En weer zet Van Aert aan. Pijn dient kennelijk met pijn te worden bestreden. Of met woede?

Wout van Aert Beeld BELGA

Waar zit ik eigenlijk naar te kijken op mijn ligbank? Naar de zesde etappe van de Tour, zoveel is zeker. Langste rit van de Ronde, maar ze jakkeren rond met een elan alsof het een criterium is. Het eerste uur een gemiddelde van 52,5 per uur, wablieft! Op en af gaat het, om gek van te worden. Ligt er een paar kilo goud te wachten, straks in Longwy? Hebben die lui geen pijn in de poten na de kasseienhel van gisteren?

In het peloton geldt gewoonlijk: vandaag folter ik diegenen die mij gisteren halfdood schopten. Dat gaat nu dus niet op. Wout van Aert heeft woensdag zichzelf enorm veel pijn gedaan, en gaat daar vandaag stug mee door. Aanval na aanval lanceert hij, en nu is hij eindelijk vrij. Met drieën zijn ze maar, hopeloos. Pijn dient kennelijk met pijn bestreden te worden. Of met woede? Mijn god, ze zijn niet eens halverwege de etappe. En tot Parijs is het een paar duizend kilometer. Tijd genoeg om pijn met pijn te verdoven, dunkt me.

Daar komt de Jumbo-ploegleider langszij. Wat zou die tegen Wout zeggen? We horen het niet. Kap ermee? Houd je in, denk aan het klassement van Vingegaard? Zowel de analisten van de NOS als van de VRT kunnen me niet uitleggen wat er gezegd zou kunnen zijn. En de haastig via 4- of 5G ingevlogen experts proberen op hun telefoonschermpjes vooral te verhullen dat ze er ook helemaal niks van snappen.

Wat zou Wout van Aert teruggezegd hebben tegen de ploegleider? Nu alle experts me in de steek laten ben ik helemaal op mezelf teruggeworpen. Misschien zei Wout wel: ‘Ik heb me toch een zin in een broodje shoarma.’

De prachtcoureur Van Aert is op weg naar niets. We zullen op de motivatie van de zelfmoordactie moeten wachten tot de meute in Longwy neerstrijkt. Ben benieuwd. Hopelijk begint hij niet over ploegstrategie.

Een mentaal dipje kende Wout al tijdens de kasseienrit na een tamelijk lullige val, een heel stuk voor de eerste stenenstrook. Hij trok zich confuus, als een kluizenaar bijna, terug uit de woeligheden van de koers. Later trok hij ploegmaat Vingegaard terug ín de wedstrijd na een hallucinante rijwielruil onder Jumborekruten – neem jij mijn vélocipède dan pak ik jouw loopfiets – en redde daarmee in een ontzaglijke daad van opofferingsgezindheid ook nog eens eigen zijn gele trui.

Op de keien fladderde intussen ene Pogacar zorgeloos en glimlachend door zijn jeugd. Althans dat dacht ik te zien. De expert aller experts Eddy Merckx meende iets heel anders gezien te hebben: ‘Pogacar lijkt me minder goed dan anders, ik denk dat het nog heel spannend wordt deze Tour.’

Is ‘d’n Eddy’ met mijn, met onze kloten aan het spelen? Ik vertrouw niemand meer.