Engeland verslaat Zweden op WK en mag zich opmaken voor eerste halve finale sinds 1990

Voor het eerst in 28 jaar heeft Engeland de halve finale van het WK voetbal bereikt. In Samara versloeg de jonge formatie van Gareth Southgate het zwakke Zweden met 2-0. De treffers kwamen van Harry Maguire en Dele Alli, beiden met het hoofd. Engeland ontmoet woensdagavond de winnaar van het duel Rusland-Kroatië dat vanavond in Sotsji gespeeld wordt. Het Brexit-eiland is inmiddels bevangen door de Football is Coming Home-koorts.

De Engelsen oogden nerveus in de openingsfase van het kwartfinaleduel tegen een land waarvan ze op grote toernooien nog nooit gewonnen hebben. Er rust een grote druk op The Three Lions omdat de route naar de eerste finale sinds 1966 open en bloot ligt. De wetenschap dat Engeland betere spelers heeft dan de stugge en verdedigende Zweden verhoogde de spanning alleen maar. Alle Engelsen komen uit in de Premier League, terwijl de spitsen van Zweden rondlopen bij Toulouse en in de Verenigd Arabische Emiraten.

Na een kwart gooiden de Engelsen het tempo omhoog, wat snel leidde tot de eerste kans toen Kane een vrije schietkans kreeg na een lekkere dribbel van Raheem Sterling. Maar het was een doodspelmoment dat de ban brak. Ashley Young mikte een onnodig weggeven hoekschop met succes op het hoofd van de sterke verdediger Harry Maguire. Dit was alweer de negende goal van Engeland uit een hoekschop, vrije straf of strafschop. Corners zijn strafcorners geworden bij het Engeland van de vernieuwende manager Southgate.

Het doelpunt bleek een bevrijding te zijn. De Engelsen bleven komen en als Sterling wat scherper en minder zelfzuchtig was geweest, zouden ze met 2-0 de rust zijn ingegaan. Op de tribunes van het futuristische stadion voerden de vierduizend Engelse fans het hoogste woord. ‘God save the Queen en ‘Football is coming home’ klonk het. Langs de lijn stond de 47-jarige Southgate rustig te kijken, in zijn vertrouwde donkerblauwe vest, een kledingstuk dat door de Engelse successen van de planken vliegt bij Marks & Spencer.

Bondscoach Gareth Southgate omhelst aanvoerder Harry Kane na afloop van de wedstrijd tegen Zweden Foto REUTERS

Maar voorbij was de door Björn Kuipers geleide wedstrijd allerminst. Zweden kwam met aanvallender intenties uit de kleedkamer en spits Macrus Berg, die nog niet heeft gescoord op het toernooi, noopte de jonge Everton-doelman Jordan Pickford met een kopbal tot een grandioze redding. Het was een waarschuwing voor de Engelsen die op het WK 2006 al eens een voorsprong hadden weggeven tegen de geelblauwen. Daarna domineerde Engeland weer in een wedstrijd die vele malen sportiever was dan het treffen met de Colombianen.

Na een uur spelen volgde de beslissende treffer. Ditmaal geen dood spelmoment, maar iets dat daarop leek: een voorzet van Jesse Lingard die ongehinderd werd binnengekopt door een geheel vrijgelaten Dele Alli. Voor dit grillige talent van Tottenham Hotspur was het een belangrijk doelpunt - hij had tot dusverre een anoniem toernooi gespeeld. Toen Southgate hem een kwartier later wisselde, deed Alli alsof hij het elektronische wisselbord niet gezien had, zo graag wil hij spelen.

Zweden, ondertussen, gaf niet op. Een laag schot van Viktor Claesson vanaf negen meter werd middels een knappe reflex uit het doel gehouden door Pickford. Nog mooier was zijn vingertopje-redding op een hoog schot van Berg. Aan de andere kant kreeg Engeland meerdere kleine kansen om de voorsprong uit te breiden, maar de scherpte was aan het verdwijnen.

Het gevoel groeit, op het eiland althans, dat Engeland voor het eerst sinds 1966 de felbegeerde wereldbeker kan winnen. Er worden al vergelijkingen gemaakt met het jaar waarin, net als nu, Real Madrid de Europa Cup won, Manchester City kampioen werd en Burnley zich voor het Europees voetbal kwalificeerde.

België en Frankrijk hebben meer supersterren, maar Engeland heeft weinig zwakke plekken. Een sterke doelman, een fatsoenlijke verdediging en een wereldspits die wordt omringd door gretige en talentvolle spelers.