Alsof Black Friday niet al erg genoeg is, werd de term donderdag door een grote Italiaanse sportkrant ook nog eens gebruikt om op de voorpagina een voetbalwedstrijd aan te kondigen. Het was gisteren volgens de Corriere dello Sport Zwarte Vrijdag vanwege Internazionale – AS Roma.

Bij Inter speelt Romelo Lukaku, bij Roma Chris Smalling. Ze kennen elkaar uit hun tijd bij Manchester United. En ze zijn zwart. Daarom was het vrijdag volgens de krant Black Friday.

En zo ging het in de media deze week toch weer even over racisme; weliswaar racisme van een Italiaanse krant, onbedoeld racisme waarschijnlijk, maar toch. Over het voetbalracisme in Nederland was het stil geworden. Andere kwesties drongen voor: Marco van Basten had een boek over zichzelf laten schrijven, de zus van Cristiano Ronaldo was boos op Virgil van Dijk, er stapten twee trainers op (Alfons Groenendijk bij ADO Den Haag en Leonid Sloetski bij Vitesse) en het shirt dat Hakim Ziyech na de wedstrijd Lille - Ajax aan de vader van het leuke veldbestormertje dacht te hebben gegeven, werd op eBay gezet, vermoedelijk door een schurkachtig type.

En er was dus die krant in Italië die de huidskleur van twee voetballers aangreep om de verkoop te stimuleren. Lukaku noemde het de domste kop die hij ooit had gezien en Smalling zei dat de tekst ‘ongevoelig en verkeerd’ was. De Corriere dello Sport vond de kritiek belachelijk en vergeleek de aanvallen wrijvend in de vlek met lynchen: ‘Het lynchen van een krant die al een eeuw vrijheid en gelijkheid verdedigt.’ Wéér ophef natuurlijk.

De voorpagina van de Corriere dello Sport.

Afgezien van enkele Oost-Europese landen is het percentage racisten in voetbalstadions in Italië het hoogst in Europa. Donkere spelers hebben er geen leven. Vorige maand werd Mario Balotelli racistisch bejegend door supporters van Hellas Verona. Romelo Lukaku overkwam hetzelfde in het stadion van Cagliari.

De clubs en de bond doen er alles aan om de problemen te bagatelliseren. Wegkijken is het devies. Bondsvoorzitter De Siervo pleitte er dinsdag voor om tijdens racistische spreekkoren de microfoons uit te zetten, zodat tv-kijkers er niks van merken.

Het is alweer een tijdje geleden dat supporters van FC Den Bosch een voetballer van Excelsior, Ahmad Mendes Moreira, racistisch bejegenden. In het Algemeen Dagblad werd hij door Thijs Zonneveld in een column aangeprezen als sportman van het jaar. Zonneveld meende het, hoewel het ook een manier was om de verkiezing te ridiculiseren.

Voetbal International kwam ook op de kwestie terug. Minister van Sport Bruno Bruins werd bij de verliezers van de week gerangschikt. ‘Pas nu een mediahype is ontstaan, komt de achter de feiten lopende Bruins in actie.’

Een mediahype - wie niet beter weet zou denken dat Johan Derksen is teruggekeerd. In het stukje stond ook hoe het hele probleem kan worden opgelost: ‘Zo ingewikkeld is het niet: gewoon de daders keihard aanpakken.’ Gewoon, dus.

Voor cynisme is alle aanleiding en als het om racisme & voetbal gaat is er al een jaar of veertig weinig aanleiding om vertrouwen te hebben in politici, maar er is tenminste iets in beweging gezet. Premier Rutte ging eind november met twee ministers, Bruins en Grapperhaus, op bezoek bij de KNVB. Er werd gesproken over camera’s met gezichtsherkenning in de stadions en een meldingsplicht voor mensen met een stadionverbod.

Of het pakket aangekondigde maatregelen kan worden uitgevoerd, is nog maar zeer de vraag, concludeerde NRC Handelsblad deze week. Dat was mistroostig. Om de moed erin te houden keek ik nog maar eens naar het filmpje waarin Rutte een toelichting geeft op zijn bezoek aan de KNVB en zijn ontmoeting met Ahmad Mendes Moreira. Eind januari moet er een plan liggen, zei hij.

Het klonk verbazingwekkend overtuigend en optimistisch; niet Italiaans, zeg maar.