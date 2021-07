En dan landt de motor op Herlings’ schouder, zoiets verzin je niet

Jeffrey Herlings rijdt nog, ook al heeft hij een fikse breuk of scheur in zijnschouder. Beeld Jiri Bëller

Motorcrosser Jeffrey Herlings had zich een ding voorgenomen dit seizoen: hij wilde minder risico’s nemen, zodat hij het seizoen zonder blessures uit zou kunnen rijden. De wereldkampioen van 2018 wist: alleen dan zou hij voor de tweede keer de wereldtitel in de MXGP (450 cc), de koningsklasse van de motocross, kunnen veroveren.

Tijdens de grand prix van Nederland ging het zondag meteen na de start al mis. Al had de 26-jarige Brabander dit keer geen onverantwoorde risico’s genomen. De eerste van twee manches was een paar seconden oud, toen de Italiaan Ivo Monticelli na een sprong met het voorwiel van zijn 107 kilogram wegende motor op de linkerschouder van Herlings landde.

Op een videostill is te zien hoe de Italiaan Ivo Monticelli op de schouder van Herlings landt. Beeld -

Herlings leek met de schrik vrij te komen en wist de eerste race over het bochtige circuit met hoge bulten en door droge aarde alsnog te winnen. Maar niemand wist dat achter zijn bril de tranen toen al in zijn ogen stonden van de pijn. Na een foto in het mobiele hospice op het terrein bleek hij een scheur in zijn schouderblad te hebben.

Weg titelaspiraties

Einde wedstrijd. Weg titelaspiraties. ‘Zijn kampioenschap is naar de knoppen’, zei zijn vader en oud-motorcrosser Peter Herlings aan de rand van het circuit. ‘Het wereldkampioenschap wordt beslist over achttien races, maar nu hij de komende weken zeker drie of vier grand prix’ mist, is de kans dat hij nog kan meedoen om de titel nagenoeg nul.’

Het is niet de eerste keer dat een blessure Herlings een mogelijke wereldtitel kost. De drievoudig wereldkampioen in de MX2 leidde het klassement in de klasse onder de koningsklasse in 2014 en 2015 ruimschoots toen letsel roet in het eten gooide. Al nam hij destijds de nodige risico’s met zijn manier van rijden.

De eigengereide crosser was zoveel beter dan zijn concurrenten dat hij zichzelf ging uitdagen. De race winnen was niet genoeg. Hij wilde minimaal met dertig seconden voorsprong over de finish komen. Of nog beter: zijn concurrenten op een ronde zetten.

Te vaak te veel risico's

‘De vele blessures passen niet bij zijn unieke talent’, zegt Joël Smets, sportdirecteur van KTM, het fabrieksteam waarvoor Herlings rijdt. ‘Als je zo goed bent als hij, raak je normaal niet veel geblesseerd. Maar Jeffrey is lange tijd te gedreven en onbesuisd geweest. Daar heeft hij door de jaren heen veel leergeld voor betaald.’

De Belg, tussen 1995 en 2003 zelf vijfvoudig wereldkampioen, wijst op zijn eigen carrière. ‘Ik heb ook mijn blessures gehad, maar toch een stuk minder dan Jeffrey. En hij zit pas op de helft van zijn loopbaan.’

De lijst met kwetsuren is lang: van een bovenbeenbreuk tot een heup, pink en schouder uit de kom. En van gebroken bekken en een scheur in de hak tot een peesontsteking in de pols. Maar de zwaarste blessure liep hij in september vorig jaar op tijdens een training voor de grand prix van Italië.

Herlings, die het klassement op dat moment leidde en hard op weg was naar zijn tweede wereldtitel in de koningsklasse, viel op lage snelheid voorover over zijn stuur doordat het voorwiel van zijn motor in de modder bleef steken. Herlings landde op zijn hoofd en liep drie scheurtjes in zijn nekwervel op. Hij merkte meteen dat hij vanaf zijn nek geen gevoel meer had in zijn lichaam. de motorcrosser dacht dat hij de rest van zijn leven verlamd zou zijn. Tot het gevoel na een half uur weer terugkwam.

‘Het ongeluk in Italië heeft veel impact op hem gehad. Niet alleen omdat hij voor de derde keer een goede uitgangspositie voor de wereldtitel verspeelde, maar nog meer omdat hij heeft ervaren hoe het is om geen gevoel in je lichaam te hebben’, aldus vader Peter. ‘De eerste dagen na de rampspoed vroeg hij zich af of hij nog wel moest doorgaan met crossen. Maar een paar weken later zat hij weer op zijn motor.’

Tweede in de WK-stand

Met die geschiedenis vers in het geheugen wilde Herlings een nieuwe versie van zichzelf laten zien. Bedachtzaam en gecontroleerd. Voor zijn doen. In de hoop dat hij tot het einde van het seizoen mee kon strijden om de wereldtitel. ‘Hij snapt steeds beter dat je niet te snel te veel moet doen’, zei Smets. ‘Vergelijk het met een wielrenner. Die kan keer op keer demarreren en voor spektakel zorgen of één keer goed demarreren.’

Des te harder was de klap voor Herlings, die tweede stond in het klassement, dat hij in Oss voor eigen publiek (6 duizend toeschouwers) zijn titelaspiraties zo goed als zeker opnieuw zag vervliegen. Zonder dat hij er iets aan kon doen. ‘Ik heb hier geen woorden voor. Ik reed zo verstandig dit jaar, nam nul risico en deed alles volgens plan. Ik stond bijna eerste in het klassement en dan gebeurt dit’, uitte Herlings vanuit het ziekenhuis zijn frustratie op Instagram.

Langs het circuit voelde zijn vader met hem mee. ‘Ik voel dezelfde pijn als hij’, zei Peter. ‘Maar uiteindelijk weet ik dat de liefde voor de sport altijd overwint.’