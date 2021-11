En weer gaat Messi met de Gouden Bal naar huis – voor de zevende keer

Lionel Messi met de Gouden Bal, voor de zevende keer is hij de beste voetballer van het jaar. Beeld REUTERS

Messi, in de ogen van velen de beste voetballer aller tijden, won dit jaar voor het eerst een hoofdprijs met Argentinië, althans bij de senioren. Zijn land veroverde in Brazilië de Copa América, door Brazilië in de finale te verslaan. Messi was met afstand de beste speler van het toernooi, als topschutter met de meeste assists. Door na het WK voor spelers tot 20 jaar in Nederland (2005) en de Olympische Spelen (2008) van Peking eindelijk een toernooi te winnen in de hoogste categorie, na onder meer de verloren WK-finale van 2014 en drie verloren finales om de Copa América, was hij verlost van stress en ging een diep gekoesterde wens in vervulling.



Natuurlijk ontstond op sociale media rond de verkiezing van de Ballon d’Or, zoals de prijs officieel heet, hevige polemiek, omdat Messi de prijs over 2021 niet zou verdienen, en de Pool Robert Lewandowski wel. De jury, bestaande uit journalisten over de hele wereld, dacht daarover blijkbaar anders. In Zuid-Amerika bijvoorbeeld was de impact van de gewonnen Copa América immens, de eerste na het overlijden van Diego Maradona. De Italiaan Jorginho, met Chelsea en Italië winnaar van Europese titels met club en land, eindigde als derde.

Messi volgde in feite zichzelf op, want in 2020 was er geen verkiezing in verband met corona. Ook in 2019 was hij winnaar. Hij staat nu twee Ballen voor op Cristiano Ronaldo (36), die net als Messi op leeftijd is en de Argentijn nooit meer zal kunnen inhalen.

Traditie

Ronaldo ontbrak bij de verkiezing in Parijs. Hij reageerde op Instagram woedend op uitlatingen van uitgever Pascal Ferré van het organiserende blad France Football, die liet optekenen dat Ronaldo met voetbal zal doorgaan totdat hij Messi heeft ingehaald, qua aantal Gouden Ballen. Ronaldo stelt dat Ferré liegt. France Football reikt de bokaal uit sinds 1956, vandaar het grote belang en de traditie. Johan Cruijff en Marco van Basten (beide drie keer) alsmede Ruud Gullit wonnen namens Nederland.

Messi viel de laatste maanden weinig op, maar kon over vorig seizoen prachtige cijfers overleggen, met een geweldige tweede seizoenshelft bij Barcelona. In zijn laatste seizoen bij die club werd hij voor de achtste keer topscorer van Spanje, met 30 doelpunten. In vrijwel alle individuele klassementen stond hij op de eerste plaats, of het nu om gevaarlijke passes of assists ging. Barcelona, met trainer Ronald Koeman, had een sportief mager seizoen, met alleen bekerwinst. Ophefmakend was Messi’s afscheid bij Barcelona, waar zijn contract afliep. Hij vertrok naar Paris SG, waar hij nog maar vlagen van zijn beste kunnen heeft laten zien.

Superbe vorm

De strijd vooraf ging tussen Messi en de Poolse topschutter Robert Lewandowski, die als kanshebber vorig jaar de bijna zekere onderscheiding miste omdat die niet werd uitgereikt vanwege corona. De spits van Bayern München was ook dit jaar in superbe vorm, wat onder meer bleek bij zijn verbetering van het doelpuntenrecord in de Bundesliga. Hij scoorde 41 keer, eentje meer dan de afgelopen seizoen overleden Gerd Müller. Het vermoeden was nochtans sterk dat Messi zou winnen, ook omdat hij met zijn hele familie over de rode loper van het Theatre du Chatelet liep, richting uitreiking.

Messi won in drie decennia, want zijn eerste Gouden Bal dateert van 2009. Lewandowski ontving de prijs voor de beste aanvaller. Bij de vrouwen won Alexia Putellas, aanvoerder van Barcelona. Zij bleef onder anderen twee Nederlanders voor, topschutter Vivianne Miedema van Arsenal (vierde) en het Nederlands elftal en Lieke Martens, ploeggenoot bij Barcelona (vijfde). Barcelona won bij de vrouwen de Champions League.