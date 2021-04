En weer komt het aan op een sprint, maar nu houdt Wout van Aert zijn snelheid vast

Wout van Aert heeft de Amstel Gold Race gewonnen. De Belgisch wielrenner bleef de Brit Thomas Pidcock, die hem in de Brabantse Pijl nog had afgetroefd, nu wel voor in de sprint.

Ze juichten beiden niet, Wout van Aert (26) en Tom Pidcock (21), toen ze beiden de finish in de Amstel Gold Race passeerden, als eersten, pal naast elkaar. De Belg zocht via het microfoontje contact met zijn ploeg, de Brit zette met een neutraal gezicht de draai in de richting van het podium in. Dat ze allebei daarop moesten gaan staan, stond tenminste nog wel vast.

Andermaal draaide een wedstrijd uit op een millimetersprint, nadat Ruth Winder en Demi Vollering - in die volgorde - woensdag in de Brabantse Pijl voor vrouwen elkaar niets toegaven. Zondag was het vier duizendste van een seconde, in het voordeel van Van Aert. Met zijn winst vervolmaakte hij na de zege van Marianne Vos het succes van Jumbo-Visma in het Limburgse heuvelland. Hij volgt zijn rivaal Mathieu van der Poel op, die in 2019 won; de race is vorig jaar niet verreden.

Van Aert vertelde na de huldiging dat hij pas zeker van zijn zaak was nadat de jury het hem in een tent bij de finish was komen vertellen. Daarvoor was hij herhaaldelijk van overtuiging gewisseld. ‘De ploeg zei dat op de koersradio was gezegd dat ik had gewonnen. Toen was ik één minuut heel gelukkig. Totdat ik bij het terugrijden naar de finish het scherm zag. Zo ging het maar op en neer.’

Revanche

Zijn winst was een revanche op Pidcock, die hem in de Brabantse Pijl in de sprint nog had geklopt. Ze gingen in Limburg met z’n drieën op de eindstreep af, met de Duitser Maximilian Schachmann als de minste afmaker van het stel. Het trio was gevormd nadat de Brit met 13 kilometer te gaan de aanval had geopend. In de slotfase kwam achter hen nog een groep snel dichterbij, met onder anderen Michael Matthews, Alejandro Valverde en Julian Alaphilippe. Ze strandden op drie seconden.

Van Aert was de eerste van de drie die aanging. ‘Het was in mijn belang wat snelheid te houden. Ik hou wel van langere sprinten. Maar Pidcock was erg sterk, hij kwam nog als een duveltje uit een doosje langszij.’ De Brit hield er gemengde gevoelens aan over. ‘Ik ben blij met een tweede plek, maar ik ben ook teleurgesteld omdat het resultaat anders had kunnen zijn.’ Hij neemt het zichzelf kwalijk dat hij te laat zelf versnelde. Hij liet even wat ruimte achter Van Aert. ‘Dat gat was te groot. Ik had in zijn wiel moeten beginnen.’

De Vlaming stopt nu met koersen in het voorjaar, hij zal pas in het Critérium du Dauphiné weer terugkeren in het peloton. Het schrijnt nog wat dat hij in de Ronde van Vlaanderen geen rol van betekenis kon spelen en Kasper Asgreen en Van der Poel moest laten gaan, maar tevredenheid over de overige resultaten overheerst, met etappezeges in de Tirreno-Adriatico en Gent-Wevelgem. ‘Het is mooi om zo af te sluiten. Ik heb mooie races gewonnen en was er in elke finale bij. Dat kan lang niet elke renner zeggen.’ Ook Pidcock beëindigt binnenkort het voorjaar, hij rijdt woensdag nog alleen de Waalse Pijl. Daarna begeeft hij zich net als Van der Poel in het circuit van het mountainbiken - ook hij heeft ambities voor de Olympische Spelen.

Zo waren het weer veldrijders die na de winter een lenteklassieker op de weg kleurden. Beiden piekeren er dan ook niet over de cross de rug toe te keren. Pidcock: ‘Wat je daar in competitie doet, kun je nooit evenaren in een training. Daarin trekt je wel een paar keer in een wedstrijd een sprint, het is heel explosief. En daar moet je dan weer van zien te herstellen.’

Geen misverstand, hij heeft veel geleerd van zijn eerste maanden als prof op de weg. ‘Het niveau is zo hoog. Kleine dingen kunnen het verschil maken.’ Hij weet sinds zondag dat het zelfs een handvol millimeters kan zijn.