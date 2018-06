Emotioneel weerzien valt zwaar: ‘volleybalprofessor’ Giovanni Guidetti verliest tegen oude ploeg Nederland

Eind 2016 leverde Giovanni Guidetti, de bij zijn speelsters zo geliefde bondscoach, zijn contract bij de Nederlandse volleybalbond in. Hij zou tot en met de Olympische Spelen van 2020 blijven, om te oogsten, zijn ploeg de beste van de wereld te maken. Al die beloften bleken niets waard, want Guidetti koos voor zijn net geboren dochter, Alison.

De achterblijvers in Nederland waren woedend, zeker toen hun leidsman bekendmaakte de nationale ploeg van Turkije te gaan coachen, als zomerklus. Hij wilde in de lange zomers niet te ver van huis, van Istanbul, waar hij de andere maanden Europees clubkam-

pioen Vakifbank coacht. ‘Want je bent op de eerste plaats vader. Daarna pas volleybalcoach’, zo herhaalde de Italiaan dinsdagavond in Stuttgart nog eens de reden van zijn keuze uit 2016.

Hij had in de Duitse automobielstad er werd gespeeld in de Porsche Arena een emotionele interland achter de rug. De nationale ploeg van Turkije had het opgenomen tegen Nederland, zijn andere liefde. De Nederlandse vrouwen, aangevoerd door de veel scorende Lonneke Slöetjes, wonnen door ijzersterk blokkeren in de vijfde set

(15-10) en zijn nog één overwinning verwijderd van de eindronde van de Volleyball Nations League (VNL), een zeslandentoernooi in China.

Guidetti (44) had vier sets lang langs de lijn lopen ijsberen, een soort zwalken met een iPad onder de arm. In de eerste set vond hij het spel van zijn team zo onder de maat dat hij niet van de bank wenste te komen. Hij hing onderuit, ogenschijnlijk ongeïnteresseerd . Er was meer. Wie goed naar hem luisterde, kon horen dat hij de hele wedstrijd Turkije - Nederland liever niet had gespeeld.

‘Van begin tot het eind vond ik dit niet leuk. Ons spel was vreselijk. En het was heel emotioneel om voor het eerst tegenover mijn favoriete ploeg te moeten staan. Ik ben altijd blij als Nederland wint. Het zijn nog altijd mijn vrienden en vriendinnen. Maar blij kan ik nu natuurlijk niet zijn. Ik sta hier met een andere ploeg. En dan moest ik mijn eigen team instellen op het aanvalsspel van Lonnie (Lonneke Slöetjes, red). Dat is echt te moeilijk voor mij’, aldus de als altijd sterk meelevende Italiaan die in de jaren 2015 en 2016 Nederland naar de wereldtop leidde.

De aanwezigheid van Slöetjes in het veld had nog meer kanten. Zij is een aas in het spel van Vakifbank, dat al jaren het Europese clubvolleybal beheerst, en dat naar dat niveau is gestuwd door de energie en kennis van clubcoach Guidetti. Hij is een erkende kampioenenmaker. Hij geldt als de volleybalprofessor. Hij is ook een veeleisend man.

Slöetjes klaagde dit voorjaar over de zware trainingen van Guidetti. ‘Dan dacht ik wel eens: stik er lekker in’, sprak ze in de regionale pers.

Guidetti stond heel anders in de verhouding met zijn vedette. ‘Met Lonnie heb ik een speciale relatie. Bij de club coach ik haar al drie jaar. Bij de nationale ploeg ook twee jaar. Ik voel genegenheid voor haar’, zo getuigde Guidetti nog eens van zijn emotionele band met de Nederlandse topspeelster die 24 punten maakte.

Zijzelf had gek genoeg niet zoveel moeite Guidetti en zijn nieuwe Turkse ploeg op de pijnbank te leggen. ‘We waren zeer vastberaden om deze wedstrijd te winnen. Er was echt wat recht te zetten.’ Wat er recht te zetten viel, daar wilde Slöetjes niet gedetailleerd op ingaan. Iets uit het verleden en dat hoefde ze niet weer op te rakelen.

De psychologische lading van wedstrijd 13 in de VNL was de pijn van Guidetti’s vertrek in 2016 . De Nederlandse vrouwen, woedend destijds, vonden het verraad dat de Italiaan na het inleveren van zijn contract juist de Turkse ploeg ging coachen. Als hij de hele zomer zijn dochter in de kinderwagen had rondgereden, hadden ze er geen probleem mee gehad.

Guidetti verdedigde zich. Hij kon geen zomer zonder volleybal. Dan zou hij thuis niet te genieten zijn. Dat kon hij zijn familie niet aandoen. Daarom deed hij Turkije erbij. Dat klonk dan ook weer heel logisch.

Turkije won bij het voorbije EK in Azerbeidzjan brons, achter Nederland dat niet blij kon zijn met het tweede Europese zilver in twee jaar. Voor bondscoach Jamie Morrison, de vroegere assistent van Guidetti bij Vakifbank, was het evenwel een groot succes. Het is niet gemakkelijk de voetsporen te drukken van een begenadigde grootheid als Guidetti.

Slöetjes had in Stuttgart haar clubcoach voor het eerst tegenover zich gehad. Nederland leek zo naar 3-0 door te lopen na een dominant gespeelde eerste set (25-12). Ze wist dat het niet ging gebeuren. ‘Giovanni is er de coach niet naar om een wedstrijd met 3-0 weg te geven. Dan gaat hij wisselen. De trukendoos gaat open. Dat kan hij als geen ander.’