkeertechniek hanteren en ruimte maken door schijnsprintjes te trekken.

Mediabeleid

Wat hij er ook leerde: het voeren van een relatief open mediabeleid.

De verhouding tussen Engelse media en het nationale team is van oudsher moeizaam. Tientallen journalisten reizen met de ploeg mee. Ze steunen The Lions The Sun zette een foto van Kane’s schoen op de voorpagina met het verzoek aan de lezers deze te kussen maar moeten elke dag meerdere pagina’s vullen. Om druk weg te nemen organiseerde Southgate voor vertrek naar Rusland een open dag waarop journalisten en spelers elkaar beter konden leren kennen. Raheem Sterling schreef een artikel over zijn jonge jaren, hoe hij als 5-jarige zijn moeder voor schooltijd hielp bij het schoonmaken van hotelkamers.

Hij geeft zijn spelers vrijheid in de Engelse kranten verschenen bijvoorbeeld foto’s van Eric Dier, Jordan Henderson en Ruben Loftus-Cheek in de Hermitage en de spelersvrouwen zijn welkom, zolang ze maar geen dagelijkse mediashow opvoeren zoals Victoria Beckham en andere Wives & Girlfriends deden tijdens het wereldkampioenschap in Duitsland. Toen kranten voor het treffen met Panama foto’s publiceerden van geheime notities die zijn assistent open en bloot bij zich had gedragen, vroeg hij de media of ze het werkelijk nodig vinden om zijn team te ondermijnen, hetgeen voor spanningen zorgde.

Southgate oogt vriendelijk en ontspannen, maar hij heeft graag alles onder controle. Het succes met de dode-spelmomenten getuigt daarvan.