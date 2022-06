En weg is hij weer, Sébastien Haller, de scorende spits van Ajax

Februari 2022. Sébastien Haller is doelman Lars Unnerstall te snel af en svoort zijn tweede tegen FC Twente.

Sébastien Haller beleefde zijn ultieme moment van glorie bij Ajax in Lissabon, in het duel bij Sporting Portugal, op 15 september 2021, met vier goals bij zijn debuut in de Champions League. Het slotakkoord van tien dagen waarop hij met Ivoorkust en Ajax acht keer scoorde.

In stadion José Alvalade (1-5) scoorde hij twee keer met links, eenmaal met rechts, plus een doelpunt met het hoofd. ‘Het is een geweldig gevoel, maar het voetbal stopt nooit’, zei hij in de catacomben, met de bal in de hand die hij kreeg vanwege minimaal drie goals. Zo is dat: het voetbal is een sneltrein, blijkt telkens weer.

Nu vertrekt hij dus alweer, na anderhalf seizoen Amsterdam, met de afronding van de transfer naar Borussia Dortmund, volgens Nederlandse en Duitse media vermoedelijk op donderdag. Dortmund is een andere club waartegen hij in die geweldige groepsfase van vorig seizoen scoorde. In totaal maakte hij 47 goals voor Ajax in anderhalf jaar, allemaal van binnen het strafschopgebied, trok VI na.

Ajax zal ze missen, al die treffers. Het zal voor Haller op zijn beurt lastig zijn Erling Haaland op te volgen, die naar Manchester City vertrok. Ajax betaalde anderhalf jaar geleden 22,5 miljoen euro aan West Ham en incasseert maximaal 35 miljoen, 31 vast plus vrij zekere bonussen.

Haller was topschutter van de afgelopen competitie, met 21 treffers, maar maakte vooral indruk met elf goals in de Champions League, waarbij hij in elk van de eerste zeven duels minimaal eenmaal scoorde. In de achtste finales werd Ajax uitgeschakeld door Benfica, waardoor de reeks stokte. Ondanks loftuitingen kreeg Haller ook veel kritiek. Hij oogde soms onhandig en traag, mede door zijn lengte, en wist dat het moeilijk was te voldoen aan de norm bij een club die Cruijff en Van Basten voortbracht. Hij accepteerde de kritiek en deed onverstoorbaar zijn werk.

Haller bleef zelfs rustig toen Ajax hem kort na zijn komst te laat inschreef voor de Europa League. Hij won de nationale beker en twee landstitels, al was hij in de slotfase van het seizoen matig op dreef. Tegen Heerenveen, in de kampioenswedstrijd, liet Dusan Tadic, die al een paar keer had gemist van elf meter, een strafschop door Haller nemen. Het bleek zijn laatste doelpunt voor Ajax, dat het geld goed kan gebruiken voor versterkingen. De onderhandelingen over de aanvallers Steven Bergwijn (Tottenham Hotspur) en Brian Brobbey (Leipzig) lopen al een tijdje. Ook linksachter Owen Wijndal (AZ) staat op de verlanglijst van Ajax, dat een roerige zomer beleeft. Eerder vertrokken de basisspelers Noussair Mazraoui en Ryan Gravenberch naar Bayern München.