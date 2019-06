Engeland - Argentinië ligt nog altijd gevoelig, exact 37 jaar na de Falklandoorlog

Vrijdag 14 juni, Engeland – Argentinië. Patrick Watts wijst op het affiche tijdens het WK voor vrouwen. Op die datum, maar dan in 1982, heroverde Engeland de Falklandeilanden op Argentinië, na ruim twee maanden oorlog.

‘Uitgerekend op 14 juni’, zegt Watts in Le Havre. Watts is verslaggever, geboren en getogen op de Falklands, de eilandengroep voor de Argentijnse kust, dicht bij de Zuidpool. Hij is ook reisleider, als organisator van cruises naar de pinguïns. Watts is bijna 75 jaar en een bekend gezicht in sportjournalistiek Nederland. Hij is getrouwd met een Nederlandse en vertoont zich geregeld bij wedstrijden. Een half jaar woont hij in Den Bosch, het andere halve jaar op de Falklands, van oktober tot april. Hij schrijft voor Penguin News, het weekblad uit de hoofdstad Port Stanley.

De oorlog zal hij nooit vergeten. Hij was radioverslaggever toen Argentijnse soldaten de studio binnenvielen. In de Daily Mail vertelde hij eens dat hij tegen de met machinegeweren richtende soldaten zei dat hij met deze herrie geen radio kon maken. Hij vroeg de militairen niet te roken in zijn studio.

In de maanden daarna gaf hij soms handige informatie aan de luisteraars, tussen de Argentijnse propaganda door. ‘Het was beangstigend. Mensen werden in de gevangenis gegooid. Er was voortdurend dreiging. We moesten opeens rechts rijden en betalen met de peso, terwijl 7.000 peso slechts 1 pond was. We hadden ons te houden aan de avondklok.’ Argentinië had de Britse eilanden ingenomen, ook als spierballenvertoon in de tijd van het militaire regime. Voor Watts blijft die tijd altijd speciaal, zeker als de landen tegen elkaar voetballen.

Hand van God

Drie grote wedstrijden kleurden het verleden. Hij kan ze dromen, het verloop, de uitslagen, alles. Spelen de mannen tegen elkaar op een WK, dan zijn daar grote verhalen in de kranten over sport en politiek. Het bekendst is natuurlijk het duel met de Hand van God van Maradona, in de kwartfinales van 1986 in Mexico, toen Argentinië de Engelsen versloeg. Maradona scoorde twee keer, waarvan eenmaal met de hand, en de Argentijnen verklaarden in koor dat de Islas Malvinas echt van Argentinië waren, al waren ze dan alweer vier jaar heroverd door Engeland.

Dan was daar de rode kaart voor David Beckham in 1998 in Frankrijk, na aanstellerij van Diego Simeone. En de revanche van Beckham, met een benutte strafschop in Japan, tijdens het WK van 2002. Allemaal verhalen, verpakt in sport, met herinneringen aan de oorlog. Maar nu blijft het rustig, nu de vrouwen tegen elkaar spelen, nota bene op de dag dat de oorlog voorbij was. Dat komt volgens Watts omdat het WK voor vrouwen nu eenmaal veel minder impact heeft dan het mannentoernooi. Maar Watts, destijds vader van twee jonge dochters, blijft herdenken in woord en geschrift. Hij vertelt en vertelt, over toen en nu.

Vrijdag is hij in Le Havre, voor Engeland – Argentinië. Hij zal voor Penguin News schrijven over toen en nu. Want het verleden is helaas niet afgesloten. ‘Politiek en economisch gezien gedragen de Argentijnen zich nog steeds agressief richting onze eilanden. Helaas is het geen normale wedstrijd voor mij, vrijdag. Het is een speciale dag, de dag van de bevrijding, alweer 37 jaar geleden.’