En wéér vertrekt een sterspeler uit de eredivisie: Xavi Simons terug naar PSG

Xavi Simons in wat zijn laatste wedstrijd voor PSV bleek te zijn: de uitwedstrijd tegen AZ, op 28 mei 2023 in Alkmaar. Beeld ANP / ANP

De benutte strafschop en de beslissende pass op nieuweling Ricardo Pepi, in het oefenduel van zaterdag met Blau-Weiss Linz in Oostenrijk, waren het saluut van Xavier Quentin Shay Simons aan PSV. Hij keert terug naar PSG, dat hem mogelijk weer verhuurt. RB Leipzig is volgens (internationale) media kandidaat.

De acties in Oostenrijk hadden de voorbode moeten zijn van offensief genot in het PSV van trainer Peter Bosz, die altijd de aanval predikt. Maar het komt er niet van, van het alleen in fonetisch opzicht al aantrekkelijke trio Pepi-Lang-Xavi. Xavi Simons plus twee nieuwelingen, Ricardo Pepi en Noa Lang, gehaald voor ongeveer 25 miljoen euro. Bosz heeft ook de beschikking over aanvoerder Luuk de Jong en dribbelaar Johan Bakayoko.

De vraag was vooral: zou Simons blijven, de verbinding tussen allen? Nee dus, zo bleek zondagochtend, toen hij het trainingskamp verliet, als uitvloeisel van de clausule die hij een jaar geleden liet opnemen. Simons, transfervrij gekomen van PSG, tekende destijds voor vijf jaar, in de meest verrassende transfer in de eredivisie van de vorige zomer. Er was één restrictie waarover in de maanden daarna eindeloos werd gediscussieerd, omdat de precieze inhoud ongewis was voor de buitenwereld, door slechte communicatie van PSV. Een clausule, tussen hem en PSV, waarmee PSG hem terug kon kopen voor een vastgesteld bedrag, zo’n zes miljoen euro. Simons had het laatste woord. Zo hield hij zelf de sturing over zijn loopbaan, zonder sores over het bedrag dat PSV kon vragen.

Precies zo was het bedoeld door zijn toenmalige zaakwaarnemer, Rafaela Pimenta: Xavi gedurende een seizoen veel laten voetballen, en dan de situatie opnieuw bekijken. Vooral het moment van zijn vertrek is onverwacht, terwijl het trainingskamp al was begonnen en Xavi zaterdag aan de aftrap verscheen.

Ruud van Nistelrooij

In zijn woorden bij Oranje, dat vorige maand de finaleronde van de Nations League speelde, klonk al voorbehoud. Hij ging goed nadenken over zijn toekomst tijdens de vakantie. Hij was sowieso teleurgesteld over het plotse vertrek van trainer Ruud van Nistelrooij. ‘We zijn dezelfde types. Ik zie mezelf een beetje in hem’, zei hij toen.

De vraag is wat hij gaat doen bij PSG, waar hij in de jeugd voetbalde en af en toe in het eerste elftal als tiener. PSG bouwt een nieuwe ploeg. Lionel Messi is weg, Kylian Mbappé wil dit seizoen zijn contract laten aflopen, terwijl de club dat wenst te voorkomen. Het is best mogelijk dat hij spoedig vertrekt. Mogelijk verlaat ook Neymar de club. PSG, eigendom van een investeringsfonds uit Qatar, stelde Luis Enrique aan als trainer. Simons en Enrique kennen elkaar nog van Barcelona, waar Simons in de jeugd voetbalde. Zijn toekomst bij PSG lijkt mede af te hangen van de status van Mbappé en Neymar.

In de afgelopen maanden ging het tot vervelens toe over het eventuele blijven van Simons. PSV presenteerde hem vol trots. De liefhebber was benieuwd naar de jongen die op sociale media al een ster was. Een dribbelaar, een man van assists, met ongelooflijke snelheid. Hij maakte de belofte waar, als een van de beste spelers van de eredivisie, met negentien doelpunten in de competitie. Topscorer, samen met Tasos Douvikas van FC Utrecht. Gedebuteerd in Oranje. Cruijff Schaal en beker gewonnen met PSV.

Maar telkens was daar die rode draad, die eindelijk werd ontward toen algemeen directeur Marcel Brands de jaarcijfers toelichtte en Simons meer vertelde over zijn contract, over de clausule tussen hem en PSV. Voor een afgesproken bedrag kon hij terug naar PSG, dat hem eventueel weer kan verhuren, al zal dat niet aan PSV zijn.

Mino Raiola

Simons wisselde dit seizoen ook van zaakwaarnemer. Hij was gek met Mino Raiola. Na diens dood sloot hij, bijgestaan door zijn broer Faustino, aan bij Raiola’s kantoorgenoot Rafaela Pimenta. De Braziliaanse is inmiddels afgelost door Darren Dein, voor wie Simons met afstand de belangrijkste speler is. Waar zijn toekomst ligt? PSG zal blij zijn met zijn bij PSV bewezen aanvalskracht. Zijn marktwaarde volgens Transfermarkt.com groeide in dat ene jaar van 4 naar 40 miljoen.

Zeker is dat de eredivisie toonaangevende spelers verliest deze zomer. Kampioen Feyenoord verkocht aanvoerder Orkun Kökcu aan Benfica. Bij Ajax is aanvoerder Dusan Tadic vertrokken. PSV raakt dus Simons kwijt, FC Twente zag zijn beste aanvaller Vaclav Cerny naar Wolfsburg gaan en bij AZ vertrekt middenvelder Tijjani Reijnders vrijwel zeker naar AC Milan, voor ongeveer 20 miljoen euro.