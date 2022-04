Emmen viert terugkeer naar eredivisie: ‘De titel is het kersje op het toetje’

FC Emmen viert de promotie na de overwinning op Dordrecht in de Keuken Kampioen Divisie. Beeld Pro Shots / Shane Winsser

Een ouderwetse veldbestorming viel te aanschouwen in Dordrecht. Spelers op de schouders. Lachende gezichten. Innige omhelzingen, ook met vriendinnen en familie. Selfies met aanhangers. Een omroeper die met enige wanhoop aan de Drentse aanhangers vroeg om het veld alsjeblieft te verlaten. Emmen scoorde kort voor rust, via Rui Mendes, met een fraaie lob, na een prachtige pass van El Azzouzi. Het was de achtste wedstrijd op rij waarin Rui Mendes scoorde.

Trainer Dick Lukkien, voor de camera’s van ESPN: ‘Geweldig. Ik ben bang dat het een kort nachtje wordt. Het is een gezamenlijke prestatie. Sponsors en supporters zagen in de coronatijd af van gelden, zodat we een goede selectie konden samenstellen.’ Samen terug, was het thema, en nu wil de ploeg nog kampioen worden.

Jalalalalala, jalalalala, op de melodie van ‘gloria in excelsis deo’, zongen de pakweg 1.500 supporters van FC Emmen aan de Krommedijk, het stadion dat voor de gelegenheid was volgelopen voor de komst van de koploper. En, het simpele: ‘Wij staan bovenaan, wij staan bovenaan.’ FC Emmen had aan een zege genoeg, met nog drie duels te spelen in de eerste divisie, om minimaal tweede te worden. Dit seizoen promoveren de nummers één en twee rechtstreeks.

Burgemeester Eric van Oosterhout, al die meegereisde supporters, voorzitter Ronald Lubbers, ze veerden overeind tegen 22 uur, na de promotie. Zaterdag ontvangt de burgemeester de spelers aan het Raadhuisplein, voor de officiële huldiging. Emmen, dat de laatste weken afstand nam van het falende Volendam, zal alleen nog proberen ook de titel te behalen. Of, zoals spits Reda Kharchouch zei: ‘De titel is het kersje op het toetje.’

Dure selectie

FC Emmen promoveerde in 2018 voor het eerst in zijn clubgeschiedenis naar de eredivisie, vertoefde daarin drie seizoenen en degradeerde een jaar geleden, ondanks een indrukwekkende opmars na de winterstop. Lubbers, destijds met een dure selectie vol spelers uit alle windstreken, hield tegen de normale gang van zaken in het voetbal vast aan zijn vaste waarde: trainer Dick Lukkien.

In een gesprek met de Volkskrant verklaarde hij vorig seizoen zijn levenswijsheid. Gevoel hoort niet alleen in het hart te zitten, ook in de buik. ‘Of het nu om een liefde gaat, of om een goede afloop.’ Zijn gevoel bij Lukkien bleef goed, ook in de buik. Dus kreeg Lukkien de kans om het team opnieuw op te bouwen, nog steeds een kwalitatief hoogwaardig elftal, doch met talloze andere namen. De start was stroef, daarna begon de opmars van Emmen. Lubbers, vrijdag: ‘Het hoofddoel is bereikt. We spoelen de teleurstelling weg van vorig seizoen.’

Met Jeroen Veldmate ook, de aanvoerder, die na de promotie in 2018 vertrok naar Go Ahead Eagles, en na de promotie van Go Ahead weer terugkeerde naar Drenthe. Veldmate, na zijn derde promotie: ‘Het was het gevoel van een thuiswedstrijd.’ Het publiek keerde terug naar de stadions na corona en dat was zeker voor Emmen mooi, waar thuisduels aan de Oude Meerdijk prachtige happenings zijn. Emmen krijgt over een paar seizoenen een nieuw stadion, op korte afstand van de oude arena, die traditie ademt.

Lubbers keek al even vooruit naar volgend seizoen, met Lukkien: ‘De trainer mag niet weg. Die leg ik aan de ketting.’