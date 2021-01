Engeland ruziet om al die omhelzingen na een doelpunt

doelpunt tijdens de Engelse Premier League-voetbalwedstrijd tussen Manchester City en Brighton Hove Albion in Manchester. Beeld EPA

De discussie over knuffelende voetballers begon vorig week na het instellen van de jongste lockdown en is sindsdien verhevigd, zeker na de hoge coronasterfte in Engeland. Afgelopen zaterdag zorgden Chorley-spelers voor de nodige opschudding door in de kleedkamer uitbundig feest te vieren, op de muziek van Adele, na een historische bekerzege. Acht spelers van Manchester City vierden woensdag de winnende treffer van Phil Foden tegen Brighton, wat ook gold voor hun collega’s van Fulham na de gelijkmaker tegen Spurs.

Managers, die zelf niet terugdeinzen voor nette handenschudderij, hebben hun spelers verdedigd.

‘Voetbal is een emotioneel spel, dat moeten we begrijpen als we spelers zien juichen,’ legde Manchester Uniteds Ole Gunnar Solskjaer uit. ‘Het is de vraag of we ons in een oprecht moment van vreugde aan de richtlijnen kunnen houden,’ oordeelde Manchester City-manager Pep Guardiola, wiens moeder aan covid-19 is bezweken. ‘Het is vreemd als een speler juichend rondloopt na een treffer en de rest niet.’ Zijn landgenoot Mikel Arteta beweerde dat het ‘erg moeilijk is emoties te beheersen in een strijd van 200 mijl per uur’.

De Arsenal-manager, die in het voorjaar besmet raakte met het virus, voegde er het volgende aan toe: ‘We vragen spelers om elkaar te dekken bij hoekschoppen, om elkaar op de huid te zitten en vervolgens krijgen te te horen dat we elkaar geen gedag kunnen zeggen.’ De voetbalwereld wijst erop dat het gezonde jonge mannen betreft die wekelijks twee keer worden getest. Bovendien zijn er geen gevallen bekend waarbij profvoetballers elkaar bij het vieren van een doelpunt hebben besmet.

Vanuit 10 Downing Street kwam een streng geluid. De woordvoerder van Boris Johnson zei dat spelers zich aan dezelfde regels dienen te houden als de rest van de bevolking, terwijl de staatssecretaris voor Sport beklemtoonde dat voetballers geen uitzonderingspositie hebben. Medisch adviseur van regering Jonathan Van-Tam benadrukte dat elk contact vermeden moet worden totdat iedereen een prik heeft gehad. De epidemioloog Chris Whitty heeft beweerd dat iedereen moeten handelen alsof hij of zij is besmet, dus ook voetballers.

Signaalfunctie

Het probleem blijkt echter niet medisch van aard te zijn. Waar het getuige de kritiek vanaf de zijlijn vooral om blijkt te gaan is de signaalfunctie, de ethiek. Tijdens een vergadering van de Kamercommissie voor Sportzaken noemde het Conservatieve kamerlid Julian Knight de voetballers ‘hersenloos’ omdat ze volgens hem geen oog hebben voor ‘sociale afstand’ terwijl het land midden in een noodsituatie verkeert. De manier waarop voetballers na een doelpunt hun blijdschap uiten is volgens de politicus een ‘belediging voor het zorgpersoneel’.

Clive Efford van Labour zei zich kapot te ergeren als hij ziet ‘hoe voetbalmiljonairs de coronaregels negeren’. In The Daily Telegraph vroeg voetbalcommentator OIiver Brown zich in een column af of spelers wel een voorbeeldfunctie hebben. ‘Moeten we echt geloven dat fans na het zien van voetballers die afstandsregels overtreden van plan zijn om de volgende dag tijdens het joggen tegen voorbijgangers aan te gaan botsen? Er komt een moment dat mensen niet langer voor de gek willen worden gehouden.’

Overheidsadviseur Mike Tildesey, specialist infectiemodellen, heeft geopperd het voetbal stil te leggen, net zoals tijdens de eerste lockdown. Hoewel er onvrede is over voetballers, zijn zulke geluiden nog niet doorgesijpeld tot de politiek. De regering wil dat het profvoetbal doorgaat, al is het maar om de bevolking tijdens de deprimerende winterlockdown vermaak te bieden. Bovendien zal een nieuwe voetbalstop onherstelbare schade aanrichten. Wolves-manager Nuno Espirito Santo beweerde zelfs te vrezen voor de toekomst van de Premier League.

Soms blijkt het overigens wel te lukken om de emotie in te dammen. De spelers van Tottenham Hotspur reageerden koeltjes op de treffer waarmee Harry Kane tegen Fulham de score opende, misschien omdat doelpunten van deze spits gewoon zijn geworden. Tottenham is sowieso het braafste jongetje van de klas. Na de bekerwedstrijd tegen Marine AFC besloten de Spurs-spelers hun bezwete shirts niet te ruilen. Een dag later stuurde de topploeg uit Noord-Londen frisgewassen exemplaren naar de amateurclub.