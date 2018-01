Enfant terrible Kyrgios verliest in vier sets thuiswedstrijd op Australian Open van Dimitrov

Snel verveeld

Pats, boem, knal en de volgende bal in het spel brengen, eigenlijk vindt Kyrgios er niets aan. Hij verveelt zich snel op een tennisbaan. Kyrgios zegde deelname aan het tennistoernooi in Rotterdam al eens af, omdat hij de voorkeur gaf aan een basketbalgala in Amerika. Hij had rebounds willen pakken en de bal door een basket willen dunken, maar het werd tennis.



In die sport hoopt hij nu binnen vijf jaar de beste ter wereld te zijn, zo vertelde Kyrgios, bij het bezoek aan zijn oude school in zijn woonplaats Canberra. Het was tevens een boetedoening van Kyrgios, die door het Radford College tijdelijk uit de Hall of Fame werd verwijderd. Hoe kon een middelbare school pronken met een ex-leerling, die door de spelersvakbond ATP was geschorst omdat hij zijn tegenstanders beledigde en partijen opzettelijk weggaf?



'Een kind wordt man', zei de even extravagante oud-kampioen John McEnroe op Wimbledon over Kyrgios, na zijn stunt tegen Nadal. Hij had te vroeg geoordeeld. De dreinende peuter is nooit ver weg als het Kyrgios even tegenzit. Tiebreak 1 ging na een dubbele fout met 7-3 naar Dimitrov. In tiebreak 2 danste de Bulgaar prachtig om zijn backhand heen voor de beslissende minibreak: 7-4.