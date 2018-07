En dan wordt Froome ook nog eens van zijn fiets getrokken

Chris Froome blijft weinig bespaard in de Tour de France. Nog voor de wedstrijd begon, probeerde de organisatie de Brit te weren wegens het mogelijk overmatige gebruik van een astmamedicijn. Tijdens etappes wordt hij uitgejouwd door het Franse publiek. Op de Alpe d’Huez kreeg hij een duw van een oververhitte fan. In latere etappes werd er met vuurwerk en een plens water naar hem gegooid.

Woensdag, na de korte etappe van 65 kilometer naar de Col de Portet, een zware klim in de Pyreneeën, volgde een nieuwe confrontatie. Toen hij na de race naar beneden reed, op weg naar de teambus, trokken gendarmes hem van zijn fiets. Ze herkenden hem niet als de viervoudige Tourwinnaar. Hij droeg een grijs regenjack over zijn Sky-shirt; naast hem fietste zijn beveiliger. De politie dacht dat hij een amateurwielrenner was die de aanwijzingen had genegeerd om de weg vrij te houden voor de afdalende profs. Zijn ploeg, Team Sky, verklaarde na afloop dat hij geen verwondingen had opgelopen.

Froome verspeelde in de etappe waarschijnlijk zijn kans op een vijfde Tourzege. In de laatste klim moest hij terrein prijsgeven op zijn teamgenoot Geraint Thomas en op de Nederlander Tom Dumoulin. Hij staat nu derde in het algemeen klassement. ‘Vanaf nu ga ik Thomas helpen’, zei Froome na afloop.